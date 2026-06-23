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Fiatal felnőtt nő tüsszent egy zsebkendőbe a szabadban, zöldövezetben. A jelenet a szezonális allergiára és a pollenek hatására világít rá természetes környezetben.
Egészség

Visszatérő hasfájás és tüsszögés gyötör? Meglepő ok állhat a háttérben, amire kevesen gyanakodnak

Pénzcentrum
2026. június 23. 18:32

A visszatérő tüsszögés, az orrdugulás, a szemviszketés vagy akár a megmagyarázhatatlan hasi panaszok mögött a nyári hónapokban gyakran allergia állhat. A tünetek azonban sokszor megtévesztőek, ezért nem mindig könnyű eldönteni, hogy légúti vagy táplálékallergiáról van-e szó.

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Dr. Kun Mária, a SYNLAB Immunológiai Laboratóriumának szakmai igazgatója szerint Magyarországon akár minden harmadik embert érinthet valamilyen allergiás megbetegedés, miközben az allergiások száma az elmúlt évtizedekben megduplázódott.

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A nyári időszak különösen nehéz lehet az érintettek számára. A pollenszezon átmeneti szakaszában egyszerre több fás és lágyszárú növény virágpora is jelen van a levegőben, ami jelentősen növelheti a pollenterhelést.

Allergia esetén az immunrendszer olyan anyagokra reagál túlzott módon, amelyek a legtöbb ember számára teljesen ártalmatlanok. A szervezet ilyenkor speciális ellenanyagokat termel, amelyek az allergénnel való újabb találkozáskor gyulladásos folyamatokat indíthatnak el.

A légúti allergiák leggyakoribb tünetei közé tartozik a tüsszögés, az orrdugulás, az orrfolyás, a köhögés, a torok- és szemviszketés, valamint a könnyezés. A táplálékallergiák esetében hasi fájdalom, hányinger, hasmenés, hányás vagy különböző bőrtünetek jelentkezhetnek. A szakember szerint ugyanakkor gyakori tévhit, hogy a légúti allergia kizárólag légúti, az ételallergia pedig kizárólag emésztőrendszeri panaszokat okozhat.

A gyakorlatban ez sokkal összetettebb. Egy pollenallergiás beteg esetében is jelentkezhetnek emésztőrendszeri panaszok vagy bőrtünetek, miközben bizonyos táplálékallergiák légúti tüneteket is kiválthatnak

– mondta Dr. Kun Mária.

A keresztallergia is megtévesztheti a betegeket

A diagnózist tovább nehezíthetik az úgynevezett keresztallergiák. Ilyenkor az immunrendszer két különböző eredetű allergént hasonlónak érzékel, ezért mindkettőre reagál. Előfordulhat például, hogy egy nyírfapollen-allergiás ember alma vagy csonthéjas gyümölcs fogyasztása után tapasztal szájüregi viszketést. A parlagfű-allergiásoknál pedig dinnye vagy banán fogyasztása válthat ki kellemetlen tüneteket.

Ilyenkor sokan azt gondolják, hogy új ételallergiájuk alakult ki, miközben valójában pollenallergiához kapcsolódó keresztreakcióról van szó. A szakértő szerint a szezonális allergia a gyermekeket is jelentősen érintheti. A folyamatos orrdugulás, a rossz alvás, a szemviszketés vagy a fáradtság megnehezítheti a táborozást, a szabadtéri programokat és a nyári kikapcsolódást.

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Éppen ezért fontos lehet a kivizsgálás, különösen akkor, ha a tünetek rendszeresen visszatérnek, vagy nem egyértelmű, hogy mi váltja ki azokat.


A modern allergiadiagnosztikai módszerek ma már lehetővé teszik, hogy egyetlen vérmintából több száz allergént és allergénkomponenst vizsgáljanak egyszerre. A molekuláris allergiadiagnosztika segítségével az orvosok azt is meg tudják állapítani, hogy valódi allergiáról vagy csupán keresztreakcióról van-e szó. Ez különösen hasznos lehet azoknál a betegeknél, akik többféle tünetet tapasztalnak, vagy korábbi vizsgálataik nem adtak egyértelmű választ.

A pozitív eredmény még nem jelent allergiát

Dr. Kun Mária hangsúlyozta, hogy a laboreredmény önmagában nem elegendő a diagnózishoz. Előfordulhat ugyanis, hogy a vizsgálat kimutatja az adott allergén elleni ellenanyagokat, a beteg azonban a mindennapokban semmilyen tünetet nem tapasztal. Ezért a laboreredményeket mindig a tünetekkel, a kórelőzménnyel és szükség esetén további vizsgálatokkal együtt kell értékelni.

A szakember szerint a pontos diagnózis azért is fontos, mert sokan internetes tanácsok alapján kezdenek szigorú diétába vagy különböző önkezelésbe, miközben nem biztos, hogy valóban az adott élelmiszer vagy környezeti tényező okozza panaszaikat.

Ha a tüsszögés, az orrdugulás, a szemviszketés, a visszatérő hasi panaszok, a bőrtünetek vagy a tartós fáradtság rendszeresen jelentkezik, érdemes allergológiai kivizsgálást kezdeményezni.
Címlapkép: Getty Images
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