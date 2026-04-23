A mentősök szerint akkora a kapacitáshiány, hogy már a legsúlyosabb esetek ellátása is veszélybe kerülhet

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) az Országos Mentőszolgálat vezetőségének azonnali lemondását követeli. Egy belső utasításból ugyanis kiderült, hogy kapacitáshiány miatt Közép-Magyarországon már a legkritikusabb, közvetlen életveszélyben lévő betegekhez sem tudnak mindig azonnal mentőt küldeni.

A szakszervezet által közzétett dokumentumot a mentőszolgálat budapesti és Pest vármegyei regionális igazgatója adta ki. A rendelkezés a feladatok feltorlódásának kezelését szabályozza. A dokumentum hivatalosan is számol azzal a lehetőséggel, hogy a legmagasabb, P1-es sürgősségi kategóriájú eseteknél is késhet az ellátás. Ilyen eset például az újraélesztést igénylő, az eszméletlen vagy a súlyosan vérző beteg. Bár a protokoll szerint az ilyen riasztásoknál már a segélyhívás alatt el kellene indítani a mentőegységet, az új utasítás akár nyolcperces csúszást is megenged - tudósított a Népszava.

A MOMSZ szerint a mentőszolgálat ezzel a lépéssel gyakorlatilag beismerte a már régóta hangoztatott, súlyos és rendszerszintű kapacitáshiányt. A szövetség rámutatott a vezetőség által alkalmazott kettős mércére is. Míg korábban gyakran a mentődolgozókat tették felelőssé a betegellátás veszélyeztetéséért, a mostani utasítással éppen az irányítás idéz elő életveszélyes helyzeteket. A szervezet mindezek miatt alkalmatlannak minősítette az Országos Mentőszolgálat vezetését, és felszólította az érintetteket posztjuk azonnali elhagyására.