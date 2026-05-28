A Tisza-kormány gazdaságpolitikájának fókuszában az euró mielőbbi bevezetése áll. Ennek legfőbb hozadéka egy stabil makrogazdasági keretrendszer megteremtése lenne.
Áldatlan állapotok uralkodnak a magyar mentőautókban: rengeteg jármű klímája hibásodott meg a 30 fokos hőségben
A nyár első igazi kánikulájában 32 mentőautó klímaberendezése hibásodott meg országszerte. Az Országos Mentőszolgálat azonnal megkezdte a járművek javítását. Erre azután került sor, hogy a dolgozók érdekképviselete jelezte: a hőség miatt elviselhetetlenül felmelegszik a betegtér és a vezetőfülke.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a betegek és a mentődolgozók védelme érdekében azonnal megkezdték az érintett autók soron kívüli javítását. A szervezet egy nappal azután hozta nyilvánosságra a hivatalos adatokat, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége felhívta a figyelmet a problémára. Az érdekképviselet jelezte: a hőhullám beköszöntével sorra kapják a bejelentéseket a működésképtelen klímaberendezésekkel futó járművekről.
A helyzet kialakulásában a járműpark magas életkora és jelentős igénybevétele is szerepet játszik. A mentőautók átlagéletkora a legutóbbi, 101 darabos új beszerzéssel együtt is eléri a nyolc évet. A kocsik évente mintegy 50 ezer kilométert tesznek meg, így az átlagos futásteljesítményük 370 ezer kilométerre tehető.
Jelenleg az ország mentőellátását 783 aktív gépkocsival biztosítják. A teljes flotta 1071 járműből áll, amelyből 288 számít tartaléknak. A tartalékállományban a javítás alatt álló és a ténylegesen is bevethető autók aránya folyamatosan ingadozik. Ezt a napi meghibásodások és az elvégzett szervizelések aktuális száma határozza meg.
