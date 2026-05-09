Sopron már a harmadik nyugat-magyarországi város, ahol a Greenpeace egészségre veszélyes, azbeszttel szennyezett kőzúzalékot mutatott ki.
Megszólalt a WHO: ennyire kell félnie a lakosságnak valójában a hantavírus terjedésétől
A hantavírus széles körű elterjedésének kockázata a lakosság körében rendkívül csekély - jelentette ki Christian Lindmeier, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője pénteken Genfben.
"Ez nem Covid" - hangsúlyozta Lindmeier, hozzátéve, hogy szervezete folytatja az atlanti-óceáni járvány koordinálását. A vírus közel sem terjed úgy, ahogyan a Covid terjedt - hangsúlyozta a szóvivő. Hozzátette: "Ez egyáltalán nem hasonlít a kanyaróhoz: ha valaki tüsszent, a mellette lévők nem kerülnek veszélybe."
A szoros kontaktus itt szó szerint azt jelenti, hogy szinte orrtól orrig kell lenni egymással. Újra és újra hangsúlyoznom kell: még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak
- fogalmazott Christian Lindmeier.
Mint arról mi is beszámoltunk, a Hondius nevű óceánjárónak három utasa halt meg a fertőzés következtében, többen pedig megbetegedtek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Emberről emberre is terjedhet? Ritka halálos vírus szedi áldozatait egy óceánjárón, a WHO is cselekvésre kényszerült
Az elhunyt férfi özvegye kereskedelmi járattal Dél-Afrikába repült, ahol kórházba kerülése után összeesett és meghalt.
Kitiltottak tucatnyi ételt a magyar iskolai menzákról: minden szülőnek tudnia kell, mi változott a gyereke tányérján
Tavaly február óta új előírások szerint étkezik a mintegy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános, illetve középiskolás gyermek.
Ha ilyet tapasztalsz a mosdóban, azonnal fordulj orvoshoz: évente ezernyi magyar életét követeli ez a betegség
Május a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, amelynek célja felhívni a figyelmet erre a gyakori, mégis sokszor későn felismert daganattípusra.
Az újvilági változatok akár súlyos légzőszervi tünetekkel is járhatnak.
Az új német csodaszer komoly betegségtől mentheti meg az embereket: tavaly még senki sem hitt benne, most elképesztő fordulat történt
A Bayer kísérleti véralvadásgátlója, az aszundexián egy nagyszabású, III. fázisú klinikai vizsgálatban csökkentette az ismétlődő iszkémiás stroke-ok kockázatát és súlyosságát.
Gyilkos vírus szedi áldozatait egy turistákkal teli hajón: senki nem engedi kikötni őket, az óceánon vesztegelnek
A Kanári-szigetek elnöke határozottan szembeszállt a spanyol kormány döntésével, amely engedélyezné a hantavírus-fertőzéssel érintett hajó kikötését a turistaparadicsomnál.
Eddig három áldozata van a halálhajónak: brutális vírust fedeztek fel rajtuk, itt az új világjárvány?
Hantavírus-fertőzést igazoltak egy Atlanti-óceánon tartózkodó expedíciós hajón: a fertőzés következtében hárman életüket vesztették.
Nyolcmillió baktériumot is szétkenhetsz a padlón egyetlen takarítással: tízből nyolc háztartásban mindennapos ez a súlyos hiba
A takarítóeszköz az igazi fertőzésforrás.
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
A daganatos betegségek sajnos nagyon régóta örökzöld témát jelentenek az orvoslásban. Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom elöregedése, friss adatok szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8 százaléka töltötte be a jelenlegi nyugdíjkorhatárt.
Egy több mint 1600 beteg bevonásával készült vizsgálat azt kutatta, hogy segít-e a megnövelt folyadékbevitel a vesekövek kiújulásának megakadályozásában.
Pozitív mellékhatást találtak a sokak által kedvelt fogyókúrás "csodaszernél": azok duplán jól járhatnak, akikre ez a dolog igaz
Korábbi kutatások már jelezték, hogy ezek a szerek más függőségek, például az online szerencsejáték-, a kannabisz- vagy az opioidhasználat esetében is hatásosak lehetnek.
Összerúgta a port Kapitány István és Hegedűs Zsolt? Ebben van véleménykülönbség a két leendő miniszter között
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) is megszólalt a kérdésben, és megerősítette az egészségügyi miniszterjelölt szavait.
A Semmelweis Rendbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat várnak, akik saját munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek.
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ezeket az egészségügyi reformokat haladéktalanul bevezeti a Tisza-kormány
A szabad orvosválasztást a jelenlegi kormány 2021-ben, a hálapénz kivezetésével párhuzamosan szüntette meg.
Egyetlen város lóg ki a sorból: Szegeden emelkedést mértek, máshol stagnál a koronavírus örökítőanyag.
Egy teljesen "spermahiányosnak" diagnosztiszált páciensnél talált mégis spermát egy AI-alapú orvosi robot.
Hatalmas változás a magyar mentőknél: értékes perceket nyerhetnek a betegek ezzel a zseniális újítással
Akár percekkel hamarabb érkezhet segítség a jövőben Budapesten az új mentési rendszernek köszönhetően.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n