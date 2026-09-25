Kongatják a vészharangot: drámai zuhanás indult el, teljesen elfordultak a magyarok a házasságtól?

Újabb kedvezőtlen demográfiai adatok érkeztek Magyarországról. 2026 augusztusában mindössze 5922 gyermek született, miközben 9452-en haltak meg. Egy év alatt 7,4 százalékkal esett vissza a születések száma, a halálozásoké pedig 0,9 százalékkal nőtt. Így a természetes fogyás egyetlen hónap alatt 3530 fő volt.

A KSH előzetes adatai szerint augusztusban 5922 gyermek jött világra Magyarországon. Ez 475-tel, vagyis 7,4 százalékkal kevesebb, mint 2025 augusztusában. Közben a halálozások száma 9452-re emelkedett. Ez 87-tel, 0,9 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

A két adat különbsége alapján augusztusban 3530 fővel többen haltak meg, mint ahányan megszülettek. A természetes fogyás így jelentősen nagyobb volt a 2025 augusztusában mért 2968 főnél.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 11,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám egy év alatt 0,5 ezrelékponttal csökkent, miközben a halálozási arányszám 0,2 ezrelékponttal emelkedett. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás így 4,4 főre nőtt.

A házasságkötések száma szintén jelentősen visszaesett. Augusztusban 5633 pár mondta ki a boldogító igent, ami 739-cel, 12 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az év első nyolc hónapját nézve valamivel árnyaltabb a kép. 2026 januárja és augusztusa között 46 497 gyermek született, ami 1663-mal, 3,5 százalékkal maradt el a 2025 azonos időszakában mért értéktől.

A termékenység is tovább csökkent. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29 volt, szemben az egy évvel korábbi 1,31-del. Ez azt jelenti, hogy a mutató továbbra is jelentősen elmarad attól a 2,1 körüli szinttől, amely hosszú távon nagyjából a népesség természetes reprodukciójához szükséges.

A halálozások száma viszont az év első nyolc hónapjában kedvezőbben alakult. 2026 januárja és augusztusa között 81 397-en haltak meg, 2137-tel, vagyis 2,6 százalékkal kevesebben, mint egy évvel korábban. Ennek eredményeként a természetes fogyás 34 900 fő volt, ami 474 fővel, 1,3 százalékkal kisebb az előző év azonos időszakában mért 35 374-es értéknél.

A javulás tehát nem a születésszám emelkedésének köszönhető, hanem annak, hogy az év első nyolc hónapjában a halálozások száma nagyobb mértékben csökkent, mint ahogy a születéseké visszaesett.

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A házasságkötések száma az év egészét nézve egyelőre még növekedést mutat. Január és augusztus között 31 287 pár kötött házasságot, 309-cel, azaz 1 százalékkal többen, mint egy évvel korábban. Az augusztusi visszaesés azonban látványos volt: egyetlen hónap alatt 12 százalékkal csökkent a házasságkötések száma.

Az elmúlt tizenkét hónap adatai szintén a születésszám csökkenését mutatják. 2025 szeptembere és 2026 augusztusa között 70 354 gyermek született Magyarországon, 3779-cel, 5,1 százalékkal kevesebb, mint a megelőző tizenkét hónapban.

Ugyanebben az időszakban 122 056-an haltak meg, ami 4951 fővel, 3,9 százalékkal kevesebb az előző tizenkét hónapban mértnél. A házasságkötések száma ezzel szemben 46 891 volt az elmúlt tizenkét hónapban, ami 2132-vel, 4,8 százalékkal több a megelőző tizenkét hónap adatánál.

A friss számok alapján tehát a magyar népességfogyás továbbra is komoly demográfiai kihívást jelent. Az év első nyolc hónapjában ugyan valamelyest mérséklődött a természetes fogyás, de ehhez elsősorban a halálozások csökkenése járult hozzá. A születések száma eközben tovább esett, augusztusban pedig különösen nagy volt a visszaesés.

A következő hónapok egyik fontos kérdése így az lesz, hogy az augusztusi, 7,4 százalékos éves születésszám-csökkenés egyszeri megtorpanásnak bizonyul-e, vagy az év hátralévő részében is folytatódik a gyermekvállalások számának visszaesése.