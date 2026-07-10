Évente mintegy 20,6 millió új megbetegedést és tízmillió halálesetet regisztrálnak világszerte.
Kellemetlen népbetegség terjed Magyarországon: még a párkapcsolatot is tönkreteheti ez a titkolt szorongás
A nyár sokak számára a szabadság időszaka, ami a lábbeli viselésénél is megmutatkozik, hiszen itt a várva várt szandálszezon. Azonban egy jelentős társadalmi réteg számára ez az időszak komoly szorongást és akár elszigetelődést is okozhat. Az úgynevezett „lábszégyen” jelensége mögött gyakran mélyebb egészségügyi és pszichológiai okok húzódnak meg.
Magyarországon a körömgombás fertőzés gyakorlatilag népbetegségnek számít, amely nemcsak esztétikai kérdés, hanem komoly lelki terhet is jelent. A „lábszégyen” miatt az érintettek kerülik a strandokat, a közösségi eseményeket, és még 40 fokos hőségben is zárt cipőt vagy zoknit viselnek, hogy elrejtsék lábaikat a külvilág elől.
„Ez a szorongás nemcsak a megjelenésünkre, hanem a párkapcsolatainkra és az önbizalmunkra is kihat” – hangsúlyozza Gyebnár Ilona lábápoló mester, természetgyógyász. „A kezeletlen gombás fertőzés rontja az életminőséget, továbbá a sárgás, megvastagodott körmök és a bőrproblémák miatt az érintettek gyakran még szakemberhez sem mernek fordulni, tartva az ítélkezéstől” – hangsúlyozza szakértőnk.
Segít a speciális lábápolás és a modern technológia
Gyebnár Ilona kiemeli, hogy a megfelelő szakember kiválasztása alapos körültekintést igényel. „Érdemes már az időpontfoglalás előtt tájékozódni arról, hogy a választott lábápoló milyen kezeléseket végez, és rendelkezik-e az adott probléma ellátásához szükséges felszereléssel, kompetenciával. Nagy segítséget jelenthet, ha az egyeztetés során fényképet küldünk az érintett területről, hiszen ez nemcsak a pontosabb tájékoztatást segíti, hanem lehetővé teszi azt is, hogy a szakember elegendő időt tervezzen a kezelésre.”
Elmondta, hogy a modern, professzionális pedikűrgépek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a fertőzött körömrészek eltávolítása teljesen fájdalommentesen történjen. Ezek a magas technológiájú eszközök és fertőtlenítési eljárások biztosítják a hatékony és biztonságos gyógyulási folyamatot, így akár a gyerekek és fiatal felnőttek számára is megoldást nyújtanak.
Hogy kerülhető el a „pingpong-effektus”?
A gyógyulás kulcsa a szakember segítsége mellett a fegyelmezett otthoni ápolás. Gyebnár Ilona felhívja a figyelmet az úgynevezett pingpong-effektusra: hiába a szakszerű kezelés, ha a közösen használt körömvágó ollók vagy a fertőzött cipők miatt a gomba újra és újra visszafertőz.
A megelőzés és a hatékony kezelés érdekében fontos a megfelelő szakember kiválasztása, a helyes higiénia, az otthoni utókezelés és a prevenciós krémek helyes használata.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
„Keressünk olyan lábápolót, aki rendelkezik a megfelelő képesítéssel és gépi felszereltséggel. Kerüljük a közös használatú lábápoló eszközöket, használjunk széles spektrumú, olajalapú készítményeket, amelyek elősegítik az egészséges köröm növekedését, és megakadályozzák a szabadon maradt körömágy kiszáradását” – sorolta.
Körömgomba nincs talpi bőrgomba nélkül
A lábápoló mester hozzátette, hogy előrehaladott fertőzés esetén javasolt a lábak rendszeres prevenciós krémmel (akár térdig) történő kezelése, hogy megakadályozzuk a gombaspórák széthordását a ruházattal.
„Bár a láb körmének teljes lenövése akár egy évet is igénybe vehet, a szakszerű segítség és a megfelelő protokoll betartása már egy-két hónapon belül látványos javulást eredményezhet, visszaadva az egyén szabadságát és magabiztosságát” – fogalmaz Gyebnár Ilona.
A szakember szerint igen fontos, hogy a lábprobléma elsősorban nem az igénytelenség vagy elhanyagoltság következménye. Éppen ezért fontos, hogy az érintettek ne ítélkezéssel, hanem megértéssel és valóban szakértői segítséggel találkozzanak. Az első lépéshez sokszor nemcsak szakemberre, hanem bátorságra is szükség van.
Te is vettél ebből a népszerű instant tésztából? Megdöbbentő hírek jöttek a külföldön vizsgált termékekről
A White Lake Kft. közlése szerint a külföldön vizsgált REEVA‑tételek egyike sem jutott el Magyarországra.
A Lancet orvosi szaklapban bemutatott átfogó nemzetközi kutatás megerősítette, hogy a jelenleg engedélyezett mRNS-alapú vakcinák biztonságosak és rendívül hatékonyak.
Szokatlan orvosi tanács: a daganat ellenére sem szabad hirtelen letennie a cigarettát a legendás magyar színésznek
Ismét daganatos betegséggel küzd Reviczky Gábor, a hetvenhét éves színművész hangszalagján ugyanis újabb elváltozást találtak.
A szívinfarktus kezelésében jól teljesít Magyarország, de a rehabilitációs időszakban komoly problémák vannak.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a neves külföldi lap: csendes gyilkosként leselkedik a nőkre a forróság
Miközben a hőhullámok egyre gyakoribbá és hevesebbé válnak, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az extrém meleg nem mindenkit érint egyformán.
A magyar lakosság közel fele saját maga vagy közvetlen családtagjai miatt érintett valamilyen allergiában vagy egyéb légúti érzékenységet okozó problémában.
Súlyos tévhitben él a legtöbb magyar: rengetegen nincsenek tisztában ezzel az alapvető ténnyel az alkoholról
A magyarok többsége tájékozottnak gondolja magát az alkoholfogyasztással kapcsolatos kérdésekben, ugyanakkor számos alapvető témában bizonytalan.
A tervek szerint a vényköteles gyógyszerek áfája megszűnhet, a nem vényköteles készítményeké azonban változatlan marad.
Már nem csak alkonyatkor kell tartanunk a szúnyogoktól: egyre több az inváziós faj, amelyek nappal is csípnek, ráadásul akár egzotikus betegségeket is terjeszthetnek.
Bármelyik magyarral megtörténhet: életbevágó dologról dönthetnek az orvosok a fejed felett, ha ezt nem teszed meg időben
Az Egyesült Államokban és több európai országban már elterjedt az élő végrendelet.
A piacon újra felerősödött a konszolidáció, a szektor jövőjét pedig jelentősen befolyásolhatják az egészségügy reformjai és bejelentett szabályozási tervei.
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
Július elsejétől új hazai hulladékgazdálkodási szabályozás lépett életbe, amely megtiltja a tíz tömegszázaléknál nagyobb műanyagtartalmú, egyszer használatos italtartó poharak forgalmazását.
Komoly drogszigort lengetett be Hegedűs Zsolt: több mint egy tucat új szer kerülhet fel a tiltólistára
módosítás célja, hogy a Magyarországon még nem azonosított, de más európai uniós tagállamokban már megjelent dizájnerdrogok minél hamarabb tiltólistára kerüljenek.
Az azonosított növényvédő szerek 56 százaléka ráadásul a különösen veszélyes peszticidek csoportjába tartozik.
Tömegével lepik el a magyarok az orvosi rendelőket: ilyen sérüléseket még az orvosok se láttak, egyre több van belőlük
Az elektromos rollerek elterjedésével robbanásszerűen megnőtt a súlyos, gyakran új típusú sérülések száma.
Nem eszi meg a gyereked a zöldséget, gyümölcsöt? Itt a tuti tipp, hogyan szoktasd rá az egészséges ételekre!
A szülői példamutatás alapvetően meghatározza, hogy mit tartanak természetesnek a gyermekek.
Újabb szomorú mutató, amiben Magyarország előzi az egész világot: nincs mese, van okunk az aggodalomra?!
Mi foglalkoztatja ma leginkább az embereket? Az infláció, a háborúk, a gazdasági bizonytalanság, esetleg az egészségügy? Mutatjuk!
Óriási csapdába sétálhat bele, aki egyszer a magánegészségügyet választja: pár hónap alatt összejön a milliós csekk, visszaút nincs
A házaspár nehéz döntés elé került, hiszen választhatták a hetekig vagy hónapokig tartó várakozást az állami egészségügyben, vagy dönthettek a magánszektor mellett.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.