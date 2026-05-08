Áll a bál a magyar egészségügyben: óriási lemondást jelentettek be - mi lesz így a kórházak finanszírozásával?

Lemondott Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója; munkaviszonya június végén szűnik meg - írta meg a 24.hu.

A főigazgató május 8-án nyújtotta be lemondását. A szervezet honlapján közzétett közleményt az MTI szemlézte. Révészt Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára Orbán Viktor miniszterelnök nevezte ki 2024. január 1-jei hatállyal az OKFŐ élére.

Elődjét, Jenei Zoltánt 2023 novemberének végén menesztették, az ágazat gazdálkodási problémáira hivatkozva, amelyekért Jeneit tették felelőssé.

Ezt követően kiderült, hogy nemcsak Jenei távozott: a belügyminiszter és az új megbízott főigazgató mintegy két tucat kórházvezetőt is leváltott.

Révész János korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatójaként került a figyelem középpontjába, amikor írásban utasította az orvosokat, hogy az intézmény reggeli értekezletein felállással köszöntsék a főigazgatót.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.