57 éves korában elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon együttes énekese. Halálát súlyos betegség okozta, melyről június közepén szerezhettek csak tudomást rajongói, amikor már koncerteket kellett lemondania. A hírt vasárnap a Bon-Bon osztotta meg a közösségi médiában.

"Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes-dalszerző, előadóművész a mai napon, életének 57.-ik életévében súlyos betegség következtében elhunyt. Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bon-Bon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki. Az űr, amely most keletkezett nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben. Szolnoki Péter családja és Török Tamás" - írták a posztban.

Az énekes májusban még színpadra lépett a zenekar harmincadik jubileumi koncertjén, június közepe óta viszont az összes fellépésük elmaradt. A zenekar hivatalos közleményben tudatta a rajongókkal, hogy a koncerteket az énekes kórházi kezelése miatt kellett lemondani, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a zenész a legjobb kezekben van. A fájdalmas hír az énekes haláláról július 12-én érkezett.

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Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Gyermekkorától foglalkozott zenével: nyolcévesen kezdett fuvolázni, majd 1984 és 1989 között a Zalka Máté Zeneművészeti Tiszthelyettesképző Szakközépiskola tanulója volt, ahol klasszikus zenei képzést kapott. Fiatalon a Sziluett nevű popegyüttesben is játszott.

Tanulmányai után katonazenekarokban és különböző zenei formációkban dolgozott, majd a Police Big Band tagja lett. A fuvola mellett énekelni és basszusgitározni is kezdett, így fokozatosan a könnyűzene felé fordult.

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Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bon-Bon együttest, amely az elmúlt három évtized meghatározó magyar popformációi közé tartozott. Ő volt a szerzője és előadója egyebek mellett a Valami Amerika, a Holnaptól, a Köszönöm, hogy vagy nekem, a Sexepilem és az Érezd magad jól! című slágereknek.

Szolnoki Péter énekesként, dalszerzőként és hangszerelőként is dolgozott, számos előadóval működött együtt. Szólóelőadóként is jelentkezett, Follow me címmel 2014-ben jelent meg önálló lemeze. Munkásságát 2004-ben Artisjus-díjjal ismerték el, 2026-ban pedig Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott.