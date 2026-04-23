2026. április 23. csütörtök Béla
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mentőautó az úton. Élénkzöld fák az út mentén
Egészség

A mentősök szerint akkora a kapacitáshiány, hogy már a legsúlyosabb esetek ellátása is veszélybe kerülhet

Pénzcentrum
2026. április 23. 15:38

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) az Országos Mentőszolgálat vezetőségének azonnali lemondását követeli. Egy belső utasításból ugyanis kiderült, hogy kapacitáshiány miatt Közép-Magyarországon már a legkritikusabb, közvetlen életveszélyben lévő betegekhez sem tudnak mindig azonnal mentőt küldeni.

A szakszervezet által közzétett dokumentumot a mentőszolgálat budapesti és Pest vármegyei regionális igazgatója adta ki. A rendelkezés a feladatok feltorlódásának kezelését szabályozza. A dokumentum hivatalosan is számol azzal a lehetőséggel, hogy a legmagasabb, P1-es sürgősségi kategóriájú eseteknél is késhet az ellátás. Ilyen eset például az újraélesztést igénylő, az eszméletlen vagy a súlyosan vérző beteg. Bár a protokoll szerint az ilyen riasztásoknál már a segélyhívás alatt el kellene indítani a mentőegységet, az új utasítás akár nyolcperces csúszást is megenged - tudósított a Népszava.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A MOMSZ szerint a mentőszolgálat ezzel a lépéssel gyakorlatilag beismerte a már régóta hangoztatott, súlyos és rendszerszintű kapacitáshiányt. A szövetség rámutatott a vezetőség által alkalmazott kettős mércére is. Míg korábban gyakran a mentődolgozókat tették felelőssé a betegellátás veszélyeztetéséért, a mostani utasítással éppen az irányítás idéz elő életveszélyes helyzeteket. A szervezet mindezek miatt alkalmatlannak minősítette az Országos Mentőszolgálat vezetését, és felszólította az érintetteket posztjuk azonnali elhagyására.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #Budapest #mentők #egészségügy #szakszervezet #veszély #mentő #hiány #pest megye #betegellátás #országos mentőszolgálat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 23. csütörtök
Béla
17. hét
Április 23.
A könyv és a szerzői jogok világnapja
Ajánlatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁFA
Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adó, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevőre. Mértéke hazánkban 27%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
