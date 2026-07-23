Újabb áfacsökkentéseket lengetett be Magyar Péter: itt az érintett termékek listája, erre készül a kormány

A szerdai kormányülést követően tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő, akik ismertették a kabinet legfontosabb döntéseit.

Köböl Anita a tájékoztató elején felidézte az elmúlt két hónap legfontosabb intézkedéseit. Kiemelte a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, valamint a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amelynek keretében 3550 milliárd forintból újítják meg a hazai kötöttpályás közlekedést. Elmondta azt is, hogy a kormány folyamatosan felülvizsgálja a költségvetést.

A kabinet döntött az azbeszttel szennyezett útszakaszok ügyéről is. Bár felmerült a teljes érintett úthálózat felszedése, végül célzott beavatkozás mellett döntöttek. A kormány azoknak az önkormányzatoknak nyújt támogatást, ahol a mérések határérték feletti azbesztszennyezést mutattak ki.

Ennek érdekében 3 milliárd forintos alapot hoznak létre. A támogatásra azok az önkormányzatok pályázhatnak, amelyek rendelkeznek azbeszttérképpel, rendszeresen mérik a szennyezettséget, és háromhavonta jelentést készítenek az eredményekről. A tájékoztatás szerint eddig összesen 667 hatósági vizsgálat indult, ezek közül hat esetben mértek a határértéket meghaladó szennyezést. A szükséges forrást a költségvetésen belüli átcsoportosítással biztosítják.

A kormány döntést hozott a 2025 és 2027 közötti uniós belügyi alapok felhasználásáról is. A 122 milliárd forintos keretből 2027. június 12-ig valósulhatnak meg a projektek. A forrásokat egyebek mellett határinformatikai fejlesztésekre, valamint az Ukrajnából érkező menekültek támogatását szolgáló programokra fordítják.

Áfacsökkentések

Magyar Péter ismét megismételte a reggeli bejelentését is, amely értelmében szeptember elsejétől eltörli a kormány a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adóját. Mint elmondta: a kormány célja, hogy a gyógyszerek áfájának csökkentése teljes egészében megjelenjen a fogyasztói árakban, ezért nem engedik, hogy a kedvezményt burkolt áremelések ellensúlyozzák.

A tájékoztatón elhangzott, hogy erre már jelenleg is több garancia létezik. A társadalombiztosítási támogatással elérhető gyógyszerek ára szabályozott, így a gyártók nem emelhetik azt szabadon. A készítmények árát és a támogatás mértékét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) határozza meg és tartja nyilván, az árváltoztatások pedig kizárólag a szervezet előzetes jóváhagyásával történhetnek.

A tervezett áfacsökkentés több tízezer vényköteles készítményt érint majd. A kormány emellett további adócsökkentéseken is dolgozik. A tervek szerint a tűzifa áfakulcsát még idén 5 százalékra mérsékelnék. A cél, hogy erről még a következő fűtési szezon kezdete előtt megszülessen a bejelentés.

Magyar Péter elmondta azt is, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsának csökkentésén is dolgozik a kormány, ez évi minimum 150 milliárd forint hatása lehet a költségvetésben, ezért átfogó megközelítést igényel. Akár 300 milliárd forint is lehet a hatás, ha extrém módon kitágítja a kormány az érintett termékek körét.

Fő a takarékosság

A kabinet takarékossági intézkedésekről is határozott. Ennek részeként jelentősen csökkentik az állami tulajdonú vállalatok vezetőinek javadalmazását. Emellett a miniszterek és államtitkárok a jövőben nem vehetnek fel tiszteletdíjat az állami cégek felügyelőbizottsági tagságáért.

A kormány a törvényi minimumra csökkenti az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát, valamint mérsékli a vezetők és menedzsmenttagok díjazását is.

Köböl Anita közölte, hogy az állami cégek vezetőinek bruttó bérplafonja 3,6 millió forint lesz. A döntést társadalmi egyeztetésre bocsátják. A kormány várakozásai szerint az intézkedés évente több tízmilliárd forintos megtakarítást eredményezhet a költségvetés számára.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert