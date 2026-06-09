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Új szóvivője van az Országos Mentőszolgálatnak: 22 év után távozik Győrfi Pál - ő lesz az utódja
Egészség

Új szóvivője van az Országos Mentőszolgálatnak: 22 év után távozik Győrfi Pál - ő lesz az utódja

Pénzcentrum
2026. június 9. 22:29

Szűcs Brigitta mentőtiszt veszi át az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztját, míg a kommunikációs feladatokat eddig ellátó Győrfi Pál továbbra is a szervezet állományában marad.

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Constantinovits Miklós megbízott főigazgató döntése értelmében mától Szűcs Brigitta felel a mentők kommunikációjáért. A váltást a közösségi médiában is bejelentették, ahol Győrfi Pál egy közös fotó kíséretében, "előttem az utódom" felirattal mutatta be utódját, a mentőszolgálat pedig megköszönte a leköszönő szóvivő eddigi munkáját. Győrfi Pál 2004-től töltötte be az OMSZ szóvivői posztját.

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Az új szóvivő 2018-ban, az első női mentőápolók egyikeként csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. Pályafutását a Központi Mentőállomáson kezdte, később pedig mentőtiszti diplomát szerzett. Jelenlegi feladatköre is rendkívül összetett, hiszen a kivonuló szolgálat mellett segélyhívásokat fogad a Központi Irányító Csoportban, valamint a közép-magyarországi régió oktatásszervezőjeként támogatja az új munkatársak és a kollégák képzését.

Mindemellett a HUNOR mentőszervezet egészségügyi egységének is tagja, és a jövőben mesterképzésen tervezi folytatni tanulmányait.

Szűcs Brigitta hangsúlyozta, hogy új megbízatása mellett sem szakad el a mindennapi feladatoktól, így a jövőben is aktívan dolgozik majd kivonuló mentőtisztként, valamint továbbra is részt vesz a segélyhívások fogadásában.

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Nyitóképen Győrfi Pál. Fotó: MTI/Hatházi Tamás
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