Ha ilyet tapasztalsz a mosdóban, azonnal fordulj orvoshoz: évente ezernyi magyar életét követeli ez a betegség
Május a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, amelynek célja felhívni a figyelmet erre a gyakori, mégis sokszor későn felismert daganattípusra. A betegség korai jelei – köztük a fájdalommentes véres vizelet – sokszor elsikkadnak, pedig a szakemberek szerint a gyors kivizsgálás életet menthet, és jelentősen javítja a gyógyulás esélyeit.
Május világszerte a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet erre a gyakori, mégis sokszor későn felismert daganatos betegségre.
A hólyagrák a húgyhólyag belső felszínén kialakuló rosszindulatú daganat, amely későbbi stádiumban a hólyagfal mélyére terjedhet, sőt más szervekben is megjelenhet. Magyarországon az öt leggyakoribb daganattípus egyike: évente több ezer új esetet diagnosztizálnak, és több mint ezer haláleset köthető hozzá. A hólyagrák gyakran már korán jelez, de a tüneteket sokan nem veszik komolyan, vagy más, gyakoribb problémának gondolják, ezért a kivizsgálás gyakran késik. A hólyagrák legjellemzőbb tünete a véres vizelet, amely sok esetben fájdalom nélkül jelentkezik.
A véres vizeletet mindig komolyan kell venni. Akkor is, ha csak egyszer jelentkezik, és akkor is, ha időnként megszűnik
– hangsúlyozza Dr. Biró Krisztina, onkológus.
Ez a tünet daganat jele is lehet, ezért minden esetben urológiai kivizsgálás szükséges.
Bár ez a leggyakoribb figyelmeztető jel, a betegség ritkábban úgynevezett irritatív tünetekkel is jelentkezhet, mint a gyakori vizelési inger, a csípő vagy fájdalmas vizelés, illetve a sürgető vizelési panaszok.
Ezeket a tüneteket sokan húgyúti fertőzésnek gondolják, ezért nem fordulnak időben orvoshoz
– mondja Dr. Beöthe Tamás, urológus.
Ha a panaszok tartósak vagy visszatérnek, mindenképpen kivizsgálásra van szükség.
A kivizsgálás urológiai szakrendelésen kezdődik, amelyet a betegek beutaló nélkül is felkereshetnek. A tünetek jelentkezésekor nem érdemes várni: a korán felismert hólyagdaganat eredményesebben kezelhető. A hólyagrák férfiaknál gyakoribb, ugyanakkor nőknél sokszor később kerül felismerésre. Ennek egyik oka, hogy a tüneteket gyakran hólyaghurutnak tulajdonítják, ami késlelteti a diagnózist és ronthatja a kilátásokat.
A betegség kialakulásában a legjelentősebb kockázati tényező a dohányzás, ezért különösen fontos, hogy a dohányzók odafigyeljenek a figyelmeztető jelekre, és panasz esetén időben orvoshoz forduljanak.
A hólyagrákos betegek ellátása ma már több szakterület együttműködésével történik. „Az urológusok és az onkológusok szorosan együtt dolgoznak annak érdekében, hogy minden beteg a számára legmegfelelőbb kezelést kapja” – emeli ki Dr. Beöthe Tamás, urológus. „Az elmúlt években számos új terápiás lehetőség és gyógyszer vált elérhetővé, amelyek jelentősen javítják az eredményeket” – teszi hozzá Dr. Biró Krisztina, onkológus.
A szakemberek ugyanakkor egyetértenek abban, hogy a sikeres kezelés kulcsa továbbra is a korai felismerés. Ha a beteg időben orvoshoz fordul, a hólyagrák sok esetben jól kezelhető, korai stádiumban pedig teljes gyógyulás is elérhető.
A legfontosabb üzenet tehát egyszerű: a véres vizeletet – még ha átmeneti is – mindig ki kell vizsgálni, és a tartós vagy visszatérő vizelési panaszokat sem szabad félvállról venni.
