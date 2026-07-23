Kőkemény büntetéssel fenyeget Donald Trump: veszélybe kerülhet a legnépszerűbb gyógyszerek ellátása

Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint 2028 augusztusától 100 százalékos importvámmal sújtják a generikus gyógyszerek gyártóit, ha nem helyezik át a termelésüket az Egyesült Államokba. A hazai gyártás kikényszerítését célzó lépés ugyanakkor súlyosan veszélyeztetheti az amerikaiak milliói által használt olcsó készítmények ellátásbiztonságát és megfizethetőségét - írta meg a Portfolio.

Az elnöki közlés szerint azok a vállalatok, amelyek nem építenek amerikai üzemet, először 100 százalékos vámmal szembesülnek, ez a büntetőteher pedig 2029 augusztusától a duplájára, 200 százalékra emelkedik. A fenyegetés a mindennapi fájdalomcsillapítóktól kezdve a koleszterinszint-csökkentőkön át a daganatellenes szerekig terjedő, lejárt szabadalmú készítményeket érinti, amelyeket jelenleg túlnyomórészt indiai, európai és kínai gyárakban állítanak elő.

Elemzők szerint az intézkedés nehezen egyeztethető össze Trump másik fő céljával, a gyógyszerárak letörésével. A külföldi, például az indiai gyártás ugyanis lényegesen olcsóbb az alacsonyabb bér- és termelési költségek miatt. Ha a hazai gyártás megkövetelésével eltűnik ez az árelőny, a már eleve alacsony profitmarzzsal dolgozó cégek áremelésre kényszerülnek, vagy egyszerűen kivonulnak az amerikai piacról. Mivel az ottani vényköteles gyógyszerek több mint 90 százalékát a generikus készítmények teszik ki, a lépés drasztikusan szűkítené a versenyt, és komoly gyógyszerhiányhoz vezethetne. Ráadásul egy új üzem felépítése rendkívül tőkeigényes, legalább három évet felemésztő beruházás, ami eleve túllóg a megszabott ütemterven.

A vámok bevezetése Indiát érintené a legérzékenyebben, amely az Egyesült Államok legnagyobb generikusgyógyszer-exportőreként évente több mint 10 milliárd dolláros forgalmat bonyolít ezen a piacon. A helyzet súlyát jól mutatja, hogy az amerikai fogamzásgátló tabletták mintegy kétharmadát mindössze két indiai vállalat állítja elő. Ugyanakkor kérdéses, hogy az ázsiai ország cégeinek mekkora vámmal kellene ténylegesen számolniuk, mivel a felek egy februári kereskedelmi megállapodásban külön kitértek ezekre a termékekre. Bár Kína kevesebb kész gyógyszert exportál Amerikába, az ottani gyártók biztosítják számos antibiotikum, véralvadásgátló és immunszupresszív készítmény gyógyszerhatóanyagának jelentős részét.

A generikus gyógyszereket gyártó amerikai vállalatok érdekképviselete szerint a bejelentés valószínűleg pusztán tárgyalási alapként szolgál. Ezt a feltevést erősíti, hogy Trump korábban az originális gyógyszerek gyártóit is hasonló büntetővámokkal fenyegette, de a legnagyobb vállalatok, köztük a Merck és az Eli Lilly, külön megállapodásokkal végül elkerülték a szankciókat. Számos szakértő úgy véli, a mostani tervezet gazdaságilag és politikailag is annyira kivitelezhetetlen, hogy minimális az esélye a tényleges hatálybalépésének.