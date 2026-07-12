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Egészség

Balesetet szenvedett Balázs Klári: kórházba került, lemondták a fellépését is

Pénzcentrum
2026. július 12. 08:32

Az EFOTT fesztivál közölte a közösségi médiában, hogy a 2026.07.11-i, sukorói koncert egészségügyi okok miatt elmarad. "Balázs Klári egy háztartási baleset következtében azonnali orvosi ellátásra szorult, a menedzsment és Korda György közös döntése alapján így a mai, az EFOTT-ra tervezett koncert lemondásra került" - írták.

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"Klárika jól van, de orvosi tanácsra néhány napot az egészségügyi intézményben tölt, hogy mielőbbi gyógyulása gyors és zökkenőmentes legyen" - közölték a posztban.

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Balázs Klári és Korda György koncertje tehát azért maradt el az EFOTT-on, mert Klárikát kisebb baleset érte otthon, és pár napig még kórházban lábadozik. 
Címlapkép: Getty Images
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