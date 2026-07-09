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A legtöbb magyar súlyos hibát követ el az otthonában: nem is sejtik, hogy csak rontanak a helyzeten
Egy, a közelmúltban végzett online kutatásból az derült ki, hogy a magyar lakosság közel fele saját maga vagy közvetlen családtagjai miatt érintett valamilyen allergiában vagy egyéb légúti érzékenységet okozó problémában. Számukra kulcsfontosságú, hogy az otthoni takarítás során a lehető leghatékonyabb megoldást alkalmazzák az olyan gyakori, allergiát kiváltó tényezők, mint a por, a poratka vagy a penész ellen. A felmérés során a válaszadók több mint harmada jelezte, hogy véleménye szerint hatékony az allergének elleni küzdelemben a modern, vegyszermentes takarítás eszköze, a gőztisztítás.
Megdöbbentően magas azok aránya Magyarországon, akik allergiával, vagy valamilyen légúti érzékenységgel küzdenek, vagy olyannal élnek egy háztartásban, akit érint a probléma – derül ki a Kärcher megbízásából az Europion által készített felmérésből. A kutatás során a válaszadók 18 százaléka jelezte, hogy saját maga szenved az allergiától, további 17 százalékuk esetében más családtag, míg 12 százalékuknál a háztartásban többen is érintettek. Ez azt jelenti, hogy összességében a felmérésben részt vevők közel fele számára jelent kihívást valamilyen formában ez a probléma.
A leggyakoribb allergiát kiváltó tényezők a pollenek (35%) és a por/poratka (34%). A penész (18%), az állatszőr (16%) és a vegyszerek, tisztítószerek (12%) szintén jelentős problémát okoznak az érintett háztartásokban.
Az otthonokban előforduló por vagy penész elleni küzdelem egyik modern, vegyszermentes eszköze a gőztisztítás. A kutatás során megkérdezettek 37 százaléka hatékonynak tartja (22% inkább, 15% nagyon) ezt a megoldást, viszont igen magas azok aránya (41%), akik nem rendelkeznek tapasztalattal ezen a téren.
„Míg a hagyományos portörlés vagy porszívózás gyakran felkavarja a port, ami azonnali allergiás reakciót válthat ki, a kiáramló forró gőzpára azonnal megköti a mikroszkopikus porszemcséket és a polleneket is, amelyek így elnehezülve a padlóra vagy a tisztítókendőre tapadnak, ahelyett, hogy a levegőben keringenének. Mivel gőztisztítás során a takarításhoz nem szükséges tisztítószert használni, a felületeken nem maradnak olyan vegyszermaradványok, amelyek irritálhatnák a légutakat” – mondta Szeles Dóra, a Kärcher Magyarország Marketing- és termékmenedzsment vezetője.
A gőztisztítás hatékony lehet a poratkák ellen is, amelyek a matracokban, kárpitokban és szőnyegekben élnek. A poratkák és petéik 60 °C feletti hőmérsékleten elpusztulnak, azonban a Kärcher gépeiből kiáramló, 90 °C feletti gőz szinte 100 százalékos hatékonysággal semmisíti meg az atkákat mélyen a szövetek szálai között is.
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A gőztisztítás a penész eltávolítására is jó módszer lehet. A penész spórái a nedves, párás helyeken (fürdőszoba, ablakkeretek, csempefugák) telepednek meg, azonban a gőz a legapróbb résekbe és a pórusos felületekbe (például a cementalapú fugákba) is behatol. A magas hőhatás roncsolja a penészgombák biológiai szerkezetét, így elpusztítja a látható telepeket és a láthatatlan spórákat is.
„A kutatásunkból is jól látszik, hogy nagyon sokan szenvednek itthon az allergia miatt, számukra pedig az otthonuk tisztasága nem csak esztétikai vagy higiéniai, hanem egészségügyi kérdés is. A tisztítástechnológia szakértőjeként a Kärcher olyan gőztisztító gépeket fejlesztett ki, amelyek hatékony és környezetbarát eszközként támogatják az otthonokon belül a por, a poratkák és a penész elleni küzdelmet” – tette hozzá Szeles Dóra.
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