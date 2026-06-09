A vádak az 1980-as évektől egészen napjainkig terjednek, az áldozatok többsége tinédzser vagy fiatal felnőtt volt az események idején.
Vádat emeltek a mentősök ellen Gálvölgyi János rosszullétének ügyében: eltiltást kér rájuk az ügyészség
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt vádat emelt az ügyészség az Országos Mentőszolgálat négy munkatársa ellen, akik 2023 májusában nem küldtek időben segítséget az életveszélyes állapotban lévő Gálvölgyi Jánoshoz. A mulasztó dolgozókkal szemben pénzbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványoz a vádhatóság - közölte az MTI.
A 74 éves színművész 2023. május 10-én lett súlyosan rosszul otthonában, ami után az egyik lánya azért hívott hozzá azonnali segítséget, mert édesapja nehezen kapott levegőt és félrebeszélt. A hívást fogadó vidéki mentésirányító ugyan mentőautó küldését ígérte, ám az esetet nem a megfelelő sürgősségi kategóriába sorolta, így végül nem indított egységet a helyszínre. A folyamat során egy fővárosi betegfelvevő és egy mentésvezető is észlelte a rendszerben a riasztást, de egyikük sem intézkedett.
Mivel háromnegyed óra elteltével sem érkezett meg a segítség, a színész másik lánya ismét tárcsázta a segélyhívót. A hívást fogadó negyedik vádlott közölte vele, hogy a mentő még el sem indult, majd a beteg állapotáról érdeklődött. A feszült helyzetben lévő, sürgős segítséget követelő hozzátartozó jelezte, hogy orvosi szaktudás hiányában nem tud pontosabb részleteket mondani, mire a diszpécser egyszerűen bontotta a vonalat. A családtagok végül maguk vitték kórházba az életveszélyes állapotban lévő művészt.
A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint a két férfi és két nő a munkaköri leírását és a szakmai protokollokat egyaránt megszegte, mulasztásuk miatt pedig elmaradt a beteg mielőbbi, szakszerű ellátása. Az ügyészség a pénzbüntetés és az eltiltás mellett azt is indítványozta, hogy a vádlottak fizessék meg az eljárás során felmerült, több mint egymillió forintos bűnügyi költséget.
Az Országos Mentőszolgálat egyébként már az eset után két nappal elismerte a hibát, az akkor lefolytatott belső vizsgálat pedig a diszpécser elmarasztalásával zárult.
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