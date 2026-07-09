Rendkívüli bejelentés a magyar patikákból: jóval olcsóbbak lesznek ezek a népszerű gyógyszerek

Napokon belül a Parlament elé kerülhet a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslat. Az Egészségügyi Minisztérium szerint a változás kizárólag a receptköteles készítményeket érintené, a többi gyógyszer esetében maradna az öt százalékos áfakulcs. A kérdés a parlamenti vitában is előkerült, ahol a kampányígéretek értelmezéséről alakult ki vita. A tárca szerint a javaslat az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésére is kitérhet.

Napokon belül benyújthatja a kormány a Parlamentnek a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot. Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az indítvány az Egyes termékkörök áfakulcsának csökkentéséről szóló törvényjavaslat részeként kerülhet az Országgyűlés elé.

A kérdés a hétfői parlamenti ülésen is vitát váltott ki. Takács Péter fideszes képviselő, az előző kormány egészségügyi államtitkára azt kifogásolta, hogy a kormány még nem tett lépéseket a gyógyszerek áfájának eltörlésére, míg Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azzal érvelt, hogy a kampányígéret kizárólag a vényköteles gyógyszerek áfamentességére vonatkozott.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a tervezett módosítás nem érinti a nem vényköteles gyógyszereket, amelyek esetében továbbra is az öt százalékos áfakulcs marad érvényben. A tárca szerint a kormányprogramban is a receptköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése szerepel.

A minisztérium azt is közölte, hogy a törvényjavaslat várhatóan az egészséges élelmiszerek – köztük a zöldségek, gyümölcsök, olajos magvak és a gluténmentes kenyér – áfájának csökkentésére is kiterjed.

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Eközben Takács Péter egyéni képviselői indítványként olyan javaslatot nyújtott be, amely a vényköteles és a nem vényköteles gyógyszerek áfáját egyaránt nullára csökkentené. Korábban azt is jelezte, hogy konstruktív ellenzékként kíván fellépni ebben a kérdésben, míg Hegedűs Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy az új kormány mindössze 55 napja alakult meg, és a vényköteles gyógyszerek áfamentessége mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelentene.