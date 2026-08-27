Az allergiaszezonban könnyű belecsúszni abba, hogy az erősebb tünetek miatt a szokásosnál több antihisztamint veszünk be
Veszélyes csapda leselkedik az allergiásokra: ezektől a gyümölcsöktől is nagyon sokan pórul járhatnak
A parlagfűszezon nem egy szűk réteget érintő kellemetlenség: a pollen közel másfél millió ember számára okozhat panaszokat Magyarországon, és nemcsak a tüsszögésről, az orrdugulásról vagy a szemviszketésről szól. Egyes allergiásoknál bizonyos ételek, például a dinnye, az uborka vagy a banán fogyasztása is kellemetlen tüneteket válthat ki. A jelenség hátterében keresztreakció állhat. Az allergia ráadásul már gyermekkorban is jelentkezhet, ezért az iskolakezdés környékén visszatérő, megmagyarázhatatlan panaszok esetén is érdemes utánajárni a kiváltó okoknak.
Magyarországon a legfrissebb felmérések szerint minden harmadik ember érintett valamilyen allergiás megbetegedésben, a parlagfű pollenje pedig közel másfél millió ember mindennapjait nehezítheti meg a szezon idején.
A parlagfű pollenje sokaknál augusztusban és szeptemberben okoz kellemetlen tüneteket: orrfolyást, orrdugulást, tüsszögést, szemviszketést vagy köhögést. Sokan már előre készülnek az allergiaszezonra, kevesebben gondolnak azonban arra, hogy a parlagfű-allergia bizonyos ételekkel is „összekapcsolódhat”.
Akár gyümölcsök is okozhatnak panaszokat
A pollenallergia és bizonyos élelmiszerek között úgynevezett keresztreakció alakulhat ki. Az allergénnel szemben termelt IgE-antitestek szerkezetileg hasonló, más forrásból származó allergéneket is felismerhetnek. A szervezet így nemcsak arra az anyagra reagálhat, amelyre eredetileg érzékennyé vált, hanem egy másik, hasonló felépítésű anyagra is.
Parlagfű-allergia esetén a leggyakoribb keresztreakciók között a paradicsom, a dinnye, a banán, az uborka, a kamilla, a paprika és a petrezselyem szerepelhet. A kabaktermésű gyümölcsök és zöldségek mellett a napraforgómagból készített olajok és az articsóka fogyasztása is okozhat tüneteket az arra érzékenyeknél.
A keresztreakciót kiváltó élelmiszerek esetében a panaszok jellemzően enyhébbek, mint a pollenallergia légúti tünetei. Az étel elfogyasztása után rövid időn belül jelentkezhet az ajkak vagy a nyelv bizsergése, enyhe ajakduzzanat, illetve viszkető érzés.
„A keresztallergia egyik nehézsége, hogy a tünetek alapján önmagában szinte lehetetlen biztosan megkülönböztetni, valódi ételallergiáról vagy pollenhez kapcsolódó keresztreakcióról van-e szó. A komponensalapú allergiavizsgálatok abban segíthetnek, hogy pontosabban lássuk, az adott allergén melyik részére érzékeny a páciens. A cél nem pusztán az allergén azonosítása, hanem az immunológiai összefüggések feltárása is” – mondta Dr. Kun Mária, a SYNLAB immunológia szakmai igazgatója.
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Egyszerre több allergénre is érzékenyek lehetünk
A pollenallergiák kivizsgálását az is nehezítheti, hogy nem ritka, hogy valaki egyszerre több pollenre vagy más allergénre is érzékeny. Kutatások szerint Magyarországon a poliszenzibilizáció a betegek akár 70 százalékánál is előfordulhat, vagyis a tüneteket egyszerre több allergén is kiválthatja. A pollenszezonban az immunrendszer fokozott aktivitása miatt az egyébként enyhe reakciók is erőteljesebbé válhatnak, így olyan panaszok is megjelenhetnek, amelyek korábban nem, vagy csak minimálisan jelentkeztek.
Így csökkentsük a polleneknek való kitettségünket
A parlagfűszezonban a pollenterhelés csökkentése a mindennapi rutin része lehet. Magas pollenkoncentráció idején érdemes kerülni a gyomos, parlagfűvel fertőzött területeket és a hosszabb szabadtéri programokat, hazaérkezés után pedig ruhát váltani, arcot és kezet mosni, esténként pedig hajat mosni. A ruhák szabadban történő szárítása helyett célszerű zárt térben szárítani, az ablakokat pedig napközben inkább zárva tartani.
Allergia már gyermekkorban is jelentkezhet
Az allergiás megbetegedések már gyermekkorban is megjelenhetnek, és később többféle allergiás tünet formájában is jelentkezhetnek. Különösen fontos lehet ezért odafigyelni a gyerekekre az iskolakezdés időszakában. Ha egy gyermek rendszeresen tüsszög, folyik vagy bedugul az orra, viszket a szeme, köhög, esetleg visszatérő bőrtünetei vagy emésztőrendszeri panaszai vannak, nem érdemes automatikusan megfázásra vagy szezonális „nyavalyára” gondolni.
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