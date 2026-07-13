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Budapest, 2026. június 19.Párakapu alatt átsétálva hűsítik magukat járókelők a budapesti Városháza parkban 2026. június 19-én. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, június 20-tól másodfokú hőségriasztás lép életbe.MTI/Purger
Egészség

Ijesztő becslés: sokezer ember halálat okozta egyetlen hét alatt a brutális hőség - és ez még csak a kezdet

Pénzcentrum
2026. július 13. 08:44

A júniusi, rekordméretű európai hőhullám több mint tízezer többlethalálozást okozott. A szakértők szerint a kiugró adatok hátterében kizárólag a rendkívüli kánikula áll, a szélsőséges időjárás pedig elsősorban az idősebb korosztályt veszélyeztette.

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Az európai többlethalálozást monitorozó EuroMOMO és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) huszonhét európai ország adatait összesítő statisztikáiból kiderül, hogy az áldozatok túlnyomó többsége – több mint kilencezer ember – a 65 év felettiek közül került ki - írja a Reuters.

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A szakemberek hangsúlyozták, hogy az extrém időjáráson kívül nincsenek olyan egyéb ismert tényezők, amelyek a halálesetek hirtelen megugrását magyaráznák. Lasse Vestergaard, az EuroMOMO adatbázisát üzemeltető dán állami egészségügyi intézet, a Statens Serum Institut főorvosa kifejtette, hogy ezt a kiugró halálozási arányt rendkívül nehéz lenne a rendkívüli hőségen kívül bármi mással indokolni.

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Bár a többlethalálozási adatokat nem tették közzé részletes országos bontásban, azt kiemelték, hogy június utolsó hetében Franciaországban és Belgiumban voltak kiemelkedően magasak a számok. A belga közegészségügyi kutatóintézet, a Sciensano feljegyzései szerint a 2000 óta vizsgált hőhullámok idején még sohasem tapasztaltak a mostanihoz fogható növekedést a halálozási statisztikákban.

A helyzet ugyanakkor a hivatalos statisztikáknál is jóval súlyosabb lehet. Egy nemrég megjelent elemzésben Christopher Callahan, az amerikai Indianai Egyetem klímakutatója arra a becslésre jutott, hogy csupán a június 22. és 28. közötti egy hétben több mint húszezer ember veszíthette életét a hőhullám következtében Európában.

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Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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