Az új német csodaszer komoly betegségtől mentheti meg az embereket: tavaly még senki sem hitt benne, most elképesztő fordulat történt
Az új német csodaszer komoly betegségtől mentheti meg az embereket: tavaly még senki sem hitt benne, most elképesztő fordulat történt

2026. május 6. 20:48

A Bayer kísérleti véralvadásgátlója, az aszundexián egy nagyszabású, III. fázisú klinikai vizsgálatban csökkentette az ismétlődő iszkémiás stroke-ok kockázatát és súlyosságát. A kezelés ráadásul nem növelte a súlyos agyvérzések esélyét – közölte a német gyógyszeripari vállalat szerdán - írta meg a Reuters.

A vállalat a novemberben már sikeresnek nyilvánított vizsgálat részletes eredményeit ismertette. A 12 327 beteg bevonásával végzett klinikai kutatásban az aszundexiánt szedő páciensek 6,2 százalékánál fordult elő újabb iszkémiás stroke. Ezzel szemben a placebócsoportban ez az arány 8,4 százalék volt. A gyógyszerrel kezelt csoportban az előforduló stroke-ok kisebb valószínűséggel voltak közepes vagy súlyos lefolyásúak. Ritkább volt a tartós rokkantsággal járó és a halálos kimenetelű agyi érkatasztrófa, emellett kevesebbszer volt szükség olyan sürgősségi beavatkozásokra, mint a vérrögoldó kezelés (trombolízis) vagy a mechanikus trombektómia.

A véralvadásgátló gyógyszerek egyik leggyakoribb mellékhatásával kapcsolatban a Bayer megnyugtató adatokkal szolgált. A koponyaűri vérzés és a vérzéses stroke előfordulása alacsony maradt, az aszundexiánt szedő és a placebót kapó csoportok között nem mutatkozott érdemi különbség, még a magas kockázatú betegek esetében sem.

A Bayer nagy reményeket fűz az új gyógyszerhez. Ezzel a készítménnyel kívánják ellensúlyozni régebbi, jelentős árbevételt hozó gyógyszereik csökkenő forgalmát. Közéjük tartozik elsősorban a szabadalmi védelmét elvesztő és a generikus versennyel küzdő Xarelto. A vállalat ugyanakkor most nem közölt becslést az új hatóanyag várható csúcsforgalmáról. Ezt annak ellenére tették, hogy korábban kiemelkedő értékesítési potenciállal rendelkező sikergyógyszerként (blockbuster) hivatkoztak rá.

A mostani eredmények különösen fontosak, mivel 2023-ban az aszundexián egy korábbi vizsgálat során nem bizonyult hatékonynak. Akkor a pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél vizsgálták az első stroke megelőzését. A Bayer most közölte, hogy világszerte egyeztetéseket folytat a hatóságokkal a készítmény törzskönyvezéséről.

A versenytársak közül a Novartis az abelacimábot, míg a Bristol Myers Squibb és a Johnson & Johnson közösen a milvexiánt fejleszti hasonló indikációval. Ugyanakkor még egyikük sem közölt késői fázisú klinikai vizsgálati eredményeket a stroke-megelőzés területén.
Felix DeSouza
22 perce
De csak azért mert már lehanyatlottak éhenfagyva és így már nem is létezik Nmetország :)
Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

