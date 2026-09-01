Fontos papírt kap napokon belül rengeteg magyar szülő: százezres kiadást úszhatnak meg, de szorít a határidő

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Szeptemberben ismét lehetőségük nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot; ez utóbbit 2026. szeptember 15-ig kell visszajuttatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes, és leányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott.
„A HPV elleni védőoltással nem egy már kialakult betegséget kezelünk, hanem lehetőséget teremtünk arra, hogy megelőzzük a HPV okozta súlyos megbetegedéseket. Édesanyaként számomra is fontos volt, hogy a saját gyermekem is megkapja a védőoltást, hiszen ezzel a jövőbeni egészségét óvhatom. A védőoltás akkor a leghatékonyabb, ha még a vírussal való első találkozás előtt megtörténik az immunizáció. Magyarország jó úton jár, de hosszú távú célunk, hogy elérjük a WHO által kitűzött 90 százalékos átoltottságot, amely fontos mérföldkő a méhnyakrák mint népegészségügyi probléma felszámolása felé. Arra biztatom a szülőket, hogy kérdezzenek, tájékozódjanak hiteles forrásokból, és ezek ismeretében hozzák meg döntésüket gyermekük egészségéről” – hangsúlyozta dr. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a kampány indulása alkalmából.
A humán papillomavírus (HPV) okozta fertőzés rendkívül gyakori: a legtöbb ember élete során megfertőződik a vírus valamely típusával. A fertőzések jelentős része tünetmentesen lezajlik és spontán megszűnik, egyes magas kockázatú HPV-típusok tartós fennmaradása azonban évekkel később rákmegelőző állapotok, illetve rosszindulatú daganatok kialakulásához vezethet. A HPV nemcsak a méhnyakrák kialakulásában játszik szerepet, hanem több már daganatos betegség kockázatát is növeli, ezért a megelőzés egyaránt fontos mindkét nem számára.
A HPV elleni védőoltások hatásosságát és biztonságosságát kiterjedt nemzetközi tapasztalatok és tudományos vizsgálatok támasztják alá. A védőoltás különösen hatékony, ha azt a HPV-fertőzésnek való kitettség előtt, 12–13 éves korban adják be. Azokban az országokban, ahol magas átoltottságot sikerült elérni, jelentősen csökkent az oltással megelőzhető HPV-fertőzések és a rákmegelőző méhnyakelváltozások előfordulása, és egyre több adat igazolja a méhnyakrák előfordulásának jelentős csökkenését is az oltott korosztályokban.
Magyarországon évről-évre az érintett családok jelentős része él az iskolai HPV elleni védőoltás lehetőségével. A 2025/2026-os tanévben országosan az iskolai kampányoltások keretében a jogosult lányok több mint 80 százaléka, a fiúk közel 72 százaléka kapta meg a védőoltást, amely a Gardasil 9 vakcinával történik.
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Az oltóanyag nem tartalmaz élő vírust, ezért HPV-fertőzést nem okozhat. A humán papillomavírus kilenc típusa (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) által okozott olyan leggyakoribb megbetegedések ellen nyújt védelmet, mint a méhnyakat, a szeméremtestet vagy hüvelyt, a hímvesszőt, a végbélnyílást, valamint egyes szájgarati területeket érintő rákmegelőző elváltozások és rosszindulatú daganatok, illetve a nemi szervi szemölcsök.
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