2026. július 23. csütörtök Lenke
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 2-án.
Gazdaság

Újabb áfacsökkentéseket lengetett be Magyar Péter: itt az érintett termékek listája, erre készül a kormány

Pénzcentrum
2026. július 23. 12:56

A szerdai kormányülést követően tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő, akik ismertették a kabinet legfontosabb döntéseit.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Köböl Anita a tájékoztató elején felidézte az elmúlt két hónap legfontosabb intézkedéseit. Kiemelte a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, valamint a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amelynek keretében 3550 milliárd forintból újítják meg a hazai kötöttpályás közlekedést. Elmondta azt is, hogy a kormány folyamatosan felülvizsgálja a költségvetést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kabinet döntött az azbeszttel szennyezett útszakaszok ügyéről is. Bár felmerült a teljes érintett úthálózat felszedése, végül célzott beavatkozás mellett döntöttek. A kormány azoknak az önkormányzatoknak nyújt támogatást, ahol a mérések határérték feletti azbesztszennyezést mutattak ki.

Ennek érdekében 3 milliárd forintos alapot hoznak létre. A támogatásra azok az önkormányzatok pályázhatnak, amelyek rendelkeznek azbeszttérképpel, rendszeresen mérik a szennyezettséget, és háromhavonta jelentést készítenek az eredményekről. A tájékoztatás szerint eddig összesen 667 hatósági vizsgálat indult, ezek közül hat esetben mértek a határértéket meghaladó szennyezést. A szükséges forrást a költségvetésen belüli átcsoportosítással biztosítják.

A kormány döntést hozott a 2025 és 2027 közötti uniós belügyi alapok felhasználásáról is. A 122 milliárd forintos keretből 2027. június 12-ig valósulhatnak meg a projektek. A forrásokat egyebek mellett határinformatikai fejlesztésekre, valamint az Ukrajnából érkező menekültek támogatását szolgáló programokra fordítják.

Áfacsökkentések

Magyar Péter ismét megismételte a reggeli bejelentését is, amely értelmében szeptember elsejétől eltörli a kormány a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adóját. Mint elmondta: a kormány célja, hogy a gyógyszerek áfájának csökkentése teljes egészében megjelenjen a fogyasztói árakban, ezért nem engedik, hogy a kedvezményt burkolt áremelések ellensúlyozzák.

A tájékoztatón elhangzott, hogy erre már jelenleg is több garancia létezik. A társadalombiztosítási támogatással elérhető gyógyszerek ára szabályozott, így a gyártók nem emelhetik azt szabadon. A készítmények árát és a támogatás mértékét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) határozza meg és tartja nyilván, az árváltoztatások pedig kizárólag a szervezet előzetes jóváhagyásával történhetnek.

A tervezett áfacsökkentés több tízezer vényköteles készítményt érint majd. A kormány emellett további adócsökkentéseken is dolgozik. A tervek szerint a tűzifa áfakulcsát még idén 5 százalékra mérsékelnék. A cél, hogy erről még a következő fűtési szezon kezdete előtt megszülessen a bejelentés.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Magyar Péter elmondta azt is, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsának csökkentésén is dolgozik a kormány, ez évi minimum 150 milliárd forint hatása lehet a költségvetésben, ezért átfogó megközelítést igényel. Akár 300 milliárd forint is lehet a hatás, ha extrém módon kitágítja a kormány az érintett termékek körét.

Fő a takarékosság

A kabinet takarékossági intézkedésekről is határozott. Ennek részeként jelentősen csökkentik az állami tulajdonú vállalatok vezetőinek javadalmazását. Emellett a miniszterek és államtitkárok a jövőben nem vehetnek fel tiszteletdíjat az állami cégek felügyelőbizottsági tagságáért.

A kormány a törvényi minimumra csökkenti az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát, valamint mérsékli a vezetők és menedzsmenttagok díjazását is.

Köböl Anita közölte, hogy az állami cégek vezetőinek bruttó bérplafonja 3,6 millió forint lesz. A döntést társadalmi egyeztetésre bocsátják. A kormány várakozásai szerint az intézkedés évente több tízmilliárd forintos megtakarítást eredményezhet a költségvetés számára.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert 
#kormány #élelmiszer #vasút #áfa #támogatás #költségvetés #gazdaság #gyógyszerek #neak #magyar péter #azbeszt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:15
13:10
13:02
12:56
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 22. 16:50
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
Bankmonitor  |  2026. július 23. 12:51
Személyi Kölcsön 2026-ban: Mikor éri meg, és mire figyeljünk a hitelfelvételnél?
A személyi kölcsön az egyik legrugalmasabb hitelkonstrukció, részben ezért is robog a személyi kölcs...
MEDIA1  |  2026. július 23. 11:33
Mintha az újságírók véleménye nem számítana - kiakadt a MÚOSZ, amiért kihagyták a Médiatanács tagjait jelölő testületből
A Magyar Újságírók Országos Szövetségét (MÚOSZ) nagyon meglepte, hogy a több mint 2.500 tagot számlá...
Holdblog  |  2026. július 23. 10:42
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A ré...
iO Charts  |  2026. július 22. 11:01
Lehet Anthropic részvényt venni? IPO-hozzáférés, kockázatok és alternatívák
Miről szól a Partvonalról rovat? A korábbi Partvonalról rész után, amiben az OpenAI-t tárgyaltuk ki,...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 23.
Most dőlhet el, ki keres vagyonokat a sztárrészvényeken: ez lenne 2026 legnagyobb pénzcsinálója?
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 23.
Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs
2026. július 23.
Kiderült, mennyit kérnek ma a magyar sztárok egyetlen fellépésért: milliókat kaszálnak 40 perc alatt
2026. július 22.
Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán
NAPTÁR
Tovább
2026. július 23. csütörtök
Lenke
30. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
23 órája
Véget érhet a nyugalom: búcsút inthetünk a 360 forintos eurónak?
2
3 napja
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
3
1 hete
Nem várt bejelentés érkezett: elveszítheti fontos jogkörét Kapitány István
4
4 napja
Itt a fordulat a magyarországi autópiacon: szinte garantált a ráfizetés annak, aki nem vadiúj kocsit vásárol
5
2 napja
Súlyos fordulat Magyarországon: az euró bevezetése hozhatja el a kegyelemdöfést a kiváltságosoknak?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonitásvizsgálat
hitelképesség vizsgálat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 23. 13:02
Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs
Pénzcentrum  |  2026. július 23. 12:53
Újabb támadás a Vörös-tengeren: odacsaptak a jemeni húszik, nagyon gyorsan eldurvulhat a helyzet
Agrárszektor  |  2026. július 23. 12:32
Szinte teljesen eltűnt a víz a magyar tóból: csúf igazságra derült fény