Komoly aggodalmat váltott ki a lakosság és a budapesti XXII. kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő CTP logisztikai bázis.
A mentősök szerint akkora a kapacitáshiány, hogy már a legsúlyosabb esetek ellátása is veszélybe kerülhet
A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) az Országos Mentőszolgálat vezetőségének azonnali lemondását követeli. Egy belső utasításból ugyanis kiderült, hogy kapacitáshiány miatt Közép-Magyarországon már a legkritikusabb, közvetlen életveszélyben lévő betegekhez sem tudnak mindig azonnal mentőt küldeni.
A szakszervezet által közzétett dokumentumot a mentőszolgálat budapesti és Pest vármegyei regionális igazgatója adta ki. A rendelkezés a feladatok feltorlódásának kezelését szabályozza. A dokumentum hivatalosan is számol azzal a lehetőséggel, hogy a legmagasabb, P1-es sürgősségi kategóriájú eseteknél is késhet az ellátás. Ilyen eset például az újraélesztést igénylő, az eszméletlen vagy a súlyosan vérző beteg. Bár a protokoll szerint az ilyen riasztásoknál már a segélyhívás alatt el kellene indítani a mentőegységet, az új utasítás akár nyolcperces csúszást is megenged - tudósított a Népszava.
A MOMSZ szerint a mentőszolgálat ezzel a lépéssel gyakorlatilag beismerte a már régóta hangoztatott, súlyos és rendszerszintű kapacitáshiányt. A szövetség rámutatott a vezetőség által alkalmazott kettős mércére is. Míg korábban gyakran a mentődolgozókat tették felelőssé a betegellátás veszélyeztetéséért, a mostani utasítással éppen az irányítás idéz elő életveszélyes helyzeteket. A szervezet mindezek miatt alkalmatlannak minősítette az Országos Mentőszolgálat vezetését, és felszólította az érintetteket posztjuk azonnali elhagyására.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.