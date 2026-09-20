Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás

Magyarország évtizedek óta Európa egyik meghatározó fogászati turisztikai célpontja, a korábbi jelentős árelőny azonban fokozatosan csökken. A kezelések mellett a szállás és más szolgáltatások is drágultak, miközben Törökország egyre erősebb versenytársként jelenik meg, különösen a brit és ír páciensekért folyó versenyben. A Pénzcentrum által megkérdezett rendelők tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a külföldi betegek továbbra is szívesen jönnek Magyarországra: a nyugati határ mentén főként a közelség és az árkülönbség, Budapesten pedig a jó légi összeköttetések jelentik a fő vonzerőt.

A fogászati turizmus régóta az egészségturizmus egyik meghatározó területe: a páciensek elsősorban azért vállalják a külföldi utazást, mert ugyanazokat vagy hasonló kezeléseket saját országukhoz képest kedvezőbb áron érhetik el. Különösen a nagyobb költségű beavatkozásoknál, például implantátumok, koronák, hidak vagy komplex protetikai kezelések esetében lehet akkora az árkülönbség, hogy az utazás és a szállás költségével együtt is megérje egy másik országban elvégeztetni a kezelést. Európán belül ezt a viszonylag rövid utazási távolságok és a jól kiépült közlekedési kapcsolatok is segítik.

A piac ráadásul jelentős növekedés előtt állhat. A Grand View Research becslése szerint a globális fogászati turizmus piaca a következő években tovább bővülhet, miközben Európában egyszerre vannak jelen a magas fogászati költségekkel rendelkező küldőországok és a külföldi betegekre régóta építő célországok.

Magyarország évtizedek óta Európa egyik legismertebb fogászati turisztikai célpontja: Budapest mellett a nyugati-határ melletti városok, Sopron, Mosonmagyaróvár, Szombathely és Győr is jelentős számban vonzza a külföldi pácienseket. Egy nemzetközi összesítés szerint évente mintegy 100 ezer fogászati turista érkezik az országba, elsősorban az Egyesült Királyságból, Írországból, Németországból és a skandináv államokból. A magyarországi kezelések egyik legfontosabb vonzereje hosszú ideje az ár: egy implantátum ára nagyjából 600–1500 dollár között mozoghat, a külföldi betegek pedig akár 50–65 százalékot is megtakaríthatnak a hazai árakhoz képest.

A korábbi jelentős árelőny azonban fokozatosan szűkül. A magyarországi kezelések, a szállások és más szolgáltatások drágulása mellett új versenytársak is egyre nagyobb számban jelennek meg a nemzetközi piacon.

A nyugati határ mentén transzferrel érkeznek az osztrák páciensek

A nyugat-magyarországi, határhoz közeli rendelők hagyományosan elsősorban az osztrák és német páciensekre építenek. Sopron és Szombathely környékén a földrajzi közelség jelenti az egyik legnagyobb előnyt: a külföldi betegeket akár autós transzferszolgáltatással is Magyarországra tudják hozni, így számukra egy fogászati kezeléshez nem feltétlenül társul hosszabb utazás vagy többnapos magyarországi tartózkodás.

Az árkülönbség ráadásul szintén jelentős lehet. Egy korona Ausztriában 800–1500 euróba kerülhet, míg Sopronban jellemzően 300–600 euró közötti összeggel lehet számolni. Implantátumoknál még nagyobb lehet a különbség: Németországban egy fogimplantátum teljes költsége elérheti a 2000–3500 eurót, míg Sopronban ugyanez a beavatkozás 700–1200 euró körül mozoghat. A határ közelségével együtt ez azt jelenti, hogy bizonyos nagyobb kezeléseknél az utazási költségek mellett is számottevő megtakarítás maradhat a külföldi pácienseknél.

Budapest az angol nyelvterületről érkezőknél népszerű

Budapesten továbbra is jelentős szerepe van a fogászati turizmusnak, a külföldi páciensek megszerzéséért azonban ma már jóval erősebb verseny folyik, mint néhány évvel ezelőtt. Hajas Gábor, a Budapest Dental Solutions igazgatója lapunk megkerésére elmondta, hogy a 18 rendelőt működtető hálózat egyik klinikája kifejezetten a külföldi piacra koncentrál, azon belül pedig elsősorban az angol nyelvterületekre. A legtöbb páciensük Nagy-Britanniából érkezik és Írországból érkezik, de az Egyesült Államokból is fogadnak betegeket. Más budapesti szolgáltatók eközben többek között a francia, német, svájci, olasz és norvég piacokra specializálódtak.

A szakember szerint a külföldiek jellemzően nem kisebb beavatkozások miatt utaznak Magyarországra. Elsősorban a nagyobb, összetettebb kezeléseknél éri meg számukra vállalni az utazás és a szállás költségét, mivel egy kisebb, például néhány százezer forintos kezelés esetében már nem feltétlenül marad akkora árkülönbség a magyar és a nyugat-európai ellátás között, amely indokolná a külföldi utat.

Budapest egyik legfontosabb előnye ugyanakkor továbbra is a könnyű elérhetőség. Míg a nyugat-magyarországi fogászati turizmus hagyományosan az osztrák és német páciensekre épül, a fővárosba a repülőtér miatt lényegében a világ bármely részéről érkezhetnek betegek.

Mint elmondták, körülbelül húsz évvel ezelőtt még szállást és programokat is szerveztek a külföldi pácienseknek, az internet térnyerésével azonban erre fokozatosan megszűnt az igény. A betegek ma már jellemzően maguk intézik az utazást, a szállást és a budapesti programokat, ezért a rendelő a turisztikai szolgáltatások helyett a kezelésekre koncentrál. Reptéri transzfert azonban biztosítanak a pácienseiknek és szívesen segítenek a szállás megszervezésében is, ha igény van rá.

Egyre kisebb Magyarország árelőnye

A legnagyobb változást ugyanakkor az árak emelkedése hozta. A rendelő tapasztalatai szerint Magyarország továbbra is számottevően olcsóbb lehet a nyugat-európai országoknál, az előny azonban folyamatosan csökken. Nemcsak maguk a fogászati kezelések drágultak, hanem a szállás, az étkezés és a helyi közlekedés is, vagyis egy külföldi páciens teljes magyarországi tartózkodása kerül egyre többe.

A klinika tavaly három-négy alkalommal is áremelésre kényszerült a bérek, a fogászati anyagok és a laborköltségek növekedése miatt. Egy-egy alkalommal 5–10 százalék körüli emelés történt, ami az év egészében már jelentős drágulást eredményezett. A külföldieknek kínált árakat ugyanakkor nem tudják ugyanilyen ütemben növelni.

Az erős forint hatása ezért náluk elsősorban nem a pácienseknél, hanem a rendelő bevételénél jelenik meg. A külföldiek számára euróban határozzák meg az árakat, így a betegek közvetlenül nem érzékelik az árfolyamváltozást, a klinikának viszont ugyanannyi euróbevétel kevesebb forintot jelent. Mindezek mellett a rendelő szerint az idei nyár kifejezetten gyengébben alakult a külföldi üzletágban. Bár nem beszéltek összeomlásról, úgy fogalmaztak, hogy a külföldi páciensek érkezése most „nagyon akadozik”.

Törökország egyre komolyabb versenytárs

A magyar fogászati turizmus számára közben Törökország vált az egyik legerősebb versenytárssá. A budapesti rendelő elsősorban az angol és ír piacon érzi a török szolgáltatók térnyerését, ahol rendkívül intenzív hirdetésekkel és alacsony árakkal próbálják megszerezni a pácienseket.

A klinika tapasztalatai szerint az ár sok esetben döntő szemponttá vált, ami komoly kihívást jelent Magyarországnak. Hajas Gábor elmesélte, hogy találkoztak több olyan beteggel is, aki egy korábbi törökországi kezelés után Magyarországon kért segítséget annak korrekciójához. Jelenleg a török fogorvosi klinikák nem tudják ugyanazt a minőséget biztosítani. A klinika vezetője úgy látja, ha a török szolgáltatók a jövőben az alacsony árak mellé hosszabb távon egyenletes minőséget és megfelelő utánkövetést is tudnak biztosítani, az tovább erősítheti a versenyt.

A magyar szolgáltatók számára így egyre kevésbé elegendő pusztán azzal versenyezni, hogy Magyarország olcsóbb Nyugat-Európánál. A rendelő szerint a bizalom, az orvosok és klinikák értékelései, a garanciális háttér, az utánkövetés és az online jelenlét egyaránt fontos szerepet játszik abban, hogy végül melyik országot és melyik szolgáltatót választja egy külföldi páciens.

Nem csak a nyugati határra és Budapestre érkeznek a külföldiek

Pécsen korábban a Tour de Dental kifejezetten fogászati turizmusra épülő szolgáltatást működtetett, mára azonban felhagytak a komplett csomagok szervezésével és értékesítésével. A Pénzcentrum érdeklődésére elmondták, hogy a programszervezés túlságosan sok munkát igényelt, ezért úgy döntöttek, inkább magára a fogászati praxisra koncentrálnak.

A külföldi páciensek azonban nem tűntek el: továbbra is sokan érkeznek hozzájuk a határon túlról, elsősorban Dél-Tirolból. A rendelő azoknak, akik igénylik, továbbra is segítséget nyújt a szállásfoglalásban és a kezelések mellé szervezett programok összeállításában.

Tapasztalataik szerint a külföldről érkező páciensek szívesen kötik össze a fogászati kezelést néhány napos kikapcsolódással. Pécs belvárosa mellett Villány és a környező borvidék is népszerű körükben, a kezelések mellé pedig gyakran foglalnak borkóstolót, illetve wellnessprogramokat is. A klasszikus, előre összeállított fogászati turisztikai csomagok tehát megszűntek, a kezelés és az utazási élmény összekapcsolása azonban továbbra is jelen van a külföldi páciensek körében.