Európában sem jellemző a teljes körű áfamentesség alkalmazása, az utóbbi években több ország inkább átalakította vagy szigorította a meglévő kedvezményes rendszereit.
Sokkoló fotók az egyik vidéki kórházból: saját testnedveiben feküdt a magatehetetlen, amputált beteg
Súlyos állításokat fogalmazott meg egy hozzátartozó a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház érsebészeti osztályán zajló betegellátással kapcsolatban. A nő szerint a teljesen magatehetetlen férje ellátása során alapvető ápolási feladatok maradtak el: állítása szerint hosszú időn keresztül saját testnedveivel átázott ágyneműben feküdt, felfekvései alakultak ki, emellett nem gondoskodtak megfelelően az itatásáról és a mindennapi ellátásáról sem.
A történet egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzés nyomán került nyilvánosságra. A beteg felesége azt írta, hogy férjét több mint öt hete kezelik a szombathelyi Markusovszky Kórház érsebészeti osztályán, ahol az állapota miatt hat műtéten esett át, végül mindkét lábát térd alatt amputálni kellett. A nő szerint férje teljesen magatehetetlen, önállóan megmozdulni sem tud. A hozzátartozó állítása szerint az ápolás során súlyos hiányosságok fordultak elő.
Bejegyzésében a hozzátartozó azt írta, hogy férje napokig saját vérével és testnedveivel átitatott ágyneműben feküdt, miközben kiterjedt felfekvések alakultak ki a hátán. A család szerint előfordult, hogy az itatásáról sem gondoskodtak megfelelően, és több esetben nekik kellett jelezniük az ápolóknak a felmerülő problémákat.
A Facebook-poszthoz megrázó fényképeket is csatoltak, amelyek gyorsan elterjedtek az interneten
A feleség azt is állította, hogy férjét korábban négy napra hazaengedték, noha – állítása szerint – ekkor már szepszis alakult ki nála. Elmondása szerint a beteg állapota otthon tovább romlott, gyulladásos laborértékei jelentősen megemelkedtek, ezért végül mentő szállította vissza a szombathelyi intézménybe. Ezeket az állításokat jelenleg a kórház belső vizsgálata ellenőrzi. A család hangsúlyozta, hogy nem az egészségügyi dolgozók egészének munkáját kívánják bírálni. Mint írták, azt szeretnék elérni, hogy más betegnek és hozzátartozónak ne kelljen hasonló helyzetet átélnie, és a nyilvánosság segítsen feltárni, mi történt valójában.
Az ügyre reagált Rápli Róbert, Szombathely országgyűlési képviselője is. A politikus közölte, hogy hivatalos levélben fordult a kórház főigazgatójához, amelyben az eset teljes körű kivizsgálását, azonnali intézkedéseket, valamint annak ellenőrzését kérte, előfordultak-e hasonló esetek más betegeknél is. Úgy fogalmazott: „Embertelen körülmények között egyetlen beteg sem maradhat.”
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház közleményében megerősítette, hogy a közösségi médiában megjelent bejegyzés alapján azonnal belső vizsgálatot rendelt el.
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Az intézmény azt is közölte, hogy a poszt megjelenéséig sem a beteg, sem hozzátartozója részéről nem érkezett hozzájuk olyan hivatalos panasz vagy jelzés, amely a nyilvánosságra került kifogásokat tartalmazta volna. A beteg személyiségi jogaira és egészségügyi adatainak védelmére hivatkozva további részleteket nem közöltek.
Ugyanakkor hangsúlyozták: amennyiben a vizsgálat során a panaszok bármelyike megalapozottnak bizonyul, megteszik a szükséges intézkedéseket. A belső vizsgálat jelenleg is folyamatban van, annak eredményét a kórház egyelőre nem ismertette.
Címlapfotó: Facebook
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