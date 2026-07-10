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Budapest, 2021. november 5. A Nemzet Mûvésze címmel idén kitüntetett Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész, az MMA rendes tagja a Pesti Vígadóban 2021. október 22-én.MTI/Cseke Csilla
Egészség

Szokatlan orvosi tanács: a daganat ellenére sem szabad hirtelen letennie a cigarettát a legendás magyar színésznek

Pénzcentrum
2026. július 10. 07:32

Ismét daganatos betegséggel küzd Reviczky Gábor, a hetvenhét éves színművész hangszalagján ugyanis újabb elváltozást találtak. A betegség és az azzal járó kezelések miatt a hangja is megváltozott, ezért színpadon jelenleg egyáltalán nem játszik, és a sugárterápia is elkerülhetetlenné vált számára.

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A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, a Nemzet Művésze címmel is kitüntetett színészt május közepén műtötték meg. A beavatkozás során a daganatot eltávolították a hangszalagjáról, de a laborvizsgálatok igazolták a rosszindulatú elváltozást, így a sugárkezelésre mindenképpen szükség van. Bár színházi szerepeket most nem vállal, a munkát nem hagyta abba teljesen, hiszen a "Mi kis falunk" című televíziós sorozat forgatásain továbbra is részt vesz - írta a Blikk.

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Reviczky Gábor korábban már többször is sikeresen legyőzte a daganatos megbetegedéseket, a mostani rák kialakulását pedig egyértelműen a több évtizedes dohányzásra vezeti vissza. A színművész hétéves kora óta cigarettázik, és a káros szenvedélyt teljesen most sem hagyta el. Egy orvos barátja tanácsára csupán a napi adagot csökkentette, mivel álláspontjuk szerint hetven évnyi folyamatos dohányzást nem szabad hirtelen abbahagyni, mert az drasztikus, akár végzetes következményekkel is járhatna a szervezetére nézve.

A színművész a saját példáján keresztül határozottan óva inti az embereket a káros szenvedélytől. Kiemelte, hogy senkinek sem szabadna rágyújtania, a legjobb megoldás pedig az, ha el sem kezdik a dohányzást, hiszen az azonnal és tartósan káros nyomot hagy a szervezetben.

Címlapkép: Cseke Csilla, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
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