Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek

Július elsejétől új hazai hulladékgazdálkodási szabályozás lépett életbe, amely megtiltja a tíz tömegszázaléknál nagyobb műanyagtartalmú, egyszer használatos italtartó poharak forgalmazását. Bár a vendéglátásban és a rendezvényeken továbbra is nagy az igény az eldobható csomagolásokra, a környezeti és egészségügyi kockázatok miatt a piacnak elkerülhetetlenül alkalmazkodnia kell. Juhász András, a Bibo alapító-vezérigazgatója szerint a meglévő technológiák – például a vízbázisú bevonattal ellátott papírpoharak – már ma is valós alternatívát jelentenek, ráadásul az áruk is versenyképessé vált a hagyományos megoldásokéval - jelentette a Portfolio.

Az Európai Unió hulladékcsökkentési és körforgásos gazdasági céljaihoz illeszkedő, nyár közepén hatályba lépett rendeletmódosítás alapjaiban alakítja át a csomagolóanyag-piacot. A tiltás fókuszában azok a poharak állnak, amelyek teljes tömegük több mint tíz százalékában tartalmaznak műanyagot. A szigorításra azért volt szükség, mert a fosszilis alapú műanyagok a természetben nem bomlanak le biológiailag, csupán egyre kisebb, mikro- és nanoműanyagokra esnek szét. Ezek a részecskék a talajon és a vizeken keresztül bekerülnek az élelmiszerláncba, ezzel egyre aggasztóbb egészségügyi kockázatot jelentenek.

Ennek ellenére a mindennapokban, különösen a fesztiválokon, sportrendezvényeken, tömegközlekedési csomópontokon és a vendéglátásban továbbra is óriási a szükség az egyszer használatos termékekre. Ezeken a helyszíneken a szigorú higiéniai követelmények, a logisztikai akadályok és a mosási infrastruktúra hiánya miatt a többször használatos rendszerek gyakran nem jelentenek gazdaságosan kivitelezhető alternatívát. Juhász András megjegyezte, hogy a piac nagy része egyelőre mégis pusztán gazdasági kérdésként, az üzemeltetési költségek növekedéseként tekint a szabályozásra, miközben a probléma környezeti súlyával kevesen vannak tisztában.

A bioműanyagokkal foglalkozó szakember hangsúlyozta, hogy a csomagolóanyagok piaca nem fekete-fehér. A megújuló forrásból származó, bioalapú műanyagok fontos átmeneti megoldást nyújthatnak, mivel csökkentik a fosszilis alapanyagoktól való függőséget, és mentesek a hagyományos műanyagokhoz köthető káros adalékanyagoktól. A jelenlegi európai szabályozás azonban elsősorban a termékek egyszer használatos jellegét és a hulladékképződés kockázatát veszi célba. Ennek következtében jogi szempontból egy komposztálható, bioműanyag bevonatú papírpohár is gyakran ugyanolyan megítélés alá esik, mint a hagyományos műanyagból készült társai.

A vendéglátók részéről gyakran felmerülő aggály, hogy a papíralapú megoldások nem elég tartósak a forró italokhoz vagy a szénsavas üdítőkhöz, ráadásul a beszerzésük is túlságosan költséges. Juhász András szerint azonban már léteznek tökéletesen működő alternatívák. A tíz tömegszázalék alatti műanyagtartalmú, vagy az innovatív, vízbázisú záróréteg-technológiával készülő papírpoharak nemcsak a hatályos előírásoknak felelnek meg, hanem a minőségi elvárásokat is teljesítik. Az áraktól sem kell tartani, hiszen a vezérigazgató kiemelte, hogy ezeknek a speciális bevonatú poharaknak a beszerzési költsége mára gyakorlatilag kiegyenlítődött a hagyományos, műanyag réteggel ellátott verziókéval, a gyártási volumen növekedésével pedig ez az árkülönbség a jövőben folyamatosan csökken majd.