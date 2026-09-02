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Rémisztő, ami kiderült erről az édesítőszerről: súlyos betegséget okozhat, rengeteg termékben megtalálható
Egy széles körben használt édesítőszer magas vérszintje jelentősen növelheti a súlyos szív- és érrendszeri események kockázatát – derült ki az eddigi legnagyobb ilyen vizsgálatból. A kutatók szerint a legtöbb xilitet tartalmazó résztvevők körében hat éven belül 57 százalékkal nagyobb valószínűséggel következett be szívroham, stroke vagy haláleset. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: megfigyeléses kutatásról van szó, ezért az eredmények önmagukban nem bizonyítják, hogy közvetlenül a xilit okozta a problémákat.
A rágógumikban, fogkrémekben, lekvárokban, joghurtokban és fagylaltokban is megtalálható egyik gyakori édesítőszert összefüggésbe hozták a stroke, a szívroham és a halálozás magasabb kockázatával – számolt be róla a Guardian.
A xilit, más néven nyírfacukor olyan cukoralkohol, amely egyes természetes élelmiszerekben is előfordul, igaz, csak nagyon kis mennyiségben. Emellett azonban számos ételhez, italhoz és szájápolási termékhez adják hozzá édesítőszerként, gyakran a természetes élelmiszerekben található koncentráció akár ezerszeresének megfelelő mennyiségben.
Használata egyre elterjedtebb, hosszú távú egészségügyi hatásait azonban eddig nem vizsgálták széles körben. A mostani, a maga nemében eddigi legnagyobb kutatás szerint a vér magas xilitszintje kapcsolatba hozható a súlyos szív- és érrendszeri események gyakoribb előfordulásával. Az eredményeket Münchenben, az Európai Kardiológiai Társaság éves kongresszusán, a világ legnagyobb szívgyógyászati konferenciáján mutatták be.
Jelentősen magasabb kockázatot mértek
A kutatók összesen 17 710 ember adatait vizsgálták meg. Összehasonlították a résztvevők legmagasabb vérbeli xilitszinttel rendelkező 25 százalékát azokkal, akik a legalacsonyabb értékeket mutató negyedbe tartoztak.
Az eredmények szerint a legtöbb xilittel rendelkező résztvevők hat éven belül 57 százalékkal nagyobb valószínűséggel haltak meg, illetve szenvedtek szívrohamot vagy stroke-ot, mint azok, akiknek a vérében a legkevesebb xilitet mérték. A különbség még három évtizedes időtávon is kimutatható maradt: a legmagasabb értékeket mutató csoport tagjainál 18 százalékkal nagyobb valószínűséggel következett be valamelyik felsorolt esemény.
– ecseteli a cikk.
A középső csoportok adataival együtt vizsgálva az eredmények dózisfüggő kapcsolatra utaltak. Vagyis minél magasabb volt a vérben mért xilitszint, annál gyakoribbá váltak a súlyos szív- és érrendszeri események.
A kutatók azt is megállapították, hogy a kardiovaszkuláris kockázat növekedése a résztvevők alapvető jellemzőitől, így például az életkortól és a nemtől függetlenül jelentkezett.
Az összefüggés olyan tényezők figyelembevétele után is fennmaradt, mint a testtömegindex, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a vérzsírok szintje. Ezek azért különösen fontosak, mert az érintett betegségekben szenvedők nagyobb valószínűséggel választanak alacsony kalóriatartalmú vagy cukormentes termékeket.
Elősegítheti a vérrögök kialakulását
A kutatás egyik szerzője, a berlini Charité egyetemi kórház munkatársa, Dr. Marco Witkowski a brit lapnak elmondta: az eredmények megerősítik a xilittel kapcsolatban korábban megfogalmazott aggályokat.
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a korábbi vizsgálataikban azt találták, hogy a xilit fokozhatja a vérlemezkék vérrögképző képességét.
Witkowski és kollégái arra is jutottak, hogy a vér magas xilitszintje hároméves időtávon kedvezőtlen szív- és érrendszeri eseményekkel hozható összefüggésbe a már eleve magas kockázatú embereknél. A szakember szerint az édesítőszereket sokszor olyan emberek fogyasztják, akik ezeket a cukornál egészségesebbnek tartják, miközben a szabályozó hatóságok általában biztonságosnak minősítik őket.
Kiemelte azt is, hogy a lakosság körében végzett hosszú távú vizsgálat eredményei rávilágítanak arra, milyen keveset tudunk a xilit szív- és érrendszeri biztonságosságáról. A kutató szerint további vizsgálatokra van szükség, különösen azért, mert az élelmiszerekben és más termékekben felhasznált xilit mennyisége folyamatosan növekszik.
A kutatás nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot
Dan Atar professzor, az Európai Kardiológiai Társaság kommunikációs bizottságának szakértője – aki nem vett részt a kutatásban – arra hívta fel a figyelmet, hogy az édesítőszerek széles körben elterjedtek a modern társadalmakban, miközben a hatóságok eddig kedvező biztonsági értékeléseket adtak róluk.
A mostani megfigyeléses kutatás alapján azonban úgy tűnik, hogy a xilit hosszú távon kedvezőtlen kapcsolatban állhat a lakosság körében előforduló szív- és érrendszeri eseményekkel. Atar ugyanakkor hangsúlyozta: ahogy minden megfigyeléses vizsgálatnál, ebben az esetben is nehéz megállapítani az ok-okozati összefüggést. Az eredmények viszont indokolttá teszik a téma további kutatását.
Dell Stanford, a British Heart Foundation vezető dietetikusa szerint a szív egészségét veszélyeztető tényezők hosszabb idő alatt halmozódnak fel, ezért alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy az élelmiszerekhez hozzáadott összetevők ne növeljék tovább ezt a kockázatot.
Felidézte, hogy a xilithez hasonló édesítőszerek számos ételben és italban megtalálhatók. A vásárlók ráadásul sokszor egészségesebb választásnak tekintik ezeket a termékeket, ezért akár nagyobb mennyiséget is elfogyaszthatnak belőlük, mint gondolnák. A mostani eredmények tovább erősítik azokat a bizonyítékokat, amelyek szerint az édesítőszerek hatással lehetnek az egészségünkre.
A szakértő ugyanakkor leszögezte: a kutatás csak kapcsolatot mutatott ki a magasabb xilitszint és a szív- és érrendszeri események között, azt nem bizonyította, hogy közvetlenül a xilit okozta a szívrohamokat vagy a stroke-okat. Ehhez további kutatásokra lesz szükség.
Az eredmények arra sem adnak felmentést, hogy az emberek több cukrot fogyasszanak, hiszen a hozzáadott és szabad cukrok bevitelét továbbra is érdemes csökkenteni. Stanford szerint a tanulmány inkább arra emlékeztet, hogy vissza kell fogni a gyakran sok cukrot, sót vagy édesítőszert tartalmazó feldolgozott ételek és italok fogyasztását, a szív védelméhez pedig kiegyensúlyozott étrendre kell törekedni.
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