2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
25 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egyenruhás mentősök jegyzetelnek egy mentőautóban ülve, a sürgősségi reagálás dokumentációját és a csapatmunkát szemléltetve.
Egészség

Áldatlan állapotok uralkodnak a magyar mentőautókban: rengeteg jármű klímája hibásodott meg a 30 fokos hőségben

Pénzcentrum
2026. május 28. 09:41

A nyár első igazi kánikulájában 32 mentőautó klímaberendezése hibásodott meg országszerte. Az Országos Mentőszolgálat azonnal megkezdte a járművek javítását. Erre azután került sor, hogy a dolgozók érdekképviselete jelezte: a hőség miatt elviselhetetlenül felmelegszik a betegtér és a vezetőfülke.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a betegek és a mentődolgozók védelme érdekében azonnal megkezdték az érintett autók soron kívüli javítását. A szervezet egy nappal azután hozta nyilvánosságra a hivatalos adatokat, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége felhívta a figyelmet a problémára. Az érdekképviselet jelezte: a hőhullám beköszöntével sorra kapják a bejelentéseket a működésképtelen klímaberendezésekkel futó járművekről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzet kialakulásában a járműpark magas életkora és jelentős igénybevétele is szerepet játszik. A mentőautók átlagéletkora a legutóbbi, 101 darabos új beszerzéssel együtt is eléri a nyolc évet. A kocsik évente mintegy 50 ezer kilométert tesznek meg, így az átlagos futásteljesítményük 370 ezer kilométerre tehető.

Jelenleg az ország mentőellátását 783 aktív gépkocsival biztosítják. A teljes flotta 1071 járműből áll, amelyből 288 számít tartaléknak. A tartalékállományban a javítás alatt álló és a ténylegesen is bevethető autók aránya folyamatosan ingadozik. Ezt a napi meghibásodások és az elvégzett szervizelések aktuális száma határozza meg.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #kánikula #magyarország #hőség #mentőszolgálat #mentő #jármű #meghibásodás #országos mentőszolgálat #hőhullám

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:23
10:16
10:07
09:53
09:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
2026. május 28.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
2026. május 27.
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
4 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
3
1 hónapja
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
4
3 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
5
1 hónapja
Ismert gyógyszert vontak ki a forgalomból Magyarországon: kártalanítást kaphat rengeteg beteg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Monopólium
egy adott piacon kizárólagos termelő vagy fogyasztó. A monopolista a határköltségnél magasabb áron adja termékét, ezáltal elveszi a fogyasztói többlet egy részét és nem hatékony szinten termel. Ezt a hatékonyságvesztést a holtteherveszteséggel lehet mérni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 10:16
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 10:07
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
Agrárszektor  |  2026. május 28. 09:01
Óriási segítséget kaptak a termelők: itt az új engedély, amivel sokan jól járnak