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Egészség

Láthatatlan gyilkos ellen védhetik meg gyermeküket a magyar szülők: teljesen ingyen van, de már nem sokáig

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 21:00

Szeptember 15-ig nyilatkozhatnak a hetedik osztályos diákok szülei arról, hogy igénylik-e gyermekük számára az ingyenes HPV elleni védőoltást. A térítésmentes iskolai programban a lányok és a fiúk egyaránt részt vehetnek, ami azért kiemelten fontos, mert a vakcina mindkét nemnél hatékonyan előzi meg a humán papillomavírus által okozott súlyos, akár daganatos megbetegedéseket. A szülőknek a megadott határidőig kell visszajuttatniuk a nyilatkozatot az iskolába, hiszen aki ebből a kampányból kimarad, az később már csak vényre, adagonként több tízezer forintos költséggel szerezheti be az oltóanyagot - írta a Népszava.

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A humán papillomavírus a leggyakoribb szexuális úton terjedő kórokozó, amellyel az emberek 80 százaléka élete során legalább egyszer megfertőződik. Bár az immunrendszer sok esetben magától legyőzi a tünetmentes fertőzést, a szervezetben tartósan megmaradó, magas kockázatú vírustípusok évek alatt rákmegelőző állapotot és rosszindulatú daganatokat okozhatnak. A köztudatban a HPV-t leginkább a méhnyakrákkal azonosítják, ám a vírus nem válogat a nemek között, hiszen a fiúknál és a férfiaknál is kialakulhatnak miatta nemi szervi és végbéltáji daganatok, valamint szájüregi és garatrák. Mivel a fertőzés átadásához nincs szükség konkrét aktusra, elegendő a puszta intim bőrkontaktus is, így az óvszerhasználat nem nyújt ellene teljes körű védelmet.

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A megelőzés leghatékonyabb eszköze a hazai iskolai programban is használt kilenckomponensű vakcina, amely a legveszélyesebb, daganatkeltő és szemölcsöket okozó vírustípusok ellen alakít ki immunitást. Az oltást azért a 12-13 éves korosztálynak ajánlják fel, mert a védelem akkor a legerősebb, ha a fiatal még a szexuális élet megkezdése – és így az esetleges fertőződés – előtt megkapja azt. Ebben az életkorban még két dózis elegendő a teljes védettséghez. Ha valaki 15 éves kora után kezdi meg az oltási sort, már három adagra van szüksége, ráadásul az állami programon kívül egyetlen vakcina megvásárlása nagyságrendileg 50 ezer forintba kerül.

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A vakcina hatékonyságát és biztonságosságát az elmúlt közel két évtized nemzetközi tapasztalatai is igazolják. Azokban az országokban, ahol régóta működik átfogó oltási program, drasztikusan, esetenként 90 százalékkal csökkent a méhnyakrákos esetek és a nemi szervi szemölcsök száma. Maga a készítmény nem tartalmaz élő vírust, így fertőzést sem okozhat, a leggyakoribb mellékhatása pedig mindössze az injekció helyén jelentkező enyhe fájdalom, bőrpír vagy múló fejfájás.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legutóbbi, 2025/2026-os tanévre vonatkozó adatai szerint a magyar szülők többsége él a lehetőséggel, így a jogosult lányok mintegy 80 százaléka, a fiúknak pedig 72 százaléka kapta meg az oltást. Bár a fiúk aránya évről évre javul, a cél az, hogy minél kevesebben maradjanak ki ebből az életmentő prevencióból, amely a későbbi rendszeres szűrővizsgálatokkal kiegészítve nyújtja a legnagyobb egészségügyi biztonságot.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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