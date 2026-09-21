2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
19 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az üzletasszony túlterhelt és túlhajszolt a munkájában, kiégési szindróma a vállalati dolgozó számára. Fiatal nő, aki nyomás alatt érzi magát, hiányzik a személyes tér egy nyitott irodában.
HRCENTRUM

Húzós ősz vár a magyar munkavállalókra: kemény döntéseket hozhatnak a cégek a fejük felett?

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 09:03

Több hónappal az áprilisi választások és az új kormány felállása után a politikai szereplők élesen eltérően ítélik meg a magyar gazdaság helyzetét, ám a makrogazdasági adatok egyelőre nem mutatnak drasztikus összeomlást a munkaerőpiacon. Bár a nyár folyamán történtek jelentős gyárbezárások, a foglalkoztatottság kismértékben nőtt, a szakértők pedig átfogó leépítési hullám helyett óvatos, szektorfüggő őszi toborzási szezonra számítanak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A gazdaság fenntarthatatlanná válására és a növekvő munkanélküliségre figyelmeztetett a Tisza-kormány alatt az ellenzék, miközben a képviselők a friss gyárbezárásokkal érveltek az új vezetés gazdaságpolitikájával szemben - írja a G7.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A politikai aggodalmakat látszólag igazolták a nyári hónapok nagy visszhangot kiváltó csoportos létszámleépítései. Mintegy hatszáz munkahely szűnt meg a jászberényi Electroluxnál, négyszáz a tószegi kerékpárgyárban, és hasonló nagyságrendű elbocsátást jelentett be a győri WKW is. Emellett a korábbi kormányzathoz kötődő média- és építőipari cégeknél is jelentős, több száz fős leépítések történtek júniusban és júliusban.

Kapcsolódó cikkeink:

A statisztikai adatok azonban árnyalják ezt a képet. A leépítések ellenére május és július között országosan több mint harmincezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma a tavaszi időszakhoz képest. A hazai munkaerőpiac egyik legmeghatározóbb tényezője továbbra is a demográfia: a foglalkoztatási ráta nyáron kiemelkedően magas, közel 66 százalékos volt, ami elsősorban annak tudható be, hogy 2023 végétől 2026 tavaszáig több mint kilencvenezer fővel csökkent a munkavállalási korú népesség. Bár a munkanélküliek száma minimálisan emelkedett, az álláskeresés átlagos időtartama ezzel párhuzamosan tizenkét hónapra rövidült.

A jövőbeli kilátások mindezek fényében felemásak. A vállalatok toborzási szándékát mérő mutatók őszre kifejezetten borúlátóvá váltak, mivel a cégek nagyobb arányban terveznek létszámcsökkentést, mint bővítést. A munkaerőpiaci szakértők szerint ugyanakkor sem egységes leépítési hullámra, sem látványos fellendülésre nem kell számítani, a piacot sokkal inkább az ágazati különbségek és az erőteljes megosztottság jellemzi.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az őszi időszakban célzott toborzási hullámok indulhatnak, amint a vállalatok megpróbálják bepótolni a nyári lemaradást és felkészülni az év végi főszezonra. Bizonyos szektorokban, például a logisztikában és a kiskereskedelemben újra élesebbé válhat a munkaerőhiány. A tartós és érdemi javuláshoz ugyanakkor kiszámíthatóbb gazdasági környezetre, az export fellendülésére és a belső fogyasztás erősödésére lenne szükség. Amíg ezek a feltételek nem teljesülnek, a cégek óvatosak maradnak, a munkaerőpiacon pedig ágazatonként és régiónként eltérő, lassú alkalmazkodási folyamat várható.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #gazdaság #leépítés #munkanélküliség #munkaerőpiac #munkaerőhiány #foglalkoztatottság #toborzás #politika
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:31
12:27
12:23
12:15
12:06
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.09.17 11:30
Amikor a gyerekkori minta béklyóvá válik
Nagy kérdés, hogy a legfontosabb döntéseidben valóban a felnőtt, tudatos éned választ, vagy csupán e...
hrdoktor  |  2026.09.11 09:22
Őszi fáradtság – az étrenddel lehet a baj?
Úgy érzi, mára semmi nem maradt a nyaralás hozta feltöltődésből, kiégett, fáradt? Nincs egyedül, biz...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
coachco  |  2026.08.24 21:54
Táncsics legnagyobb sikere
Nem hiszem, hogy Táncsics találhatott volna magának jobb feleséget Teréznél. [...] Bővebben!
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 20.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
2026. szeptember 21.
Nem várt fordulat a lakáspiacon: hirtelen rengeteg lakóingatlan ára esett be, jár rájuk az állami gigatámogatás
2026. szeptember 20.
Elképesztő vagyonon ülnek a világ legnagyobb sztárjai: mutatjuk, ki vezeti a milliárdos celebek listáját
2026. szeptember 20.
Kitálalt a magyar órásmester, ennyibe kerül manapság egy prémium karóra javítása: sokakat hidegzuhanyként érhet egy ilyen költség
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 21. hétfő
Máté, Mirella
39. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2
2 hónapja
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
3
2 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
4
2 hónapja
Itt van Ruszin-Szendi Romulusz rendkívüli bejelentése: eltörlik a korábbi, Covid-19-hez köthető intézedést
5
1 hónapja
Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 10:33
Kilőtt a magyar tőzsde a nyitáskor, de brutális hiány és ársokk fenyegeti az autósokat
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 10:02
Nem várt fordulat a lakáspiacon: hirtelen rengeteg lakóingatlan ára esett be, jár rájuk az állami gigatámogatás
Agrárszektor  |  2026. szeptember 21. 11:31
Szeptember 30-án lejár a határidő: ezt most még elintézhetik a magyarok