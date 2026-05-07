Emberről emberre is terjedhet? Ritka halálos vírus szedi áldozatait egy óceánjárón, a WHO is cselekvésre kényszerült

Halálos hantavírus-járvány tört ki egy holland zászló alatt közlekedő expedíciós hajón az Atlanti-óceánon: eddig hárman meghaltak, nyolcan megbetegedtek, a hatóságok pedig vizsgálják a vírus emberről emberre történő terjedésének ritka lehetőségét - közölte az euronews.

A holland külügyminisztérium közlése szerint mintegy negyven utas szállt partra az MV Hondius fedélzetéről, amikor a hajó kikötött a távoli, dél-atlanti Szent Ilona-szigeten. Az üzemeltető Oceanwide Expeditions korábban csak annyit hozott nyilvánosságra, hogy az első elhunyt – egy 70 éves holland férfi – özvegye a férje holttestével együtt hagyta el a hajót. Arról azonban nem tájékoztattak, hogy vele együtt még mintegy egy tucatnyi utas is partra szállt. A holland hatóságok nem árulták el, hogy az érintettek jelenleg hol tartózkodnak.

Az elhunyt férfi özvegye kereskedelmi járattal Dél-Afrikába repült, ahol kórházba kerülése után összeesett és meghalt. Az ő esetén kívül Svájcban is megerősítettek egy, a hajóhoz köthető fertőzést. A dél-afrikai és a svájci egészségügyi hatóságok olyan hantavírus-törzset azonosítottak, amely ritka esetekben képes emberek között is terjedni.

A hajó április 1-jén indult Argentínából, útvonalán az Antarktisz és a Falkland-szigetek is szerepelt, ám a járvány kitörése miatt az útitervet módosítani kellett. Az MV Hondius jelenleg a Zöld-foki-szigetek partjainál vesztegel, mintegy 150 emberrel a fedélzetén.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz közölte, hogy három, hantavírus-fertőzésre gyanúsított beteget evakuáltak a hajóról, akik jelenleg Hollandia felé tartanak. A WHO szakértője, Maria Van Kerkhove szerint a vizsgálatok arra utalnak, hogy az első fertőzött személy valószínűleg még a beszállás előtt kapta el a vírust. A hatóságok megerősítették, hogy a hajón nem találtak patkányokat.

A hantavírusok rágcsálók által terjesztett kórokozók, amelyeket az ember jellemzően a szárított rágcsálóürülékből származó, a levegőbe kerülő részecskék belélegzésével kaphat el. A Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szerint a hantavírus két súlyos megbetegedést okozhat: a hantavírus okozta tüdőszindrómát, amely légzési elégtelenséghez vezethet, valamint a veseszindrómával járó vérzéses lázat.