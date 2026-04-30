a nővér a mentőautóban dolgozik
Egészség

Hatalmas változás a magyar mentőknél: értékes perceket nyerhetnek a betegek ezzel a zseniális újítással

2026. április 30. 12:01

Akár percekkel hamarabb érkezhet segítség a jövőben Budapesten az új mentési rendszernek köszönhetően. A mentőszolgálat bevezeti a „dinamikus mentést”, amelyben a gyors reagálású egységek nem állomáson várakoznak, hanem folyamatosan mozgásban vannak a potenciálisan veszélyes útvonalakon. Így a riasztás pillanatában a legközelebbi egység indulhat a helyszínre, és már a mentőautó érkezése előtt megkezdődhet az ellátás, írja a Népszava.

Az Országos Mentőszolgálat belső utasítása szerint új, „dinamikus mentésnek” nevezett rendszert vezetnek be, amely a korábbi pilot tapasztalataira épül. A Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezet tájékoztatása alapján a gyors reagálású egységek – amelyek motorral, kerékpárral vagy személyautóval közlekednek – ezentúl nem a mentőállomáson várják a riasztást.

Ehelyett úgynevezett „járőrkörökön” mozognak, jellemzően a balesetveszélyesebb útvonalakon. A mentésirányítás valós időben látja a mozgásukat, így mindig a legközelebbi egységet tudja a helyszínre küldeni. A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy a segítség akár már a mentőautó érkezése előtt megkezdődhet, ami értékes perceket jelenthet a kritikus esetekben.

Kapcsolódó cikkeink:

Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs igazgatója elmondta: a „gyors reagálású” egységekkel a budapesti mentőkapacitást erősítik. Hangsúlyozta, hogy ezek az egységek nem váltják ki a klasszikus mentőautókat, mivel azok továbbra is szükségesek a betegszállításhoz, ugyanakkor sok esetben már nincs is szükség szállításra.

A „cirkáló mentők” tavaly 1738 feladatot láttak el a fővárosban és környékén. A kommunikációs igazgató szerint a megoldás nemzetközi mintákat követ: hasonló rendszerek működnek többek között Londonban és amerikai nagyvárosokban is, különösen ott, ahol a forgalom lassítja a hagyományos egységeket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A jövőben a járőrútvonalak kijelölésében akár mesterséges intelligencia alapú előrejelzések is szerepet kaphatnak, hogy még hatékonyabb legyen a mentés szervezése.
Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:31
13:12
13:02
12:43
12:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 30.
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
2026. április 30.
Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban
2026. április 29.
Itt az ENSZ hivatalos rangsora: ezek a legboldogabb és legboldogtalanabb országok a világon
1
2 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
1 hónapja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
3
6 napja
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
4
1 napja
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
5
2 hónapja
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
