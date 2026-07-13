Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 28. hetéből.
Ijesztő becslés: sokezer ember halálat okozta egyetlen hét alatt a brutális hőség - és ez még csak a kezdet
A júniusi, rekordméretű európai hőhullám több mint tízezer többlethalálozást okozott. A szakértők szerint a kiugró adatok hátterében kizárólag a rendkívüli kánikula áll, a szélsőséges időjárás pedig elsősorban az idősebb korosztályt veszélyeztette.
Az európai többlethalálozást monitorozó EuroMOMO és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) huszonhét európai ország adatait összesítő statisztikáiból kiderül, hogy az áldozatok túlnyomó többsége – több mint kilencezer ember – a 65 év felettiek közül került ki - írja a Reuters.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy az extrém időjáráson kívül nincsenek olyan egyéb ismert tényezők, amelyek a halálesetek hirtelen megugrását magyaráznák. Lasse Vestergaard, az EuroMOMO adatbázisát üzemeltető dán állami egészségügyi intézet, a Statens Serum Institut főorvosa kifejtette, hogy ezt a kiugró halálozási arányt rendkívül nehéz lenne a rendkívüli hőségen kívül bármi mással indokolni.
Bár a többlethalálozási adatokat nem tették közzé részletes országos bontásban, azt kiemelték, hogy június utolsó hetében Franciaországban és Belgiumban voltak kiemelkedően magasak a számok. A belga közegészségügyi kutatóintézet, a Sciensano feljegyzései szerint a 2000 óta vizsgált hőhullámok idején még sohasem tapasztaltak a mostanihoz fogható növekedést a halálozási statisztikákban.
A helyzet ugyanakkor a hivatalos statisztikáknál is jóval súlyosabb lehet. Egy nemrég megjelent elemzésben Christopher Callahan, az amerikai Indianai Egyetem klímakutatója arra a becslésre jutott, hogy csupán a június 22. és 28. közötti egy hétben több mint húszezer ember veszíthette életét a hőhullám következtében Európában.
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Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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