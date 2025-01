Indoklás nélkül visszavonta Polgár Csaba Országos Onkológiai Intézet főigazgató megbízását a BM

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 2025. január 31-ei hatállyal – munkáját megköszönve, tudományos tevékenységét elismerve, indokolás nélkül – visszavonta az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, Prof. dr. Polgár Csaba vezetői megbízását - írta a Belügyminisztérium közleménye.

Nem először történik az utóbbi időben, hogy fontos egészségügyi intézmények éléről vezetőket indoklás nélkül menesztenek. Most Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójának megbízását vonta vissza a BM 2025. január 31-től. A Népszava úgy értesült, a főigazgató helyettesét, az orvosigazgatót és az intézmény gazdasági vezetőjét is menesztették. A dolgozói pletykákra is rákérdezett a lap a BM-nál, melyek szerint az intézetet a Semmelweis Egyetemhez kívánják csatolni, válaszuk szerint ezek az ingatlan és műszervagyon átadására vonatkozó információk nem helytállók.

A kórházi adósságok felhalmozódása sem feltétlen indokolhatja a döntést. Az Economix szerint az Országos Onkológia Intézet a Magyar Államkincstár által közölt adatok szerint tavaly december végén 1,4 milliárd forint tartozást halmozott fel, de nem az övék a legnagyobb adósság: 25 másik intézmény sokkal nagyobb összeget görget.

Felidézték: 2023 év végén 24 kórházigatót rúgott ki Pintér Sándor, 2025. január 15-én pedig számos új intézményvezetői kinevezés történt. Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója hét városi egészségügyi intézmény élére új vezetőt nevezett ki:

a Budapesti Szent Margit Kórház élére Varju Imre Zoltánt,

a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ vezetőjének Viola Árpádot,

az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet élére Bozsár Stefániát,

a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézetet ezentúl Jenei Júlia Kinga vezeti,

a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház új vezetője Besenyi Orsolya lesz,

a Siófoki Kórház-Rendelőintézeté Vajda Márk,

az Ajkai Magyar Imre Kórház új vezetője pedig Királyné Gősi Erika lett.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára korábban, a kórházigazgatók leváltását az InfoRádióban részben az életkorral, részben a nem megfelelő vezetői teljesítménnyel indokolta.