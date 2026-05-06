Az új német csodaszer komoly betegségtől mentheti meg az embereket: tavaly még senki sem hitt benne, most elképesztő fordulat történt
A Bayer kísérleti véralvadásgátlója, az aszundexián egy nagyszabású, III. fázisú klinikai vizsgálatban csökkentette az ismétlődő iszkémiás stroke-ok kockázatát és súlyosságát. A kezelés ráadásul nem növelte a súlyos agyvérzések esélyét – közölte a német gyógyszeripari vállalat szerdán - írta meg a Reuters.
A vállalat a novemberben már sikeresnek nyilvánított vizsgálat részletes eredményeit ismertette. A 12 327 beteg bevonásával végzett klinikai kutatásban az aszundexiánt szedő páciensek 6,2 százalékánál fordult elő újabb iszkémiás stroke. Ezzel szemben a placebócsoportban ez az arány 8,4 százalék volt. A gyógyszerrel kezelt csoportban az előforduló stroke-ok kisebb valószínűséggel voltak közepes vagy súlyos lefolyásúak. Ritkább volt a tartós rokkantsággal járó és a halálos kimenetelű agyi érkatasztrófa, emellett kevesebbszer volt szükség olyan sürgősségi beavatkozásokra, mint a vérrögoldó kezelés (trombolízis) vagy a mechanikus trombektómia.
A véralvadásgátló gyógyszerek egyik leggyakoribb mellékhatásával kapcsolatban a Bayer megnyugtató adatokkal szolgált. A koponyaűri vérzés és a vérzéses stroke előfordulása alacsony maradt, az aszundexiánt szedő és a placebót kapó csoportok között nem mutatkozott érdemi különbség, még a magas kockázatú betegek esetében sem.
A Bayer nagy reményeket fűz az új gyógyszerhez. Ezzel a készítménnyel kívánják ellensúlyozni régebbi, jelentős árbevételt hozó gyógyszereik csökkenő forgalmát. Közéjük tartozik elsősorban a szabadalmi védelmét elvesztő és a generikus versennyel küzdő Xarelto. A vállalat ugyanakkor most nem közölt becslést az új hatóanyag várható csúcsforgalmáról. Ezt annak ellenére tették, hogy korábban kiemelkedő értékesítési potenciállal rendelkező sikergyógyszerként (blockbuster) hivatkoztak rá.
A mostani eredmények különösen fontosak, mivel 2023-ban az aszundexián egy korábbi vizsgálat során nem bizonyult hatékonynak. Akkor a pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél vizsgálták az első stroke megelőzését. A Bayer most közölte, hogy világszerte egyeztetéseket folytat a hatóságokkal a készítmény törzskönyvezéséről.
A versenytársak közül a Novartis az abelacimábot, míg a Bristol Myers Squibb és a Johnson & Johnson közösen a milvexiánt fejleszti hasonló indikációval. Ugyanakkor még egyikük sem közölt késői fázisú klinikai vizsgálati eredményeket a stroke-megelőzés területén.
