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Asztalra vág a négyszeres Tour-győztes bringakirály: korábbi rajtot akar, elege van a hőségben tekerésből
Tadej Pogacar szerint el kellene gondolkodni a reggeli rajton, ugyanis nonszensz, hogy tartós hőhullámok közepette szenved az egész mezőny - írja a The Guardian.
Tadej Pogačar a versenynaptár gyökeres átalakítását sürgette a Tour de France újabb tikkasztóan forró napja után. A címvédő, egyben négyszeres győztes bringás a vasárnapi, hőség miatt lerövidített szakasz után nyilakotkozott úgy: radikális változásnak kell következnie, mert egészségtelen ilyen időjárásban száz kilométereket tekerni
"Ha rajtam múlna, az egész naptárt átírnám, és nem versenyeznénk júliusban és augusztusban a forró égöveken" – fogalmazott a négyszeres Tour-győztes szlovén kerékpáros. Véleménye szerint a szakaszokat sokkal korábban kellene indítani, így akár már nyolckor vagy kilenckor, esetleg még hamarabb elrajtolhatna a mezőny. Hozzátette, hogy az emberi test képes alkalmazkodni ahhoz, hogy hajnali ötkor keljen, és reggel nyolckor már versenyezzen. Az előző napi javaslatot, amely szerint tíz órára hozzák előre az indulást, nem tartja elégséges megoldásnak, hiszen a bringások így is a legnagyobb hőségben érnének célba.
Az Usselbe vezető, dimbes-dombos szakaszon az utolsó 80 kilométeren három meredek emelkedő várt a mezőnyre, összesen közel 2700 méteres szintkülönbséggel. Bár a futamot a hőhullám miatt lerövidítették, a kegyetlen tempó és a nehéz domborzati viszonyok így is alaposan megviselték a versenyzőket.
Tom Pidcock az idei Tour eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta, amikor bekerült egy 15 fős szökevénycsoportba, amelyben Mathieu van der Poel is helyet kapott.
Nagyon jól ment ma a versenyzés, nagyszerű formában éreztem magam
– nyilatkozta a Pinarello-Q36.5 kerekese. Az utolsó emelkedőn azonban technikai problémái adódtak a váltóval, emiatt leszakadt a csoporttól, a hajrában pedig már nem maradt esélye. "Kár érte, de Mathieu-t valószínűleg így sem tudtam volna megelőzni, az ilyen helyzetekben rendkívül nehéz őt legyőzni" – tette hozzá.
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A tartós forróságban a jégmellények, a hűtött zoknik és a hideg italok is csak átmeneti enyhülést nyújtanak. A célba érést követően sokan még teljes felszerelésben, kerékpáros cipőben dobták le a bringájukat, hogy azonnal a csapatbuszoknál előkészített jeges fürdőkbe merülhessenek. Egyes csapatok saját pancsolómedencéket és fémkádakat is bevetnek, míg a Decathlon CMA CGM egy hordozható krioterápiás kabint is magával hord a versenyre, hogy a mínusz 120 fokos hideggel gyorsítsa a versenyzők regenerációját.
A Hivatásos Kerékpárosok Szövetsége (CPA) hangsúlyozta, hogy határozottabb lépésekre van szükség a versenyzők egészségének védelmében. A szervezet az extrém időjárási protokoll teljes körű bevezetését, valamint a nyári rajtidőpontok újragondolását szorgalmazza, és javasolta, hogy az érintett felek már a téli időszakban kezdjék meg az egyeztetéseket a lehetséges megoldásokról.
A Tour de France igazgatója, Christian Prudhomme ugyanakkor logisztikai akadályokra hivatkozva kivitelezhetetlennek nevezte a korábbi rajtidőpontokat. Bár a hétfői pihenőnap némi enyhülést hoz a mezőnynek, az előrejelzések szerint a hőmérséklet a jövő hét közepéig tartósan 35 fok felett marad.
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