Újra belenyúlnak a családtámogatásokba: rengeteg magyart érint, mutatjuk a részleteket

A kormány újabb módosítást tervez a CSOK Plusz szabályrendszerében. Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint változna a támogatás egyik kulcsfeltétele, a házaspárok életkorára vonatkozó előírás - szúrta ki a Bankmonitor.

A CSOK Plusz a gyermeket vállaló házaspároknak nyújt kedvezményes lakáshitelt, amelyet jelenleg csak akkor lehet igénybe venni, ha a feleség a kérelem benyújtásakor még nem töltötte be a 41. életévét.

A most hatályos szabályok alapján ettől az életkori feltételtől csak két esetben lehet eltekinteni:

Ez az átmeneti könnyítés azonban eredetileg csak 2025 végéig lett volna érvényben, így az idősebb házaspárok a határidő után eleshettek volna a támogatás lehetőségétől – még akkor is, ha a feleség csak később esik teherbe.

A mostani tervezet viszont ezt a könnyítést véglegesítené. A módosítás értelmében az a házaspár is jogosult lehet a CSOK Pluszra a jövőben, ahol a feleség már betöltötte a 41. életévét, de teherbe esik, illetve ahol örökbefogadási kérelem kerül benyújtásra.

A Bankmonitor szakértői szerint ez a változtatás valóban segítséget nyújthat azoknak a pároknak, akik koruk miatt eddig kiszorultak a támogatott hitelből, de továbbra is vállalnának gyermeket. A tervezett módosítás 2026. január 1-jén léphet hatályba.

