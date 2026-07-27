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Kiderült a népszerű hazai termékek sötét titka: azonnali visszahívást rendelt el a hatóság
Súlyos hiányosságokat tárt fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a hazai CBD-olajok piacán végzett legutóbbi ellenőrzése során, amelynek eredményei szerint a vizsgált, élelmiszerként forgalmazott termékek egyike sem felelt meg a jogszabályoknak. A laborvizsgálatok több készítményben a címkén jelöltnél jóval magasabb CBD-tartalmat, valamint egészségügyi kockázatot jelentő THC-t mutattak ki. A forgalmazók emellett gyakran illegális, gyógyító hatásra utaló állításokkal tévesztették meg a vásárlókat, ezért a hatóság elrendelte a jogsértő termékek azonnali kivonását a forgalomból, és bírságokat szabott ki.
Az NKFH összesen tizenöt CBD-tartalmú terméket és egy kannabisz tematikájú vendéglátóhelyet vizsgált meg a közelmúltban. A készítmények közül négyet kozmetikumként jelentettek be, így ezeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) értékelte, míg a fennmaradó tizenkettőt élelmiszerként ellenőrizték.
A hatóság egyik legfontosabb tapasztalata az volt, hogy számos terméket kozmetikumként vagy aromaolajként hoztak forgalomba, miközben a csomagolás és a tájékoztatók egyértelműen lenyelésre, azaz belsőleges fogyasztásra buzdították a vásárlókat. Ez komoly veszélyeket hordoz magában, hiszen a nem élelmiszeripari célra szánt termékek esetében nem ellenőrzik az emberi fogyasztáshoz szükséges tisztasági és biztonsági követelményeket.
Ezenfelül a sűrített kannabinoid-kivonatok az Európai Unió szabályozása szerint új élelmiszernek minősülnek, így előzetes biztonsági engedélyezés nélkül eleve nem is lennének forgalmazhatók élelmiszerként vagy étrend-kiegészítőként.
A laboratóriumi elemzések rámutattak, hogy a címkéken szereplő adatok sokszor jelentősen eltértek a valóságtól. Előfordult olyan termék is, amely a feltüntetett CBD-mennyiség négyszeresét tartalmazta, ami teljesen kiszámíthatatlanná és veszélyessé teszi a napi adagolást. Ezt tetézi, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) állásfoglalása szerint a CBD élelmiszerként való biztonságossága jelenleg tudományosan nem igazolt.
Még ennél is aggasztóbb, hogy az élelmiszerként vizsgált termékek több mint hetven százalékában mutattak ki toxikológiai szempontból már veszélyes mennyiségű THC-t. A forgalmazók ráadásul sok esetben úgy hirdették "THC-mentesnek" a termékeket, hogy az ipari kenderre vonatkozó mezőgazdasági, és nem a humánegészségügyi határértékeket vették alapul.
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A termékek online értékesítése során a cégek rendszeresen megsértették az egészségre vonatkozó állítások alkalmazását szabályozó előírásokat is. Bár élelmiszereknek tilos gyógyhatást tulajdonítani, a forgalmazók blogbejegyzésekben és cikkekben fájdalomcsillapítóként, gyulladáscsökkentőként, szorongásoldóként, sőt, daganatos megbetegedések tüneteit enyhítő szerként mutatták be a CBD-olajokat.
Néhány weboldalon ráadásul olyan online kalkulátorok működtek, amelyek személyes adatok alapján javasoltak adagolást, és a kívánt hatás elmaradása esetén a dózis növelésére biztatták a vásárlókat. Ez a gyakorlat a bizonytalan hatóanyag-tartalom miatt rendkívül kockázatos, ráadásul arra is ösztönözheti a betegeket, hogy elhagyják az orvos által előírt terápiát.
A feltárt jogsértések miatt az NKFH megtiltotta az érintett élelmiszerek értékesítését, elrendelte azok azonnali forgalomból történő kivonását, és bírságot szabott ki a jogsértőkre, a külföldi forgalmazók esetében pedig értesítette a társhatóságokat. Mivel a piac jelenlegi állapota továbbra is komoly élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi kockázatokat hordoz, a hatóság hangsúlyozta, hogy a jövőben is szigorúan fellép a megtévesztő, illegális állításokat használó vagy veszélyes összetételű CBD-készítményeket árusító vállalkozásokkal szemben.
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