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Megérkezett a földi pokol az allergiásoknak: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
Tovább erősödik a parlagfű pollenszórása, hétvégén a pollenkoncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti - olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) napi jelentésében pénteken.
A parlagfű pollenkoncentrációja országosan elérte a tüneteket okozó közepes szintet, a következő napokban a pollenkoncentráció fokozatosan emelkedik. Hozzátették: hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz, szeles időben tartsák csukva az ablakokat.
A csalánfélék, a kenderfélék és az üröm pollenkoncentrációja országosan a közepes tartományban alakul. A lágyszárúak közül jelen vannak még a levegőben alacsony koncentrációban a pázsitfű, az útifű, a lórom és a libatopfélék pollenszemei. A fás szárú allergének közül pedig a hárs pollenszemei vannak jelen alacsony koncentrációban.
A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma közepes, míg az Epicoccum spóraszáma országosan az alacsony tartományban alakul. A szakemberek azt ajánlják: mivel a parlagfű virágporára allergiásoknál hamarosan jelentkezhetnek a tünetek, azok megelőzése és enyhítése érdekében mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához.
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