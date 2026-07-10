2026. július 10. péntek Amália
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Barátok, lábak és cipők a városi lépcsőkön: közös élmények, utazás és városi kikapcsolódás italokkal, smoothie-val és egyéb frissítőkkel; Párok, emberek és városi lépcsők: divat, menő és trendi utcai stílusú ruhák
Egészség

Kellemetlen népbetegség terjed Magyarországon: még a párkapcsolatot is tönkreteheti ez a titkolt szorongás

Pénzcentrum
2026. július 10. 17:01

A nyár sokak számára a szabadság időszaka, ami a lábbeli viselésénél is megmutatkozik, hiszen itt a várva várt szandálszezon. Azonban egy jelentős társadalmi réteg számára ez az időszak komoly szorongást és akár elszigetelődést is okozhat. Az úgynevezett „lábszégyen” jelensége mögött gyakran mélyebb egészségügyi és pszichológiai okok húzódnak meg.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Magyarországon a körömgombás fertőzés gyakorlatilag népbetegségnek számít, amely nemcsak esztétikai kérdés, hanem komoly lelki terhet is jelent. A „lábszégyen” miatt az érintettek kerülik a strandokat, a közösségi eseményeket, és még 40 fokos hőségben is zárt cipőt vagy zoknit viselnek, hogy elrejtsék lábaikat a külvilág elől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Ez a szorongás nemcsak a megjelenésünkre, hanem a párkapcsolatainkra és az önbizalmunkra is kihat” – hangsúlyozza Gyebnár Ilona lábápoló mester, természetgyógyász. „A kezeletlen gombás fertőzés rontja az életminőséget, továbbá a sárgás, megvastagodott körmök és a bőrproblémák miatt az érintettek gyakran még szakemberhez sem mernek fordulni, tartva az ítélkezéstől” – hangsúlyozza szakértőnk.

Segít a speciális lábápolás és a modern technológia

Gyebnár Ilona kiemeli, hogy a megfelelő szakember kiválasztása alapos körültekintést igényel. „Érdemes már az időpontfoglalás előtt tájékozódni arról, hogy a választott lábápoló milyen kezeléseket végez, és rendelkezik-e az adott probléma ellátásához szükséges felszereléssel, kompetenciával. Nagy segítséget jelenthet, ha az egyeztetés során fényképet küldünk az érintett területről, hiszen ez nemcsak a pontosabb tájékoztatást segíti, hanem lehetővé teszi azt is, hogy a szakember elegendő időt tervezzen a kezelésre.”

Elmondta, hogy a modern, professzionális pedikűrgépek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a fertőzött körömrészek eltávolítása teljesen fájdalommentesen történjen. Ezek a magas technológiájú eszközök és fertőtlenítési eljárások biztosítják a hatékony és biztonságos gyógyulási folyamatot, így akár a gyerekek és fiatal felnőttek számára is megoldást nyújtanak.

Hogy kerülhető el a „pingpong-effektus”?

A gyógyulás kulcsa a szakember segítsége mellett a fegyelmezett otthoni ápolás. Gyebnár Ilona felhívja a figyelmet az úgynevezett pingpong-effektusra: hiába a szakszerű kezelés, ha a közösen használt körömvágó ollók vagy a fertőzött cipők miatt a gomba újra és újra visszafertőz.

A megelőzés és a hatékony kezelés érdekében fontos a megfelelő szakember kiválasztása, a helyes higiénia, az otthoni utókezelés és a prevenciós krémek helyes használata.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„Keressünk olyan lábápolót, aki rendelkezik a megfelelő képesítéssel és gépi felszereltséggel. Kerüljük a közös használatú lábápoló eszközöket, használjunk széles spektrumú, olajalapú készítményeket, amelyek elősegítik az egészséges köröm növekedését, és megakadályozzák a szabadon maradt körömágy kiszáradását” – sorolta.

Körömgomba nincs talpi bőrgomba nélkül

A lábápoló mester hozzátette, hogy előrehaladott fertőzés esetén javasolt a lábak rendszeres prevenciós krémmel (akár térdig) történő kezelése, hogy megakadályozzuk a gombaspórák széthordását a ruházattal.

„Bár a láb körmének teljes lenövése akár egy évet is igénybe vehet, a szakszerű segítség és a megfelelő protokoll betartása már egy-két hónapon belül látványos javulást eredményezhet, visszaadva az egyén szabadságát és magabiztosságát” – fogalmaz Gyebnár Ilona.

A szakember szerint igen fontos, hogy a lábprobléma elsősorban nem az igénytelenség vagy elhanyagoltság következménye. Éppen ezért fontos, hogy az érintettek ne ítélkezéssel, hanem megértéssel és valóban szakértői segítséggel találkozzanak. Az első lépéshez sokszor nemcsak szakemberre, hanem bátorságra is szükség van.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #fertőzés #nyár #hőség #betegség #megelőzés #higiénia #kezelés #pszichológia #szorongás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:15
17:07
17:01
16:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 10.
Sokkoló, ami a 45 felettiekkel történik a munkaerőpiacon: percek alatt kidobhatja őket az AI szűrő
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 10.
Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van
2026. július 10.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
2026. július 10.
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 10. péntek
Amália
28. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nagy fordulat a gyógyszertámogatásoknál: megszűnik a vitatott rendszer, újra az állam dönt
2
3 hete
Elképesztő dolog derült ki a covid-oltásokról: erről eddig nem szóltak, ilyen hatással van a szervezetre
3
1 hónapja
Durva dolog derült ki a koronavírus-oltásokról: ilyen még sosem volt a történelemben
4
2 napja
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
5
1 hónapja
Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Módusz
olyan helyzeti középérték, amely az adott statisztikai sokaságban a legtöbbször fordul elő. Tipikus érték, amely körül a sokaság elemei tömörülnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 16:01
Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 14:30
Lerántjuk a leplet a szállodák legnagyobb titkáról: borzasztó mocskos a legtöbb szoba, hiába csillog minden
Agrárszektor  |  2026. július 10. 16:29
Óriási veszély fenyegeti az állattartókat: itt rohamosan terjed a gyilkos kór