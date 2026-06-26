Sokkoló évet zártak a magyar mentők 2025-ben: egyre több a feladat, a súlyos eset, de a mentőautók száma stagnál

Tovább nőtt az Országos Mentőszolgálat terhelése 2025-ben: a mentők tavaly csaknem 2,5 millió feladatot láttak el, ami újabb növekedést jelent az előző évhez képest. Mindez úgy történt, hogy sem a mentőállomások, sem a szolgálatban lévő mentőautók száma nem emelkedett, miközben egyre több olyan beteget kellett ellátni, aki folyamatos szakmai felügyeletet igényelt.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2025-ben az Országos Mentőszolgálat összesen 1 millió 374 ezer mentőfeladatot és 985 ezer mentési esetet látott el, vagyis összesen 2 millió 360 alkalommal riasztották őket. Ez összesen mintegy 33 ezerrel több beavatkozást jelentett, mint 2024-ben, amikor az Országos Mentőszolgálat 1 millió 357 ezer mentőfeladatot és 973 ezer mentési esetet látott el. A két mutató együtt azt jelenti, hogy 2025-ben átlagosan naponta csaknem 6500 alkalommal volt szükség a mentőszolgálat közreműködésére.

A statisztikák értelmezéséhez fontos tudni, hogy 2008. január 1-jétől különváltak a mentési és a betegszállítási feladatok. Azóta a nem sürgősségi betegszállításokat már nem az Országos Mentőszolgálat, hanem az erre szakosodott, finanszírozott betegszállító szolgáltatók végzik. Az OMSZ ugyanakkor továbbra is ellátja a sürgős mentéseket, a mentőszállításokat és az úgynevezett őrzött szállításokat, amelyek folyamatos egészségügyi felügyeletet igényelnek.

Ugyanannyi mentőállomás és autó, mégis egyre több a feladat

A növekvő terhelés mellett a rendszer alapvető kapacitása gyakorlatilag változatlan maradt. 2025-ben is 256 mentőállomás működött Magyarországon, ugyanannyi, mint az előző három évben. A szolgálatban lévő, úgynevezett futó mentőgépkocsik száma szintén nem változott, továbbra is 783 jármű állt rendelkezésre.

A személyi állomány ugyanakkor kis mértékben bővült. A főfoglalkozású mentőorvosok száma 211-ről 218-ra emelkedett egyetlen év alatt. Ez ugyan nem jelent látványos növekedést, de azt mutatja, hogy a rendszer a humánerőforrás oldalán próbál alkalmazkodni a folyamatosan növekvő feladatmennyiséghez.

Arról, hogy mennyire komoly a kapacitáshiány, mi is többször beszámoltunk: április végén például egy belső utasításból kiderült, hogy a mentőshiány miatt Közép-Magyarországon már a legkritikusabb, közvetlen életveszélyben lévő betegekhez sem tudnak mindig azonnal mentőt küldeni. Ráadásul az elérhető mentőautók egy része is régebbi, így gyakran meghibásodnak. A nyár első nagy kánikulájának érkeztével 32 mentőautó klímaberendezése hibásodott meg országszerte, melyekben így a hőség miatt elviselhetetlenül felmelegedett a betegtér és a vezetőfülke.

Egyre több súlyos állapotú beteget kell ellátni

A KSH statisztikájában több különböző feladat szerepel, amelyek eltérő szakmai felkészültséget és kapacitást igényelnek. A mentőfeladat az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) vagy más mentőszolgáltató által végrehajtott, a helyszíni ellátásra és a beteg megfelelő intézménybe szállítására irányuló hivatalos tevékenység. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2025-ben az Országos Mentőszolgálat összesen 1 millió 374 ezer mentőfeladatot látott el.

Ezen belül szintén tovább bontják a statisztikákat: a mentőszállítás például olyan sürgős betegszállítás, amelyet mentőegység végez, amikor a beteg állapota miatt legfeljebb két órán belül egészségügyi intézménybe kell jutnia. Az őrzött szállítás ennél is magasabb ellátási szintet jelent: ilyenkor a beteget folyamatos orvosi, mentőtiszti vagy mentőápolói felügyelet mellett szállítják egyik intézményből a másikba.

A statisztikák alapján az elmúlt években egyértelműen ez utóbbi feladattípus növekszik a leggyorsabban. 2025-ben 158 ezer őrzött szállítást végeztek, ami újabb rekordot jelent, és közel 11 ezerrel haladja meg a 2024-es értéket, két év alatt pedig csaknem 45 ezerrel nőtt ezeknek a szállításoknak a száma. Ezzel párhuzamosan a mentőszállítások száma folyamatosan csökkent: míg 2023-ban még 131 ezer ilyen feladat volt, addig 2024-ben 102 ezer, 2025-ben pedig már csak 99 ezer.

A mentőfeladatok döntő többségét azonban továbbra is a klasszikus mentések adták: ezek száma 2025-ben 1 millió 98 ezerre emelkedett az egy évvel korábbi 1 millió 87 ezerről. Ezzel szemben a szülésekhez kapcsolódó kivonulások száma tovább csökkent: míg 2024-ben még mintegy 15 ezer ilyen esetet regisztráltak, 2025-ben már csak közel 13 ezer alkalommal riasztották a mentőket szüléshez.

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Az OMSZ feldatai között a másik nagyobb kategória, a mentési eset egy konkrét, hirtelen egészségkárosodást vagy életveszélyt jelentő esemény, amely azonnali, sürgősségi beavatkozást vagy mentőszállítást igényel. A tavalyi évben ezek száma is tovább emelkedett. 2025-ben 985 ezer esetet regisztráltak, ami 12 ezerrel több a 2024-es adatnál. Ezen belül a legnagyobb csoportot továbbra is a belgyógyászati megbetegedések alkotják. Ezek száma egy év alatt 521 ezerről 525 ezerre nőtt, vagyis minden második mentési eset ilyen jellegű volt. A sérülések száma gyakorlatilag stagnált: 217 ezerről csak 218 ezerre emelkedett.

Az elme- és idegbetegségek miatt végzett mentések száma ugyanakkor enyhén csökkent, 71 ezerről 68 ezerre. A statisztikában egy másik látványos változás is megfigyelhető: a részegség miatt végzett mentések száma 28 ezerről 31 ezerre emelkedett egyetlen év alatt, ami több mint 10 százalékos növekedést jelent.

A betegszállításban más irányú változások látszanak

Miközben a mentőszolgálat terhelése tovább nőtt, a betegszállítási szolgáltatásoknál már nem ez a tendencia figyelhető meg. A betegszállító állomások száma változatlanul 58, a betegszállító gépkocsiké ugyanakkor 714-ről 712-re csökkent. Az összes betegszállítási feladat száma is enyhén mérséklődött: 2024-ben még 1 millió 766 ezer, tavaly pedig 1 millió 746 ezer feladatot regisztráltak.

Érdekes ugyanakkor, hogy ha kategóriákra bontjuk az adatokat, miközben a betegkísérő közreműködésével végzett szállítások száma jelentősen visszaesett – 530 ezerről 490 ezerre –, addig a kíséretet nem igénylő betegszállítások száma tovább nőtt, és elérte az 1 millió 255 ezret.

A légimentésben tavaly szintén némi visszaesés következett be, de továbbra is rendkívül magas maradt a bevetések száma. 2025-ben 3426 légimentési esetet regisztráltak, szemben a 2024-es 3547-tel. Ez ugyan csökkenést mutat, de még mindig jóval meghaladja a korábbi évek adatait: 2023-ban például mindössze 2832 ilyen eset volt.

Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba