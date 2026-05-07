Már Magyarországon is terjed a legújabb szupervírus: kétféle típusát ismerjük - ezek a tünetei

Magyarországon is jelen van a rágcsálók által terjesztett hantavírus, amelyből az idei évben eddig három esetet regisztráltak. Bár a kórokozó különféle egészségügyi panaszokat okozhat, a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem kell kiterjedt járványtól tartani.

A hantavírusok okozta megbetegedések tünetei a földrajzi elhelyezkedéstől függően eltérőek. Koroknai Anita, az NNGYK Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriumának biológusa az InfoRádióban beszélt a részletekről. Elmondta, hogy az Európában és Ázsiában honos, úgynevezett óvilági típusok leginkább lázat, fejfájást és emésztőrendszeri panaszokat okoznak. Ezzel szemben az újvilági változatok akár súlyos légzőszervi tünetekkel is járhatnak.

Hazánkban jelenleg kétféle európai típus, a Puumala és a Dobrava-Belgrád fordul elő. A hazai esetek száma alacsony: 2024-ben nyolc, 2025-ben pedig eddig három megbetegedést rögzítettek.

A kórokozót elsősorban a rágcsálók terjesztik. Az emberek jellemzően a fertőzött állatok váladékaival való közvetlen vagy közvetett érintkezés útján kapják el a betegséget, emberről emberre azonban cseppfertőzéssel nem terjed.

A biológus kiemelte, hogy a fertőzést jelenleg csak tünetileg lehet kezelni. A magyar egészségügy ugyanakkor rendelkezik a megfelelő diagnosztikai háttérrel a vírus gyors és pontos azonosításához. Mivel a terjedési mód behatárolt, a szakember szerint nem kell nagy hantavírus-járványok kialakulásával számolni.