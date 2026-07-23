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Egészség

Rendkívüli felhívás érkezett a magyarokhoz: ha egészséges vagy és elmúltál 18 éves, most azonnal szükség van rád

Pénzcentrum
2026. július 23. 15:29

Rendkívüli felhívást tett közzé az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet arra kéri azokat, akik nem nyaralnak és egészségesek, hogy a következő napokban szánjanak egy órát véradásra, mert az elmúlt hetekben országszerte jelentősen visszaesett a véradók száma.

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A közlemény szerint a nyári szabadságok idején sem csökken a kórházak vérigénye, a betegellátás folyamatos biztosításához naponta 1600 és 1800 véradóra lenne szükség. Jelenleg azonban ennél kevesebben jelentkeznek, ami veszélyeztetheti a hazai vérellátás biztonságát.

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Vért minden olyan egészséges, 18 és 65 év közötti felnőtt adhat, aki legalább 50 kilogramm testsúllyal rendelkezik, és nála nem áll fenn kizáró ok. Az OVSz hangsúlyozza, hogy aki egészségesnek érzi magát, egyetlen óra ráfordításával életmentő segítséget nyújthat.

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A szervezetek szerint a következő napok véradásai kulcsfontosságúak lesznek a biztonságos vérellátás fenntartásához. Ezért arra kérik a lakosságot, hogy aki megteheti, ne halogassa a véradást, hanem keresse fel a hozzá legközelebb eső véradási helyszínt.

Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt honlapján érhetők el.
Címlapkép: Getty Images
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