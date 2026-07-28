Parlamenti felszólalásában súlyos válságként értékelte a magyar egészségügy helyzetét Hegedűs Zsolt
Figyelem! Veszélyes étrend-kiegészítőket vontak ki a forgalomból: nehogy beszedd, ha ilyet vettél
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) újabb ellenőrzései során ismételten olyan étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő termékeket azonosított, amelyek a jelölésük ellenére vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagokat tartalmaztak. A hatóság a fogyasztók egészségének védelme érdekében az érintett termékeket kivonta a forgalomból, és megteszi a szükséges további intézkedéseket.
A hatóság közleménye szerint az NKFH folyamatosan ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát annak érdekében, hogy kiszűrje a fogyasztók egészségét veszélyeztető, valamint a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő termékeket. A hatóság korábbi ellenőrzései során is több alkalommal azonosított olyan, potencianövelőként forgalmazott készítményeket, amelyek engedély nélkül tartalmaztak gyógyszerhatóanyagokat.
Az NKFH legutóbbi vizsgálatai ismét igazolták, hogy egyes étrend-kiegészítőként értékesített termékek esetében a feltüntetett összetétel nem felelt meg a valóságnak, a laboratóriumi vizsgálatok olyan vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagok jelenlétét mutatták ki, amelyek étrend-kiegészítőkben nem lehetnek jelen.
A hatóság a vizsgálatok eredménye alapján az érintett termékeket kivonta a forgalomból, és megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kifogásolt készítmények ne juthassanak el a fogyasztókhoz.
A vizsgálatok során az alábbi termékekben mutattak ki gyógyszerhatóanyagot:
- MOON Növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő
- Gold Power Strong – gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő
- Maraton Plus Rapid - Növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő
A kifogásolt készítményeket jellemzően étrend-kiegészítőként, illetve férfiegészség támogatására szolgáló termékként kínálták a fogyasztóknak. A termékek kommunikációjában gyakran a természetes eredet, gyógynövényes összetétel vagy gyors, hatékony eredmény került előtérbe, azonban a laboratóriumi vizsgálatok alapján a készítmények hatását nem kizárólag a feltüntetett összetevők biztosították.
Rejtett összetevők, kiszámíthatatlan kockázatok
A vizsgált termékekben kimutatott sildenafil és tadalafil az úgynevezett PDE-5-gátló gyógyszerek hatóanyagai. Ezek a hatóanyagok megfelelő orvosi kivizsgálás és ellenőrzés mellett alkalmazható, engedélyezett gyógyszeres kezelések részei lehetnek, azonban étrend-kiegészítőként forgalmazott termékekben való jelenlétük jogsértő és jelentős egészségügyi kockázatot hordoz.
Különösen kockázatos, hogy a fogyasztó ezekben az esetekben nincs tisztában azzal, hogy gyógyszerhatóanyagot vesz be, annak mennyisége, tisztasága és alkalmazhatósága nem ellenőrzött körülmények között került meghatározásra.
A PDE-5-gátlók a keringési rendszer működésére hatnak, ezért alkalmazásuk különösen veszélyes lehet bizonyos egészségi állapotok fennállása vagy egyidejű gyógyszerszedés esetén. Egyes készítményekkel – például nitrát tartalmú gyógyszerekkel – történő együtt alkalmazás súlyos, akár életveszélyes következményekkel járhat.
A laboratóriumi vizsgálatok során két termék esetében diclofenac hatóanyag jelenlétét is igazolták. A diclofenac egy nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerhatóanyag, amely kizárólag engedélyezett gyógyszerkészítményekben, meghatározott javallatok és alkalmazási feltételek mellett használható, viszont étrend-kiegészítőként forgalmazott termékben való jelenléte jogsértő, mivel az ilyen készítmények nem tartalmazhatnak olyan gyógyszerhatóanyagokat.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A nem ellenőrzött körülmények között alkalmazott diclofenac egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóanyag alkalmazása többek között emésztőrendszeri panaszokkal, vérzési kockázattal, valamint egyes szív- és érrendszeri mellékhatásokkal is összefügghet, különösen azoknál, akik egyidejűleg más gyógyszereket szednek vagy alapbetegséggel rendelkeznek.
A fogyasztók számára különösen kockázatos, hogy az ilyen termékek esetében a tényleges összetétel eltér a feltüntetett információktól, így nem ismerik meg annak valós jellegét és a várható egészségügyi kockázatokat
- emelték ki.
A természetes összetételre utaló állítás nem jelent garanciát
Az NKFH felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a „természetes”, „gyógynövényalapú” vagy „étrend-kiegészítő” megjelölés önmagában nem jelenti azt, hogy egy termék biztonságos vagy kockázatmentes.
A fogyasztók számára megtévesztő lehet, ha egy termék olyan hatást ígér, amely inkább gyógyszeres kezelésre jellemző, miközben a címkén nem szerepelnek a tényleges hatást kiváltó összetevők. A nem feltüntetett gyógyszerhatóanyag jelenléte a fogyasztó megalapozott döntését is ellehetetleníti.
Itt a fájó igazság, amivel kevés magyar hajlandó szembenézni: a többség ennyi évig képes egészségben élni
Bár a régió lakói évtizedről évtizedre tovább élnek, a várható élettartam önmagában nem mutatja meg, hogy ezek a plusz évek egészségben vagy betegséggel küzdve telnek-e.
Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok
A hőség különösen kedvez a baktériumok szaporodásának, így a nagy kánikulák idején bárhol megvan az esély, hogy találkozunk kórokozókkal a hazai vizekben. Egyes helyeken nagyobb...
Vészjósló kutatás igazolta, amit eddig csak sejtettünk a szúnyogokról: emiatt terjedhet jobban a Nyugat-nílusi láz Magyarországon is
A szúnyogok fényszennyezés miatt kihúzódó aktitivása következtében a fertőzések ideje is potenciálisan kitolódik.
Szeptember elejétől bárki számára hozzáférhetővé válnak a kórházi fertőzések legfrissebb adatai.
Nem várt egészségügyi veszély fenyegeti a magyarokat: egyre többen száműzik ezt az alapvető élelmiszert az asztalukról
Hiába bőséges a termés, a magyarok több mint harmada egy átlagos napon egyáltalán nem fogyaszt friss zöldséget vagy gyümölcsöt. Mi áll a háttérben? Mutatjuk!
Láthatatlan gyilkos leselkedik a magyarokra: szinte minden második ember elköveti ezt a végzetes hibát
A nyári hónapokban sokan hosszabb időt töltenek a szabadban, a fokozott UV-sugárzás azonban jelentősen növeli a bőrrák kialakulásának kockázatát.
Bár az intézmény vezetése megerősítette a távozásokat, hangsúlyozták, hogy a betegellátás folyamatossága nem kerül veszélybe.
Alattomos veszélyt rejt rengeteg magyar otthona: sokan nem is tudják, mi betegíti meg őket folyamatosan
A légkondicionálás hatékony védelmet jelenthet a nyári forróság ellen, a hűtött helyiségekben eltöltött hosszú idő azonban kellemetlen panaszokat is okozhat.
Rendkívüli felhívás érkezett a magyarokhoz: ha egészséges vagy és elmúltál 18 éves, most azonnal szükség van rád
Rendkívüli felhívást tett közzé az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt.
Szeptember elsejétől eltörli a kormány a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adóját
Donald Trump bejelentése szerint 2028 augusztusától 100 százalékos importvámmal sújtják a generikus gyógyszerek gyártóit, ha nem helyezik át a termelésüket az Egyesült Államokba.
Ezzel a hatalmas hibával indítják a nyarat a magyarok: a tartós fogyás titka nem csak a kalóriákban rejlik
A nyár sokak számára egyet jelent a gyors fogyókúrákkal és a különféle divatdiétákkal.
Csak 2028 januárjára kapott időpontot gerinc-MR-vizsgálatra egy beteg a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban.
Bár a hazai kórházi osztályok közel ötöde hivatalosan sem üzemel, az orvos- és szakdolgozóhiány, valamint a humánerőforrás elöregedése miatt a tényleges helyzet ennél is aggasztóbb.
Kiadták riasztást: alattomos vírus szedi áldozatait, már az egészségügyi dolgozók is veszélyben lehetnek
Három ember meghalt hantavírus-fertőzésben Venezuelában, miközben a hatóságok további két gyanús halálesetet is vizsgálnak.
Vigyázzon, aki most utazna! Egzotikus kór fertőzött meg magyar turistákat: ezzel a vírussal tértek haza a nyaralásról
A trópusi szigeteken például könnyen össze lehet szedni a Dengue vírust, de más kórokozók is lesnek az utazókra.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
A Hetifókuszban ezúttal azt vizsgáljuk, mely panaszokat nem szabad félvállról venni a nyáron, és milyen vizsgálatokra érdemes időt szakítani a szabadság előtt.
A szúnyogszezonban évről évre megjelennek a piacon olyan szúnyogriasztóként kínált termékek, amelyek nem rendelkeznek a szükséges hatósági engedéllyel, hatásosságuk és biztonságosságuk pedig nem igazolt.