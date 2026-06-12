Új korszak a hazai rákgyógyításban: kíméletesebb módszerekkel küzdenek a veszélyes daganatok ellen

A fej-nyaki daganatok a leggyakoribb és legveszélyesebb ráktípusok közé tartoznak Magyarországon, kialakulásukban pedig a dohányzás és az alkoholfogyasztás mellett a HPV-fertőzés is komoly szerepet játszik. A korai felismerés életmentő lehet, hiszen az időben diagnosztizált betegek ma már korszerű, személyre szabott terápiákkal és kíméletesebb műtéti eljárásokkal jó eséllyel gyógyíthatók - hívta fel a figyelmet közleményében a Semmelweis Egyetem.

Hazánkban a daganatos halálozások közel tíz százalékáért a fej-nyaki rákos megbetegedések felelősek a férfiaknál, de a nők érintettsége is folyamatosan növekszik. Sokan nincsenek azzal tisztában, hogy a dohányzás nemcsak tüdőrákot, a HPV (humán papillomavírus) pedig nem kizárólag méhnyakrákot okozhat. Ezek a tényezők, a rendszeres alkoholfogyasztással kiegészülve, a szájüregi, a garat- és a gégedaganatok legfőbb kiváltó okai. A szakemberek szerint kiemelten fontos a társadalmi szemléletformálás, mivel ezeknek a betegségeknek az ismertsége még mindig messze elmarad a többi daganattípusétól.

A sikeres kezelés kulcsa a korai diagnózis. Mindenkinek, aki három hétnél tovább fennálló rekedtséget, nyaki duzzanatot, a torokban jelentkező gombóc- vagy idegentest-érzést, esetleg vérköpést tapasztal, haladéktalanul fül-orr-gégészeti szakvizsgálatra kell jelentkeznie. A daganat lehetőségére akkor is gyanakodni kell, ha a tünetek elsőre csupán egy makacs gyulladásnak tűnnek.

Az időben felfedezett elváltozások esetében ma már sokszor nincs szükség kiterjesztett, nyitott műtétekre. A szájon át végzett, minimálisan invazív beavatkozásoknak köszönhetően a betegek gyorsabban felépülnek, és sokkal jobb életminőséget tarthatnak fenn, megőrizve a nyelés és a beszéd képességét.

A gyógyszeres kezelések területén is hatalmas a fejlődés, így a korábbi, egységesen alkalmazott és gyakran súlyos mellékhatásokkal járó kemoterápiákat egyre inkább felváltják a személyre szabott, célzott terápiák és az immunterápiák. Ezek az új módszerek lényegesen jobb túlélési esélyeket és kedvezőbb mellékhatás-profilt biztosítanak.

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A modern onkológiai ellátás ma már nemcsak a daganat leküzdésére, hanem a beteg fizikai és lelki felkészítésére is fókuszál. A kezelések előtt egyre nagyobb hangsúlyt kap az úgynevezett prehabilitáció, amely magában foglalja a táplálásterápiát, a gyógytornát, a pszichológiai támogatást és a dohányzásról való leszokás elősegítését.

A pontos diagnózishoz és a megfelelő terápia kiválasztásához elengedhetetlenek a korszerű képalkotó vizsgálatok, mint a CT, az MRI és a PET-CT, a kezelési tervet pedig minden esetben egy multidiszciplináris onkoteam állítja össze. A betegek tájékozódását ma már digitális platformok is segítik, hogy érthető formában kísérhessék végig saját betegútját, így felkészültebben, a lehetőségeket megértve vehetnek részt a terápiás döntésekben.