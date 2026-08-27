2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ambrosia artemisiifolia, common ragweed plant, parlagfű
Egészség

Veszélyes csapda leselkedik az allergiásokra: ezektől a gyümölcsöktől is nagyon sokan pórul járhatnak

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 13:31

A parlagfűszezon nem egy szűk réteget érintő kellemetlenség: a pollen közel másfél millió ember számára okozhat panaszokat Magyarországon, és nemcsak a tüsszögésről, az orrdugulásról vagy a szemviszketésről szól. Egyes allergiásoknál bizonyos ételek, például a dinnye, az uborka vagy a banán fogyasztása is kellemetlen tüneteket válthat ki. A jelenség hátterében keresztreakció állhat. Az allergia ráadásul már gyermekkorban is jelentkezhet, ezért az iskolakezdés környékén visszatérő, megmagyarázhatatlan panaszok esetén is érdemes utánajárni a kiváltó okoknak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Magyarországon a legfrissebb felmérések szerint minden harmadik ember érintett valamilyen allergiás megbetegedésben, a parlagfű pollenje pedig közel másfél millió ember mindennapjait nehezítheti meg a szezon idején.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A parlagfű pollenje sokaknál augusztusban és szeptemberben okoz kellemetlen tüneteket: orrfolyást, orrdugulást, tüsszögést, szemviszketést vagy köhögést. Sokan már előre készülnek az allergiaszezonra, kevesebben gondolnak azonban arra, hogy a parlagfű-allergia bizonyos ételekkel is „összekapcsolódhat”.

Kapcsolódó cikkeink:

Akár gyümölcsök is okozhatnak panaszokat

A pollenallergia és bizonyos élelmiszerek között úgynevezett keresztreakció alakulhat ki. Az allergénnel szemben termelt IgE-antitestek szerkezetileg hasonló, más forrásból származó allergéneket is felismerhetnek. A szervezet így nemcsak arra az anyagra reagálhat, amelyre eredetileg érzékennyé vált, hanem egy másik, hasonló felépítésű anyagra is.

Parlagfű-allergia esetén a leggyakoribb keresztreakciók között a paradicsom, a dinnye, a banán, az uborka, a kamilla, a paprika és a petrezselyem szerepelhet. A kabaktermésű gyümölcsök és zöldségek mellett a napraforgómagból készített olajok és az articsóka fogyasztása is okozhat tüneteket az arra érzékenyeknél.

A keresztreakciót kiváltó élelmiszerek esetében a panaszok jellemzően enyhébbek, mint a pollenallergia légúti tünetei. Az étel elfogyasztása után rövid időn belül jelentkezhet az ajkak vagy a nyelv bizsergése, enyhe ajakduzzanat, illetve viszkető érzés.

„A keresztallergia egyik nehézsége, hogy a tünetek alapján önmagában szinte lehetetlen biztosan megkülönböztetni, valódi ételallergiáról vagy pollenhez kapcsolódó keresztreakcióról van-e szó. A komponensalapú allergiavizsgálatok abban segíthetnek, hogy pontosabban lássuk, az adott allergén melyik részére érzékeny a páciens. A cél nem pusztán az allergén azonosítása, hanem az immunológiai összefüggések feltárása is” – mondta Dr. Kun Mária, a SYNLAB immunológia szakmai igazgatója.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Egyszerre több allergénre is érzékenyek lehetünk

A pollenallergiák kivizsgálását az is nehezítheti, hogy nem ritka, hogy valaki egyszerre több pollenre vagy más allergénre is érzékeny. Kutatások szerint Magyarországon a poliszenzibilizáció a betegek akár 70 százalékánál is előfordulhat, vagyis a tüneteket egyszerre több allergén is kiválthatja. A pollenszezonban az immunrendszer fokozott aktivitása miatt az egyébként enyhe reakciók is erőteljesebbé válhatnak, így olyan panaszok is megjelenhetnek, amelyek korábban nem, vagy csak minimálisan jelentkeztek.

Így csökkentsük a polleneknek való kitettségünket

A parlagfűszezonban a pollenterhelés csökkentése a mindennapi rutin része lehet. Magas pollenkoncentráció idején érdemes kerülni a gyomos, parlagfűvel fertőzött területeket és a hosszabb szabadtéri programokat, hazaérkezés után pedig ruhát váltani, arcot és kezet mosni, esténként pedig hajat mosni. A ruhák szabadban történő szárítása helyett célszerű zárt térben szárítani, az ablakokat pedig napközben inkább zárva tartani.

Allergia már gyermekkorban is jelentkezhet

Az allergiás megbetegedések már gyermekkorban is megjelenhetnek, és később többféle allergiás tünet formájában is jelentkezhetnek. Különösen fontos lehet ezért odafigyelni a gyerekekre az iskolakezdés időszakában. Ha egy gyermek rendszeresen tüsszög, folyik vagy bedugul az orra, viszket a szeme, köhög, esetleg visszatérő bőrtünetei vagy emésztőrendszeri panaszai vannak, nem érdemes automatikusan megfázásra vagy szezonális „nyavalyára” gondolni.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #allergia #parlagfű #gyümölcs #pollen #allergén #allergiaszezon #tünetek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:36
15:03
14:44
14:30
14:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 27.
Milliós bírság jöhet a 2026-os fűtési szezonban: ezt a hibát nem nézik el a magyar háztulajoknak
2026. augusztus 26.
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
2026. augusztus 27.
Kitálalt a díjnyertes balatoni fagyis: elképesztő, mit művelnek a munkát kereső magyarok
2026. augusztus 27.
Veszélyes láncreakció indult el a világgazdaságban: ezek a tényezők indíthatják el a következő nagy összeomlást 2008 után?
2026. augusztus 27.
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 27. csütörtök
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
4 napja
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
2 hete
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
4
3 hete
Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt
5
4 hete
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 27. 14:30
Ezen a balatoni településen éli nyugdíjas éveit Csuja Imre: megmutatta csodakertjét, ahol pisztáciát is nevel + Videó
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 27. 12:58
Kitálalt a díjnyertes balatoni fagyis: elképesztő, mit művelnek a munkát kereső magyarok
Agrárszektor  |  2026. augusztus 27. 14:39
Erős szavakkal jellemezte a magyar mezőgazdaságot Bóna Szabolcs