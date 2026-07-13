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Nagy változás élesedik a hazai gyógyszertárakban: sokan örülnek az áfamentességnek, de van egy bökkenő
Szeptembertől nulla százalékra csökken a támogatott gyógyszerek áfája, ami a szakértők szerint inkább szimbolikus politikai gesztus, semmint érdemi pénzügyi segítség a betegeknek. Az intézkedés évente mintegy hétmilliárd forintos bevételkiesést jelent a költségvetésnek, miközben a háztartások többségének havi szinten csupán néhány száz forintos megtakarítást hoz.
A gyógyszeráfa körüli feszültséget elsősorban az okozza, hogy az intézkedés kizárólag a vényköteles termékekre vonatkozik. Takács Péter fideszes képviselő, korábbi egészségügyi államtitkár Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszteren kérte számon a döntést, azzal érvelve, hogy Magyar Péter a kampányában a teljes gyógyszerkör áfamentességét ígérte, így a kedvezménynek a vény nélkül kapható, úgynevezett OTC-készítményekre is vonatkoznia kellene.
Hegedűs Zsolt miniszter szerint viszont a vállalás egyértelműen csak a receptre felírt szerekre szólt. Bár az ellenzéki politikus kilátásba helyezte, hogy egyéni képviselői indítvánnyal terjesztené ki a kedvezményt a teljes piacra, elemzők rámutattak, hogy a tizenhat év után ellenzékbe szorult Fidesz a saját kormányzása alatt is bevezethette volna ezt az adómentességet, hiszen az uniós szabályozás ezt már 2022 óta lehetővé teszi.
A Népszava gyógyszerpiaci elemzőket kérdezett a témáról, akiknek egyöntetű véleménye szerint a jelenlegi javaslat alig érinti majd érezhetően a betegek pénztárcáját. Mivel a támogatott gyógyszerek árának jelentős részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozza, és a vásárló csak a térítési díjat fizeti meg, az áfacsökkentés nagyobb részben az állami kiadásokat mérsékli, nem pedig a lakosság közvetlen terheit.
Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója rámutatott, hogy egy átlagos beteg éves megtakarítása várhatóan még az ezer forintot sem éri majd el. Bár a szakmai szervezet üdvözöl minden olyan lépést, amely mérsékli a lakosság terheit, a mostani intézkedés jelentőségét csupán jelképesnek tartja.
Az egyesület álláspontja szerint az erre szánt hétmilliárd forintból sokkal hatékonyabban lehetne segíteni a rászorulókat, köztük az alacsony jövedelműeket, a krónikus betegeket és az időseket, ha az összeget általános adócsökkentés helyett célzott támogatásokra, például a közgyógyellátás átalakítására vagy egy éves gyógyszerkiadási plafon bevezetésére fordítanák.
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A szakmai vita másik sarkalatos pontja a vény nélkül kapható gyógyszerek áfájának kérdése. Ennek eltörlése jóval nagyobb, éves szinten 24–27 milliárd forintos kiesést jelentene a költségvetésnek, ráadásul ezen a részpiacon nincs állami támogatás, amely az összeg egy részét kompenzálná. Szakértők és nemzetközi kutatások egyaránt cáfolják azt az érvet, hogy az áfacsökkentés nyomán mérséklődő árak érdemben növelnék a fogyasztást, mivel a vény nélküli készítmények iránti kereslet rendkívül rugalmatlan, így egy minimális forgalombővülés távolról sem fedezné a kieső adóbevételeket.
Európában sem jellemző a teljes körű áfamentesség alkalmazása, az utóbbi években több ország inkább átalakította vagy szigorította a meglévő kedvezményes rendszereit. A hazai gyártók bevételeit a mostani intézkedés közvetlenül nem érinti, mivel az áfa a végső fogyasztást terheli, a gyógyszerárakat és az árréseket pedig szigorú jogszabályok rögzítik. A szakmai szervezetek szerint a magyar gyógyszerellátás problémáit nem lehet kizárólag adóügyi lépésekkel megoldani, ehhez a teljes ellátási lánc és a támogatási szisztéma átfogó reformjára lenne szükség.
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