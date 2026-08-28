Korábban nem ismert hatás derült ki erről az oltásról: ez nagy hír lehet rengeteg magyarnak

Az övsömör elleni Shingrix vakcina nemcsak a vírus reaktivációja ellen nyújthat védelmet, hanem jelentősen csökkentheti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát is. Erről számolt be a Nature Medicine folyóiratban megjelent friss tanulmány, amelynek szerzői úgy vélik, hogy az oltással évente akár több százezer halálesetet is meg lehetne megelőzni világszerte - írja a The Guardian.

Az Oxfordi Egyetem kutatói 70 ezer, hatvan év feletti amerikai felnőtt egészségügyi adatait elemezték egy hétéves időtávon. Az eredmények azt mutatták, hogy a Shingrix vakcinával beoltottak körében a vakcinációt követő három és fél évben 12 százalékkal alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri események – köztük a szívinfarktus, a szívelégtelenség és a stroke – előfordulása.

A vizsgálati időszak végére ez a különbség 4 százalékra mérséklődött. Maxime Taquet, a kutatás vezetője kiemelte, hogy amennyiben randomizált klinikai vizsgálatok is megerősítik az eredményeket, úgy a Shingrix hatása a napi rendszerességgel szedett vérnyomáscsökkentő gyógyszerekével vethető össze.

A korábbi hasonló kutatások gyenge pontja az volt, hogy oltott és oltatlan csoportokat hasonlítottak össze, ami torzíthatta az eredményeket, hiszen az egészségtudatosabb emberek nagyobb eséllyel oltatják be magukat.

Az új tanulmány úgy kerülte meg ezt a problémát, hogy két különböző övsömör elleni vakcina – a régebbi, élő, legyengített vírust tartalmazó Zostavax és az újabb technológiájú Shingrix – hatásait vetette össze a kardiovaszkuláris mutatók alapján. Ehhez azt a helyzetet használták ki, hogy az Egyesült Államokban 2017-ben gyorsan átálltak az egyik oltóanyagról a másikra.

Bár az egyéni szintű kockázatcsökkenés mértéke szerénynek tűnhet, a népegészségügyi hatás jelentős lehet, mivel a szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokok közé tartoznak. A kutatók azt is vizsgálják, hogy mi állhat a jelenség hátterében. Az egyik lehetséges magyarázat szerint maga az övsömör növeli a kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatát, így a hatékonyabb vakcina ezt a kockázatot mérsékli. Egy másik elmélet alapján a Shingrix tágabb immunológiai hatásokon keresztül csökkenti a gyulladásos fehérjék szintjét a szervezetben.

Az Egyesült Királyságban a Shingrix vakcinát jelenleg fokozatosan teszik elérhetővé a 65 és 79 év közötti korosztály számára. Jelenleg több olyan randomizált klinikai vizsgálat is folyamatban van, amely véglegesen tisztázhatja az oltóanyag szív- és érrendszerre gyakorolt védőhatását.