Számítógépes grafikus kép egy vírusról mikroszkópon keresztül nézve.
Egészség

Megszólalt a WHO: ennyire kell félnie a lakosságnak valójában a hantavírus terjedésétől

Pénzcentrum
2026. május 9. 12:03

A hantavírus széles körű elterjedésének kockázata a lakosság körében rendkívül csekély - jelentette ki Christian Lindmeier, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője pénteken Genfben.

"Ez nem Covid" - hangsúlyozta Lindmeier, hozzátéve, hogy szervezete folytatja az atlanti-óceáni járvány koordinálását. A vírus közel sem terjed úgy, ahogyan a Covid terjedt - hangsúlyozta a szóvivő. Hozzátette: "Ez egyáltalán nem hasonlít a kanyaróhoz: ha valaki tüsszent, a mellette lévők nem kerülnek veszélybe."

A szoros kontaktus itt szó szerint azt jelenti, hogy szinte orrtól orrig kell lenni egymással. Újra és újra hangsúlyoznom kell: még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak

- fogalmazott Christian Lindmeier.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Hondius nevű óceánjárónak három utasa halt meg a fertőzés következtében, többen pedig megbetegedtek.

