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Balesetet szenvedett Balázs Klári: kórházba került, lemondták a fellépését is
Az EFOTT fesztivál közölte a közösségi médiában, hogy a 2026.07.11-i, sukorói koncert egészségügyi okok miatt elmarad. "Balázs Klári egy háztartási baleset következtében azonnali orvosi ellátásra szorult, a menedzsment és Korda György közös döntése alapján így a mai, az EFOTT-ra tervezett koncert lemondásra került" - írták.
"Klárika jól van, de orvosi tanácsra néhány napot az egészségügyi intézményben tölt, hogy mielőbbi gyógyulása gyors és zökkenőmentes legyen" - közölték a posztban.
Balázs Klári és Korda György koncertje tehát azért maradt el az EFOTT-on, mert Klárikát kisebb baleset érte otthon, és pár napig még kórházban lábadozik.
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