Nagy fordulat a gyógyszertámogatásoknál: megszűnik a vitatott rendszer, újra az állam dönt

Törvénymódosítást nyújtott be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, amely alapján ismét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő döntene az egyedi méltányossági gyógyszerkérelmekről. A kormány szerint a változás igazságosabb és átláthatóbb rendszert eredményezhet. A jelenlegi feladatokat ellátó Batthyány-Strattmann László Alapítvány működését korábban több kritika is érte.

Jelentős változás előtt állhat az egyedi méltányossági egészségbiztosítási ügyek rendszere: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter benyújtotta a parlamentnek a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló, 1997-ben elfogadott törvény módosítását.

A javaslat indoklása szerint az állam továbbra is kiemelt céljának tekinti a magyar lakosság egészségi állapotának javítását, amit az ellátórendszer és a finanszírozás hatékonyságának növelésével kíván elérni. A miniszter szerint ehhez elengedhetetlen az állami felelősségvállalás erősítése, az átlátható működés és a betegek méltányos hozzáférésének biztosítása.

A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnne a jelenlegi kettős rendszer az egyedi méltányossági ügyek kezelésében. A jövőben az egészségbiztosító az egészségbiztosítási alap költségvetésében rendelkezésre álló keretek között támogatást nyújthatna olyan allopátiás gyógyszerekhez, speciális tápszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz is, amelyek egyébként nem rendelhetők társadalombiztosítási támogatással.

A minisztérium álláspontja szerint a jelenlegi rendszert a betegek szempontjából igazságosabbá és átláthatóbbá kell tenni, ezért a Batthyány-Strattmann László Alapítvány A Gyógyításért által ellátott feladatok visszakerülnének az állami egészségbiztosítóhoz.

Az indoklás szerint a NEAK szakmai apparátusa, az átláthatóbb döntéshozatali mechanizmusok, valamint az orvosszakmai és egészség-gazdaságtani szempontok következetesebb érvényesítése garanciát jelenthet arra, hogy a rendszer gyorsabban és a betegek érdekeit jobban szem előtt tartva működjön.

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Az átállás folyamatosságának biztosítása érdekében a törvény hatálybalépése előtti napon benyújtott kérelmeket még a Batthyány-Strattmann László Alapítvány bírálhatja el, legkésőbb 2026. július 31-ig. Az ezt követően érkező kérelmekről már ismét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő döntene.

A Batthyány-Strattmann László Alapítványt az Orbán-kormány hozta létre, működését azonban az elmúlt években számos kritika érte. A bírálatok elsősorban az ügyintézés lassúságát és a döntések átláthatatlanságát kifogásolták.

Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA