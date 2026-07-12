Balesetet szenvedett Balázs Klári: kórházba került, lemondták a fellépését is

Az EFOTT fesztivál közölte a közösségi médiában, hogy a 2026.07.11-i, sukorói koncert egészségügyi okok miatt elmarad. "Balázs Klári egy háztartási baleset következtében azonnali orvosi ellátásra szorult, a menedzsment és Korda György közös döntése alapján így a mai, az EFOTT-ra tervezett koncert lemondásra került" - írták.

"Klárika jól van, de orvosi tanácsra néhány napot az egészségügyi intézményben tölt, hogy mielőbbi gyógyulása gyors és zökkenőmentes legyen" - közölték a posztban.

Balázs Klári és Korda György koncertje tehát azért maradt el az EFOTT-on, mert Klárikát kisebb baleset érte otthon, és pár napig még kórházban lábadozik.