Orbán Viktor miniszterelnök kormányhatározatban kérte fel a honvédelmi minisztert, hogy vizsgálja meg a Ferencvárosi Torna Club állammal szembeni tartozásainak átütemezését.
Áll a bál a magyar egészségügyben: óriási lemondást jelentettek be - mi lesz így a kórházak finanszírozásával?
Lemondott Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója; munkaviszonya június végén szűnik meg - írta meg a 24.hu.
A főigazgató május 8-án nyújtotta be lemondását. A szervezet honlapján közzétett közleményt az MTI szemlézte. Révészt Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára Orbán Viktor miniszterelnök nevezte ki 2024. január 1-jei hatállyal az OKFŐ élére.
Elődjét, Jenei Zoltánt 2023 novemberének végén menesztették, az ágazat gazdálkodási problémáira hivatkozva, amelyekért Jeneit tették felelőssé.
Ezt követően kiderült, hogy nemcsak Jenei távozott: a belügyminiszter és az új megbízott főigazgató mintegy két tucat kórházvezetőt is leváltott.
Révész János korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatójaként került a figyelem középpontjába, amikor írásban utasította az orvosokat, hogy az intézmény reggeli értekezletein felállással köszöntsék a főigazgatót.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Emberről emberre is terjedhet? Ritka halálos vírus szedi áldozatait egy óceánjárón, a WHO is cselekvésre kényszerült
Az elhunyt férfi özvegye kereskedelmi járattal Dél-Afrikába repült, ahol kórházba kerülése után összeesett és meghalt.
Kitiltottak tucatnyi ételt a magyar iskolai menzákról: minden szülőnek tudnia kell, mi változott a gyereke tányérján
Tavaly február óta új előírások szerint étkezik a mintegy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános, illetve középiskolás gyermek.
Ha ilyet tapasztalsz a mosdóban, azonnal fordulj orvoshoz: évente ezernyi magyar életét követeli ez a betegség
Május a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, amelynek célja felhívni a figyelmet erre a gyakori, mégis sokszor későn felismert daganattípusra.
Az újvilági változatok akár súlyos légzőszervi tünetekkel is járhatnak.
Az új német csodaszer komoly betegségtől mentheti meg az embereket: tavaly még senki sem hitt benne, most elképesztő fordulat történt
A Bayer kísérleti véralvadásgátlója, az aszundexián egy nagyszabású, III. fázisú klinikai vizsgálatban csökkentette az ismétlődő iszkémiás stroke-ok kockázatát és súlyosságát.
Gyilkos vírus szedi áldozatait egy turistákkal teli hajón: senki nem engedi kikötni őket, az óceánon vesztegelnek
A Kanári-szigetek elnöke határozottan szembeszállt a spanyol kormány döntésével, amely engedélyezné a hantavírus-fertőzéssel érintett hajó kikötését a turistaparadicsomnál.
Eddig három áldozata van a halálhajónak: brutális vírust fedeztek fel rajtuk, itt az új világjárvány?
Hantavírus-fertőzést igazoltak egy Atlanti-óceánon tartózkodó expedíciós hajón: a fertőzés következtében hárman életüket vesztették.
Nyolcmillió baktériumot is szétkenhetsz a padlón egyetlen takarítással: tízből nyolc háztartásban mindennapos ez a súlyos hiba
A takarítóeszköz az igazi fertőzésforrás.
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
A daganatos betegségek sajnos nagyon régóta örökzöld témát jelentenek az orvoslásban. Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom elöregedése, friss adatok szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8 százaléka töltötte be a jelenlegi nyugdíjkorhatárt.
Egy több mint 1600 beteg bevonásával készült vizsgálat azt kutatta, hogy segít-e a megnövelt folyadékbevitel a vesekövek kiújulásának megakadályozásában.
Pozitív mellékhatást találtak a sokak által kedvelt fogyókúrás "csodaszernél": azok duplán jól járhatnak, akikre ez a dolog igaz
Korábbi kutatások már jelezték, hogy ezek a szerek más függőségek, például az online szerencsejáték-, a kannabisz- vagy az opioidhasználat esetében is hatásosak lehetnek.
Összerúgta a port Kapitány István és Hegedűs Zsolt? Ebben van véleménykülönbség a két leendő miniszter között
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) is megszólalt a kérdésben, és megerősítette az egészségügyi miniszterjelölt szavait.
A Semmelweis Rendbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat várnak, akik saját munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek.
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ezeket az egészségügyi reformokat haladéktalanul bevezeti a Tisza-kormány
A szabad orvosválasztást a jelenlegi kormány 2021-ben, a hálapénz kivezetésével párhuzamosan szüntette meg.
Egyetlen város lóg ki a sorból: Szegeden emelkedést mértek, máshol stagnál a koronavírus örökítőanyag.
Egy teljesen "spermahiányosnak" diagnosztiszált páciensnél talált mégis spermát egy AI-alapú orvosi robot.
Hatalmas változás a magyar mentőknél: értékes perceket nyerhetnek a betegek ezzel a zseniális újítással
Akár percekkel hamarabb érkezhet segítség a jövőben Budapesten az új mentési rendszernek köszönhetően.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n