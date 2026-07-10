Kellemetlen népbetegség terjed Magyarországon: még a párkapcsolatot is tönkreteheti ez a titkolt szorongás

A nyár sokak számára a szabadság időszaka, ami a lábbeli viselésénél is megmutatkozik, hiszen itt a várva várt szandálszezon. Azonban egy jelentős társadalmi réteg számára ez az időszak komoly szorongást és akár elszigetelődést is okozhat. Az úgynevezett „lábszégyen” jelensége mögött gyakran mélyebb egészségügyi és pszichológiai okok húzódnak meg.

Magyarországon a körömgombás fertőzés gyakorlatilag népbetegségnek számít, amely nemcsak esztétikai kérdés, hanem komoly lelki terhet is jelent. A „lábszégyen” miatt az érintettek kerülik a strandokat, a közösségi eseményeket, és még 40 fokos hőségben is zárt cipőt vagy zoknit viselnek, hogy elrejtsék lábaikat a külvilág elől.

„Ez a szorongás nemcsak a megjelenésünkre, hanem a párkapcsolatainkra és az önbizalmunkra is kihat” – hangsúlyozza Gyebnár Ilona lábápoló mester, természetgyógyász. „A kezeletlen gombás fertőzés rontja az életminőséget, továbbá a sárgás, megvastagodott körmök és a bőrproblémák miatt az érintettek gyakran még szakemberhez sem mernek fordulni, tartva az ítélkezéstől” – hangsúlyozza szakértőnk.

Segít a speciális lábápolás és a modern technológia

Gyebnár Ilona kiemeli, hogy a megfelelő szakember kiválasztása alapos körültekintést igényel. „Érdemes már az időpontfoglalás előtt tájékozódni arról, hogy a választott lábápoló milyen kezeléseket végez, és rendelkezik-e az adott probléma ellátásához szükséges felszereléssel, kompetenciával. Nagy segítséget jelenthet, ha az egyeztetés során fényképet küldünk az érintett területről, hiszen ez nemcsak a pontosabb tájékoztatást segíti, hanem lehetővé teszi azt is, hogy a szakember elegendő időt tervezzen a kezelésre.”

Elmondta, hogy a modern, professzionális pedikűrgépek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a fertőzött körömrészek eltávolítása teljesen fájdalommentesen történjen. Ezek a magas technológiájú eszközök és fertőtlenítési eljárások biztosítják a hatékony és biztonságos gyógyulási folyamatot, így akár a gyerekek és fiatal felnőttek számára is megoldást nyújtanak.

Hogy kerülhető el a „pingpong-effektus”?

A gyógyulás kulcsa a szakember segítsége mellett a fegyelmezett otthoni ápolás. Gyebnár Ilona felhívja a figyelmet az úgynevezett pingpong-effektusra: hiába a szakszerű kezelés, ha a közösen használt körömvágó ollók vagy a fertőzött cipők miatt a gomba újra és újra visszafertőz.

A megelőzés és a hatékony kezelés érdekében fontos a megfelelő szakember kiválasztása, a helyes higiénia, az otthoni utókezelés és a prevenciós krémek helyes használata.

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„Keressünk olyan lábápolót, aki rendelkezik a megfelelő képesítéssel és gépi felszereltséggel. Kerüljük a közös használatú lábápoló eszközöket, használjunk széles spektrumú, olajalapú készítményeket, amelyek elősegítik az egészséges köröm növekedését, és megakadályozzák a szabadon maradt körömágy kiszáradását” – sorolta.

Körömgomba nincs talpi bőrgomba nélkül

A lábápoló mester hozzátette, hogy előrehaladott fertőzés esetén javasolt a lábak rendszeres prevenciós krémmel (akár térdig) történő kezelése, hogy megakadályozzuk a gombaspórák széthordását a ruházattal.

„Bár a láb körmének teljes lenövése akár egy évet is igénybe vehet, a szakszerű segítség és a megfelelő protokoll betartása már egy-két hónapon belül látványos javulást eredményezhet, visszaadva az egyén szabadságát és magabiztosságát” – fogalmaz Gyebnár Ilona.

A szakember szerint igen fontos, hogy a lábprobléma elsősorban nem az igénytelenség vagy elhanyagoltság következménye. Éppen ezért fontos, hogy az érintettek ne ítélkezéssel, hanem megértéssel és valóban szakértői segítséggel találkozzanak. Az első lépéshez sokszor nemcsak szakemberre, hanem bátorságra is szükség van.