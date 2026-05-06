Az új német csodaszer komoly betegségtől mentheti meg az embereket: tavaly még senki sem hitt benne, most elképesztő fordulat történt

A Bayer kísérleti véralvadásgátlója, az aszundexián egy nagyszabású, III. fázisú klinikai vizsgálatban csökkentette az ismétlődő iszkémiás stroke-ok kockázatát és súlyosságát. A kezelés ráadásul nem növelte a súlyos agyvérzések esélyét – közölte a német gyógyszeripari vállalat szerdán - írta meg a Reuters.

A vállalat a novemberben már sikeresnek nyilvánított vizsgálat részletes eredményeit ismertette. A 12 327 beteg bevonásával végzett klinikai kutatásban az aszundexiánt szedő páciensek 6,2 százalékánál fordult elő újabb iszkémiás stroke. Ezzel szemben a placebócsoportban ez az arány 8,4 százalék volt. A gyógyszerrel kezelt csoportban az előforduló stroke-ok kisebb valószínűséggel voltak közepes vagy súlyos lefolyásúak. Ritkább volt a tartós rokkantsággal járó és a halálos kimenetelű agyi érkatasztrófa, emellett kevesebbszer volt szükség olyan sürgősségi beavatkozásokra, mint a vérrögoldó kezelés (trombolízis) vagy a mechanikus trombektómia.

A véralvadásgátló gyógyszerek egyik leggyakoribb mellékhatásával kapcsolatban a Bayer megnyugtató adatokkal szolgált. A koponyaűri vérzés és a vérzéses stroke előfordulása alacsony maradt, az aszundexiánt szedő és a placebót kapó csoportok között nem mutatkozott érdemi különbség, még a magas kockázatú betegek esetében sem.

A Bayer nagy reményeket fűz az új gyógyszerhez. Ezzel a készítménnyel kívánják ellensúlyozni régebbi, jelentős árbevételt hozó gyógyszereik csökkenő forgalmát. Közéjük tartozik elsősorban a szabadalmi védelmét elvesztő és a generikus versennyel küzdő Xarelto. A vállalat ugyanakkor most nem közölt becslést az új hatóanyag várható csúcsforgalmáról. Ezt annak ellenére tették, hogy korábban kiemelkedő értékesítési potenciállal rendelkező sikergyógyszerként (blockbuster) hivatkoztak rá.

A mostani eredmények különösen fontosak, mivel 2023-ban az aszundexián egy korábbi vizsgálat során nem bizonyult hatékonynak. Akkor a pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél vizsgálták az első stroke megelőzését. A Bayer most közölte, hogy világszerte egyeztetéseket folytat a hatóságokkal a készítmény törzskönyvezéséről.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A versenytársak közül a Novartis az abelacimábot, míg a Bristol Myers Squibb és a Johnson & Johnson közösen a milvexiánt fejleszti hasonló indikációval. Ugyanakkor még egyikük sem közölt késői fázisú klinikai vizsgálati eredményeket a stroke-megelőzés területén.