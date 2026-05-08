Áll a bál a magyar egészségügyben: óriási lemondást jelentettek be - mi lesz így a kórházak finanszírozásával?

Pénzcentrum
2026. május 8. 08:17

Lemondott Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója; munkaviszonya június végén szűnik meg - írta meg a 24.hu.

A főigazgató május 8-án nyújtotta be lemondását. A szervezet honlapján közzétett közleményt az MTI szemlézte. Révészt Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára Orbán Viktor miniszterelnök nevezte ki 2024. január 1-jei hatállyal az OKFŐ élére.

Elődjét, Jenei Zoltánt 2023 novemberének végén menesztették, az ágazat gazdálkodási problémáira hivatkozva, amelyekért Jeneit tették felelőssé.

Ezt követően kiderült, hogy nemcsak Jenei távozott: a belügyminiszter és az új megbízott főigazgató mintegy két tucat kórházvezetőt is leváltott.

Révész János korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatójaként került a figyelem középpontjába, amikor írásban utasította az orvosokat, hogy az intézmény reggeli értekezletein felállással köszöntsék a főigazgatót.

