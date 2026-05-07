2026. május 7. csütörtök Gizella
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a patkány a száraz levelek hátterében. Állati fertőző betegség koncepció.
Egészség

Már Magyarországon is terjed a legújabb szupervírus: kétféle típusát ismerjük - ezek a tünetei

Pénzcentrum
2026. május 7. 09:11

Magyarországon is jelen van a rágcsálók által terjesztett hantavírus, amelyből az idei évben eddig három esetet regisztráltak. Bár a kórokozó különféle egészségügyi panaszokat okozhat, a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem kell kiterjedt járványtól tartani.

A hantavírusok okozta megbetegedések tünetei a földrajzi elhelyezkedéstől függően eltérőek. Koroknai Anita, az NNGYK Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriumának biológusa az InfoRádióban beszélt a részletekről. Elmondta, hogy az Európában és Ázsiában honos, úgynevezett óvilági típusok leginkább lázat, fejfájást és emésztőrendszeri panaszokat okoznak. Ezzel szemben az újvilági változatok akár súlyos légzőszervi tünetekkel is járhatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hazánkban jelenleg kétféle európai típus, a Puumala és a Dobrava-Belgrád fordul elő. A hazai esetek száma alacsony: 2024-ben nyolc, 2025-ben pedig eddig három megbetegedést rögzítettek.

A kórokozót elsősorban a rágcsálók terjesztik. Az emberek jellemzően a fertőzött állatok váladékaival való közvetlen vagy közvetett érintkezés útján kapják el a betegséget, emberről emberre azonban cseppfertőzéssel nem terjed.

A biológus kiemelte, hogy a fertőzést jelenleg csak tünetileg lehet kezelni. A magyar egészségügy ugyanakkor rendelkezik a megfelelő diagnosztikai háttérrel a vírus gyors és pontos azonosításához. Mivel a terjedési mód behatárolt, a szakember szerint nem kell nagy hantavírus-járványok kialakulásával számolni.

Kapcsolódó cikkünk:
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #fertőzés #egészségügy #magyarország #vírus #betegség #betegségek #fertőzésveszély #nngyk

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:01
09:52
09:45
09:42
09:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 7.
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 6.
Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek
2026. május 6.
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
NAPTÁR
Tovább
2026. május 7. csütörtök
Gizella
19. hét
Május 7.
Jelszó világnap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
1 hónapja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
3
1 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
4
2 hete
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
5
2 hónapja
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 7. 07:00
Itt a titkos térkép az ALDI diszkontok átalakításáról: villámtempóban indulnak meg a munkálatok
Pénzcentrum  |  2026. május 7. 06:04
Angol érettségi 2026: angol vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen
Agrárszektor  |  2026. május 7. 08:59
Hatalmas zivatar söpört végig ezen a térségen: itt mindent elmosott az eső
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm