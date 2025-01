Ezt közölte a WHO a HPV elleni oltásról: a haladás nyilvánvaló, de tragikusan lassú

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai régiója egyre közelebb kerül egy olyan jövőhöz, amelyben a nők már nem halnak meg méhnyakrákban - írja a WHO honlapja. A humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás és a méhnyakrákszűrés és -kezelés fokozott erőfeszítései révén ez a jövő sokkal hamarabb elérkezhet, megmentve sok fiatal nő életét az elkövetkező években, köztük Magyarországon is.

"A méhnyakrák felszámolása már nem egy távoli álom – ez egy kézzelfogható cél, amely elérhető a WHO európai régiójában. A január a méhnyakrák megelőzésének hónapja: egy lehetőség arra, hogy elismerjük a HPV elleni védőoltás terén tett kitartó erőfeszítéseket és jelentős előrelépéseket, amelyeknek köszönhetően az eliminációhoz vezető út világosabb, mint valaha. Két lány apjaként számomra ez a haladás rendkívül értékes, tudva, hogy a jövő generációi számára sokkal jobb védelem lesz elérhető ettől a megelőzhető betegségtől. De gyorsabban kell cselekednünk. Ha több fiatalt oltunk be és több nőt szűrünk, sok életet menthetünk meg az elkövetkező években" – magyarázza Dr. Hans Henri P. Kluge, a WHO Európai Regionális Igazgatója. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Fontos mérföldkövek Minden évben egyre több ország csatlakozik a HPV elleni védőoltást rutinszerű oltási programjában alkalmazó országokhoz. 2024-ben Kazahsztán csatlakozásával a 53 ország közül már 47 kínál HPV védőoltást a serdülő lányok számára. Koszovó is bevezette az oltást 2024-ben. Magyarországon 2014 óta zajlik a kampányoltás, melybe 2020-tól a lányok mellett a fiúkat is bevonták. A fiúk bevonása a HPV elleni oltási programokba növeli a hatást, mind a nők méhnyakrákára, a közösségi immunitásnak köszönhetően, mind a férfiak és nők egyéb rákos megbetegedéseire és szemölcsökre. Jelenleg a régió 39 országában kínálnak HPV védőoltást fiúknak és lányoknak. Néhány ország magas oltási lefedettséget ért el és tartott fenn, például Portugália, ahol az oltást 2008-ban vezették be, és a lányok körében legalább egy adaggal való oltottság folyamatosan 90% felett maradt. Ennek a haladásnak meglett az eredménye. Számos olyan európai országban, ahol magas az oltási arány, végzett kutatások azt mutatták: Akár 90%-os csökkenés a magas kockázatú HPV típusok (16 és 18) fertőzéseiben a nemzeti oltási programok célzott korcsoportjaiban;

Akár 70%-os csökkenés a rákmegelőző kockázatban fiatal nők körében a védőoltás előtti időszakhoz képest;

Drámai csökkenés az invazív méhnyakrák előfordulásában fiatal nők körében a védőoltás előtti időszakhoz képest – például Finnországban és az Egyesült Királyságban (Skócia) végzett kutatások azt mutatták, hogy nem találtak méhnyakrákot azok között a fiatal nők között, akik 12–13 éves korukban kapták meg a HPV védőoltást. A WHO szerint sok országban az oltási arány továbbra is jelentősen elmarad a 90%-os céltól. 2023-ban a fiúk körében az oltási arány jelentősen nőtt a régióban, 2018-ban mindössze 1%-ról 16%-ra emelkedett; azonban a lányok körében csak enyhe növekedés volt tapasztalható, 27%-ról 30%-ra. A HPV védőoltás rendkívül biztonságos és hatékony. Időben biztosított védelmet kell nyújtanunk, hogy ne veszítsenek el több nőt, aki életét, egészségét vagy termékenységét egy megelőzhető rák miatt – tette hozzá Dr. Kluge. Megelőzés, felismerés és kezelés A HPV elleni védőoltás hatása fokozatosan válik láthatóvá. A HPV elleni védőoltás széles körű alkalmazása után az első években az országok csökkenő HPV-fertőzésről számolnak be a tinédzserek és fiatal felnőttek körében. Ezt követi a rákmegelőző elváltozások csökkenése a fiatal nők körében, amelyet a tartós HPV-fertőzés okoz. Általában évekbe vagy akár évtizedekbe telik, míg a rákmegelőző elváltozások méhnyakrákká fejlődnek, így több évtizednek is el kell telnie, mire a védőoltás hatása a méhnyakrák előfordulásában láthatóvá válik. Az oltás nem képes 100%-ban megelőzni minden esetet, ezért a méhnyakrákszűrés továbbra is létfontosságú minden olyan eset korai felismerésére, amely még kialakulhat. A szűrés képes felismerni a rákmegelőző elváltozásokat, mielőtt azok rákos megbetegedéssé fejlődnének, lehetővé téve a megfelelő kezelést és a rák kialakulásának megakadályozását. A 2023-as adatok szerint a WHO európai régiójában az 53 tagállamból 37 végez szervezett, lakosságra kiterjedő szűrési programokat. Azonban ezek közül csak 15 ország éri el a 70%-os vagy annál magasabb lefedettséget. Fontos, hogy a méhnyakrák szűrési programok részei legyenek a betegellátási folyamatoknak, beleértve a diagnózist és kezelést is. A tartós HPV-fertőzés méhnyakrákhoz vezethet, amely komoly közegészségügyi problémát jelent. A WHO 2022-es becslései szerint a WHO európai régiójában évente mintegy 60 000 nőt diagnosztizálnak méhnyakrákkal, és több mint 32 000 nő hal meg ettől a megelőzhető betegségtől. A WHO átfogó megközelítést támogat a méhnyakrák megelőzésére, felismerésére és kezelésére. A magas kockázatú HPV típusok megelőzésére szolgáló vakcinák, amelyek keresztvédelmet nyújtanak az oltásban nem szereplő HPV típusok ellen is, 2006 óta elérhetők. Azóta több mint 500 millió adag HPV-vakcinát osztottak ki, és a HPV-vakcina biztonságosságát vizsgáló kutatások több millió embert érintettek, és széles körű egészségügyi eredményeket értékeltek. Egyik ilyen kutatás sem talált biztonsági aggályokat. Gyorsítanák a méhnyakrák elleni küzdelmet A Cervical Cancer Elimination Roadmap 2022–2030, azaz a méhnyakrák eltüntetésének gyorsítására vonatkozó útiterv a WHO európai régiójában a következő prioritásokat tartalmazza, amelyek segítik a tagállamokat a 2030-ra kitűzött célok elérésében – a 90-70-90 célot a Méhnyakrák Eltüntetési Kezdeményezés keretében:

A 35. életévig 70%-os szűrési arány magas teljesítményű teszt segítségével, és újra 45 éves korig;

A méhnyakrákban szenvedő nők 90%-ának kezelése (90%-uknál a rákmegelőző állapotokat kezeljék, és 90%-uknál az invazív rákot kezeljék). Minden országban fokozott erőfeszítések szükségesek a HPV elleni védőoltás, a méhnyakrák szűrés és a minőségi kezelés akadályainak azonosítására és eltávolítására - írja a WHO. Ahogy az útiterv is meghatározza, az oltás kapcsán ezek közé tartozik az egyes országokban a HPV vakcina bevezetésére vonatkozó, bizonyítékokon alapuló döntéshozatali lépések megtétele (olyan országokban, ahol nincs HPV oltási program); utólagos oltási stratégiák kidolgozása; az oltási szolgáltatások igényekhez igazítása, beleértve a nehezen elérhető csoportokat; és az egészségügyi dolgozók felkészítése arra, hogyan kommunikáljanak a fiatalokkal és szüleikkel a HPV vakcináról.

Címlapkép: Getty Images

