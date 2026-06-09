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Egészség

Vádat emeltek a mentősök ellen Gálvölgyi János rosszullétének ügyében: eltiltást kér rájuk az ügyészség

Pénzcentrum
2026. június 9. 12:32

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt vádat emelt az ügyészség az Országos Mentőszolgálat négy munkatársa ellen, akik 2023 májusában nem küldtek időben segítséget az életveszélyes állapotban lévő Gálvölgyi Jánoshoz. A mulasztó dolgozókkal szemben pénzbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványoz a vádhatóság - közölte az MTI.

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A 74 éves színművész 2023. május 10-én lett súlyosan rosszul otthonában, ami után az egyik lánya azért hívott hozzá azonnali segítséget, mert édesapja nehezen kapott levegőt és félrebeszélt. A hívást fogadó vidéki mentésirányító ugyan mentőautó küldését ígérte, ám az esetet nem a megfelelő sürgősségi kategóriába sorolta, így végül nem indított egységet a helyszínre. A folyamat során egy fővárosi betegfelvevő és egy mentésvezető is észlelte a rendszerben a riasztást, de egyikük sem intézkedett.

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Mivel háromnegyed óra elteltével sem érkezett meg a segítség, a színész másik lánya ismét tárcsázta a segélyhívót. A hívást fogadó negyedik vádlott közölte vele, hogy a mentő még el sem indult, majd a beteg állapotáról érdeklődött. A feszült helyzetben lévő, sürgős segítséget követelő hozzátartozó jelezte, hogy orvosi szaktudás hiányában nem tud pontosabb részleteket mondani, mire a diszpécser egyszerűen bontotta a vonalat. A családtagok végül maguk vitték kórházba az életveszélyes állapotban lévő művészt.

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A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint a két férfi és két nő a munkaköri leírását és a szakmai protokollokat egyaránt megszegte, mulasztásuk miatt pedig elmaradt a beteg mielőbbi, szakszerű ellátása. Az ügyészség a pénzbüntetés és az eltiltás mellett azt is indítványozta, hogy a vádlottak fizessék meg az eljárás során felmerült, több mint egymillió forintos bűnügyi költséget.

Az Országos Mentőszolgálat egyébként már az eset után két nappal elismerte a hibát, az akkor lefolytatott belső vizsgálat pedig a diszpécser elmarasztalásával zárult.
Címlapkép: Getty Images
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