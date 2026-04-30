Hatalmas változás a magyar mentőknél: értékes perceket nyerhetnek a betegek ezzel a zseniális újítással

Akár percekkel hamarabb érkezhet segítség a jövőben Budapesten az új mentési rendszernek köszönhetően. A mentőszolgálat bevezeti a „dinamikus mentést”, amelyben a gyors reagálású egységek nem állomáson várakoznak, hanem folyamatosan mozgásban vannak a potenciálisan veszélyes útvonalakon. Így a riasztás pillanatában a legközelebbi egység indulhat a helyszínre, és már a mentőautó érkezése előtt megkezdődhet az ellátás, írja a Népszava.

Az Országos Mentőszolgálat belső utasítása szerint új, „dinamikus mentésnek” nevezett rendszert vezetnek be, amely a korábbi pilot tapasztalataira épül. A Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezet tájékoztatása alapján a gyors reagálású egységek – amelyek motorral, kerékpárral vagy személyautóval közlekednek – ezentúl nem a mentőállomáson várják a riasztást.

Ehelyett úgynevezett „járőrkörökön” mozognak, jellemzően a balesetveszélyesebb útvonalakon. A mentésirányítás valós időben látja a mozgásukat, így mindig a legközelebbi egységet tudja a helyszínre küldeni. A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy a segítség akár már a mentőautó érkezése előtt megkezdődhet, ami értékes perceket jelenthet a kritikus esetekben.

Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs igazgatója elmondta: a „gyors reagálású” egységekkel a budapesti mentőkapacitást erősítik. Hangsúlyozta, hogy ezek az egységek nem váltják ki a klasszikus mentőautókat, mivel azok továbbra is szükségesek a betegszállításhoz, ugyanakkor sok esetben már nincs is szükség szállításra.

A „cirkáló mentők” tavaly 1738 feladatot láttak el a fővárosban és környékén. A kommunikációs igazgató szerint a megoldás nemzetközi mintákat követ: hasonló rendszerek működnek többek között Londonban és amerikai nagyvárosokban is, különösen ott, ahol a forgalom lassítja a hagyományos egységeket.

A jövőben a járőrútvonalak kijelölésében akár mesterséges intelligencia alapú előrejelzések is szerepet kaphatnak, hogy még hatékonyabb legyen a mentés szervezése.