2026. július 13. hétfő Jenő
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Facebook
HelloVidék

Sokkoló fotók az egyik vidéki kórházból: saját testnedveiben feküdt a magatehetetlen, amputált beteg

HelloVidék
2026. július 13. 09:16

Súlyos állításokat fogalmazott meg egy hozzátartozó a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház érsebészeti osztályán zajló betegellátással kapcsolatban. A nő szerint a teljesen magatehetetlen férje ellátása során alapvető ápolási feladatok maradtak el: állítása szerint hosszú időn keresztül saját testnedveivel átázott ágyneműben feküdt, felfekvései alakultak ki, emellett nem gondoskodtak megfelelően az itatásáról és a mindennapi ellátásáról sem.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A történet egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzés nyomán került nyilvánosságra. A beteg felesége azt írta, hogy férjét több mint öt hete kezelik a szombathelyi Markusovszky Kórház érsebészeti osztályán, ahol az állapota miatt hat műtéten esett át, végül mindkét lábát térd alatt amputálni kellett. A nő szerint férje teljesen magatehetetlen, önállóan megmozdulni sem tud. A hozzátartozó állítása szerint az ápolás során súlyos hiányosságok fordultak elő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bejegyzésében a hozzátartozó azt írta, hogy férje napokig saját vérével és testnedveivel átitatott ágyneműben feküdt, miközben kiterjedt felfekvések alakultak ki a hátán. A család szerint előfordult, hogy az itatásáról sem gondoskodtak megfelelően, és több esetben nekik kellett jelezniük az ápolóknak a felmerülő problémákat.

A Facebook-poszthoz megrázó fényképeket is csatoltak, amelyek gyorsan elterjedtek az interneten

A feleség azt is állította, hogy férjét korábban négy napra hazaengedték, noha – állítása szerint – ekkor már szepszis alakult ki nála. Elmondása szerint a beteg állapota otthon tovább romlott, gyulladásos laborértékei jelentősen megemelkedtek, ezért végül mentő szállította vissza a szombathelyi intézménybe. Ezeket az állításokat jelenleg a kórház belső vizsgálata ellenőrzi. A család hangsúlyozta, hogy nem az egészségügyi dolgozók egészének munkáját kívánják bírálni. Mint írták, azt szeretnék elérni, hogy más betegnek és hozzátartozónak ne kelljen hasonló helyzetet átélnie, és a nyilvánosság segítsen feltárni, mi történt valójában.

Az ügyre reagált Rápli Róbert, Szombathely országgyűlési képviselője is. A politikus közölte, hogy hivatalos levélben fordult a kórház főigazgatójához, amelyben az eset teljes körű kivizsgálását, azonnali intézkedéseket, valamint annak ellenőrzését kérte, előfordultak-e hasonló esetek más betegeknél is. Úgy fogalmazott: „Embertelen körülmények között egyetlen beteg sem maradhat.”

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház közleményében megerősítette, hogy a közösségi médiában megjelent bejegyzés alapján azonnal belső vizsgálatot rendelt el.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az intézmény azt is közölte, hogy a poszt megjelenéséig sem a beteg, sem hozzátartozója részéről nem érkezett hozzájuk olyan hivatalos panasz vagy jelzés, amely a nyilvánosságra került kifogásokat tartalmazta volna. A beteg személyiségi jogaira és egészségügyi adatainak védelmére hivatkozva további részleteket nem közöltek.

Ugyanakkor hangsúlyozták: amennyiben a vizsgálat során a panaszok bármelyike megalapozottnak bizonyul, megteszik a szükséges intézkedéseket. A belső vizsgálat jelenleg is folyamatban van, annak eredményét a kórház egyelőre nem ismertette.

Címlapfotó: Facebook
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #BOTRÁNY #kórház #facebook #egészségügy #beteg #szombathely #betegellátás #egészségügyi dolgozók #hellovidék #kórházi ellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:22
09:16
09:11
09:02
Pénzcentrum
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?
Emlékhelyek, hősök, tanulságok: miért fontos ma is Nándorfehérvár és Mohács?
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 13. hétfő
Jenő
29. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
2
3 napja
Megvan a 2026-os Év Fája: ez a csodálatos fa képvisel majd minket Európában
3
6 napja
Nem semmi elismerés: ez a vidéki magyar város nyerte el a WWF 2026-os klímavédelmi díját
4
2 hete
Óriási a gond: 76 centis a Balaton, de nem is ez a legnagyobb baja a magyar tengernek
5
2 hete
Kiderült, ebben a vidéki nagyvárosban nyit új boltot a Lidl: már toborozzák a dolgozókat + Videó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 08:30
Hónapok vannak hátra, mielőtt beüt az újabb fájdalmas válság: ha kifut ez az EU-s támogatás, elkerülhetetlen lesz a megszorítás?
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 08:26
Most közölték, 78 éves korában meghalt a legendás színész: kultuszfilmeket köszönhetünk neki
Agrárszektor  |  2026. július 13. 08:16
Brutális időjárás közelít Európához: meglepő fordulatot tartogat a hét