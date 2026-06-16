Elképesztő dolog derült ki a covid-oltásokról: erről eddig nem szóltak, ilyen hatással van a szervezetre

Hosszabb távon is kimutatták, hogy a koronavírushoz köthető szív-és érrendszeri események kórházi kockázatát csökkentette az oltás. - jelentette a Washington Post.

Egy friss, a JAMA Internal Medicine című szaklapban megjelent tanulmány szerint a koronavírus elleni védőoltás mintegy 40 százalékkal csökkentette a Covid-19-hez köthető súlyos szív- és érrendszeri események, például a szívinfarktus, a stroke és a szívbetegség miatti kórházi kezelések kockázatát, és ez a védőhatás a pandémia kezdete óta eltelt évek után is kimutatható.

A kutatást az amerikai veteránügyi egészségügyi hálózatban végezték közel egymillió veterán bevonásával a 2024–2025-ös időszakban. A vizsgálat során azokat a pácienseket hasonlították össze, akik kizárólag a szezonális influenza elleni oltást kapták meg, azokkal, akik az influenzaoltás mellett a frissített koronavírus-vakcinát is felvették. Az elemzés több oltóanyagtípusra, köztük az mRNS-alapú vakcinákra és a Novavax készítményére is kiterjedt.

Körülbelül nyolchónapos utánkövetési időszakot követően a koronavírus elleni oltást is felvevők körében 37,7 százalékkal bizonyult alacsonyabbnak a fertőzéshez társuló szív- és érrendszeri szövődmények kockázata. Ez a védőhatás különösen erősnek mutatkozott a 75 év felettiek körében, valamint a már meglévő szív- és érrendszeri betegséggel, cukorbetegséggel vagy krónikus tüdőbetegséggel küzdő pácienseknél.

A tanulmány ráadásul egy meglepő eredményt is hozott, ugyanis a koronavírus elleni oltást kapók körében összességében – vagyis a fertőzéshez közvetlenül nem köthető eseteket is beleértve – mintegy 6 százalékkal ritkábban fordultak elő súlyos szív- és érrendszeri események. Ezzel párhuzamosan a bármilyen okból bekövetkező kórházi kezelések és halálozások száma is körülbelül 7 százalékkal mérséklődött. Egymillió beoltott személyre vetítve ez hozzávetőleg 2370 megelőzött súlyos kardiovaszkuláris eseményt és 1580 elkerült halálesetet jelent nyolc hónap alatt.

A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy sokan észrevétlenül, enyhe tünetekkel esnek át a fertőzésen, a vakcina pedig ezekben az esetekben is védelmet nyújt a szövődményekkel szemben. A vizsgálat így bepillantást enged a Covid-19 azon rejtett terheibe, amelyek valószínűleg még mindig jelen vannak a lakosság körében – fogalmazott Ziad Al-Ali, a Washingtoni Egyetem orvos-kutatója, a tanulmány társszerzője.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nisa Viszvanáthan, a UCLA hosszú Covid programjának vezetője ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az mRNS-vakcinák egyéb, egyelőre nem teljesen tisztázott hatásokat is kifejthetnek az immunrendszerre, korábbi kutatások szerint például a koronavírus-oltás javíthatja a daganatos betegek immunterápiára adott válaszát. A szerzők ugyanakkor óvatosságra intenek az eredmények általánosításával kapcsolatban, mivel a vizsgált minta túlnyomórészt idősebb, fehér bőrű férfiakból állt, ami nem tükrözi hűen a teljes társadalom összetételét.

A Pénzcentrum nemrégiben írt elemzést az oltásokról, az orvosi háttérről is: ezt a cikket most újra elolvashatod ide kattintva.