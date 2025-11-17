2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Hosszú vörös hajú orvosnő laptopot használ a kórházban, hátulról fotózva
Egészség

Óriási változás élesedett a magyar kórházakban: már most hatalmas a felháborodás - mi lesz ennek a vége?

Pénzcentrum
2025. november 17. 10:53

Késik az egységes kórházi beléptetőrendszer bevezetése, amely a dolgozók kamerás azonosítását szolgálná. Jelenleg mindössze három intézményben működik élesben a rendszer, miközben számos kórházban csak részlegesen vagy egyáltalán nem üzemel még - tudósított a Népszava.

Az állami kórházakban bevezetendő egységes beléptetőrendszer, amely a dolgozók munkaidejének ellenőrzését célozza, nem indult el a tervezett határidőre. Információink szerint jelenleg csak a Honvédkórházban, a Dél-pesti Centrum Kórházban és a Jahn Ferenc Dél-pesti kórházban működik teljes körűen a kamerás azonosítás.

Több intézményben már felszerelték a szükséges kapukat - többek között a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben, a Bajcsy-Zsilinszky, az Uzsoki utcai, a Heim Pál és a Szent János kórházban, valamint a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban is. Ezekben az intézményekben egyelőre csak a mágneskártyás beléptetés funkcionál, míg számos kórház még várja az eszközök megérkezését.

A rendszer bevezetését egy 2024 nyári salátatörvény írta elő, amely szerint júniustól kellett volna működnie az új azonosítási módszernek. A tervek azonban jelentős ellenállásba ütköztek: sok helyen a dolgozók megtagadták a kamerás azonosításhoz szükséges kötelező fotózást, különösen a baleseti intézet sebészei tiltakoztak határozottan.

Révész János országos kórházi főigazgató a Magyar Kórházszövetség zártkörű fórumán elismerte, hogy a november elsejei határidőt sem sikerült tartani az informatikai problémák és a mágneskártyák kiszállításának késése miatt. A főigazgató közlése szerint a rendszert továbbra is kísérleti jelleggel működtetik, és egyelőre nincs munkajogi következménye, ha a dolgozók nem használják. A jelenlegi cél csupán az, hogy a személyzet hozzászokjon az elektronikus nyilvántartáshoz.
Címlapkép: Getty Images
