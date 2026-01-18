Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre

Nem mindegy, mikor betegszik meg valaki, és az sem, érti-e, mit ír fel az orvos. A szegregátumokban élők egészségét egyszerre rontja a gyógyszerek megfizethetetlensége, a tudáshiány és az ellátórendszer túlterheltsége: sokan csak részben váltják ki a recepteket, helytelenül szedik a gyógyszereket, vagy inkább el sem jutnak orvoshoz. A következmény nemcsak egyéni tragédia, hanem társadalmi kockázat is: kezeletlen betegségek, gyerekeket érintő szövődmények és az antibiotikum-rezisztencia erősödése. A gyógyszerszegénység mindennapjairól az Igazgyöngy Alapítvány, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete és az NNGYK beszélt a Pénzcentrumnak.

A szegregátumokban élők egészségi állapotát egyszerre rontja a mélyszegénység, a tudáshiány és az egészségügyi rendszer hozzáférhetetlensége: a rossz lakhatási körülmények, az egészségtelen, olcsó élelmiszerekre épülő étrend, a dohányzás és az alkohol, valamint az olcsó drogok mind hozzájárulnak a rövidebb élettartamhoz és a gyakoribb betegségekhez. A prevenció akadozik, a magánegészségügy bizonyos társadalmi rétegeknek elérhetetlen, az állami ellátás pedig túlterhelt, így sokszor még alapvető információk sem jutnak el a betegekhez, akik gyakran nem értik a gyógyszerek használatát, vagy félnek orvoshoz menni – ezt L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője még egy 2019-es blogbejegyzésében írta, ám a helyzet azóta sem sokat javult.

A gyógyszerek helytelen szedése, a lázcsillapítók túlhasználata mindennapos, és sokszor a szülők sem érzik a veszélyeket. Bár helyi kezdeményezésekkel, szűrésekkel, edukációval, gyerekgyógyszerek biztosításával lehet javítani a helyzeten, a probléma gyökere rendszerszintű: generációk nőttek fel egészségtudatosság nélkül, miközben az ellátórendszer nem tud külön figyelmet fordítani a legkiszolgáltatottabbakra, így a helyzet folyamatosan romlik.

A gyógyszerszegénység valóságáról az Igazgyöngy Alapítvány, az Ökumenikus Segélyszervezet és az NNGYK, valamint a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke beszélt részletesen a Pénzcentrumnak.

Nem mindegy, a hónap hányadik napján jön a betegség

Elsőként a szegregátumokban dolgozó Igazgyöngy Alapítványt kérdeztük a leszakadt térségekben élők egyik legnagyobb problémájáról. Veress Tamás, az alapítvány szociális területének vezetője azt látja az évek során, hogy nagyon nem mindegy, a hónap mely szakaszában érkezik a betegség: ha az elején, akkor még van rá pénz, ám ha a második felében, akkor gyakran már nem tudják kiváltani a családok, hiszen akkor a megélhetés és a mindennapi betevő előteremtése is gondot jelent.

Azt tudni kell, hogy ha ezek a betegségek nem kerülnek kikezelésre, akkor annak kórházi kezelés is lehet a vége. A január ebben mindig kiemelt időszak. A téli hideg napok, a tüzelő hiányában felfűtetlen lakások erősen hozzájárulnak a kihűléses, megfázásos megbetegedésekhez. Ebben az időszakban nagyon komplexen kell segíteni a családokat, figyelni a fűtési lehetőségekre, és segíteni a megbetegedések esetén a szükséges gyógyszerekhez való hozzájutást

-mondta el, majd hozzátette:

a legfontosabbak az antibiotikumok. Ezek elérésében azon a településen, ahol az alapítványunk pilotprogramja működik, minden 0–18 éves gyereket segítünk. A nem vényköteles gyógyszerek közül a láz- és fájdalomcsillapítók a legfontosabbak, a sor végén pedig azok a gyógyulást támogató gyógyszerek, köhögéscsillapító szirupok, orrsprayk, probiotikumok és preventív hatású vitaminok vannak, amelyek kiváltása egészen biztosan a sor legvégére kerül.

Úgy látja, a helytelen használat leginkább a készítős antibiotikumok és a lázcsillapítók esetében figyelhető meg. Az antibiotikumok előállításánál előfordul, hogy túl sok vagy túl kevés víz kerül a por szuszpenzióhoz. A láz- és fájdalomcsillapítók esetében pedig gyakran nem kerül kivárásra az adagolások közötti szükséges idő, de az is előfordul, hogy vagy túl hamar, már hőemelkedés esetén, vagy túl gyakran, vagy túl nagy dózisban kerülnek adagolásra. Veress Tamás így folytatja:

a terepi munkánk elején sokszor tapasztaltuk azt, hogy a megfelelő antibiotikumok hiányában sokan szorultak tartós kórházi ellátásra. Azt is megfigyeltük, hogy akár tavasz végén, akár a nyár időszakában is voltak még olyan gyerekek, akik a kikezeletlen betegségek miatti szövődményekben szenvedtek. A gyerekeknél szinte minden esetben megjelenik tünetként a magas láz, lázgörcs, kiszáradás és a befulladás. A szövődményeknél az elhúzódó, hosszan tartó köhögés, végtagfájdalmak, folyamatos taknyosság a legjellemzőbbek.

Mint elmondta, a felnőttek esetében sem könnyű a helyzet: ők szorulnak a sor végére, pedig azokban a családokban, ahol pszichiátriai betegségben szenvedő van, vagy szív- és érrendszeri, magas vérnyomásos megbetegedés áll fenn, a gyógyszer megléte egyszerűen kulcskérdés.

Ők, az Alapítvány abban tudnak segíteni, hogy kiváltják, megelőlegezik az árát a betegnek, és amikor majd nyugdíjat, járandóságot kap, akkor ezt visszatéríti kamatmentesen az alapítványnak.

Emögött egy felépített, szoros partneri, bizalmi kapcsolat van, amit csak a terepen és a mindennapos jelenléttel tudunk elérni. Nagyon fontos, hogy emellett ott legyen a megértés és az elfogadás is.

Nagyon fontosnak tartanák az edukációt, mert azt is tapasztalják, hogy olykor a betegségek kikezelésének sikertelensége mögött tudáshiány áll. Előfordul, hogy ezek a hátrányok hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyógyszerhasználat nem a leghatékonyabb.

Gondolok itt arra, hogy elfelejtik azt, amit a rendelésen az orvos mond, vagy a szövegértési képességek hiánya miatt nem tudják értelmezni a betegtájékoztatóban leírtakat, például azt, hogy hányszor kell szedni naponta, mennyi időnek kell eltelnie két adag között, mit mivel lehet kombinálni, illetve kisgyerekeknél mit kell tenni, ha nem megy le a láz

- mondta el a szakember.

Hány embert érint a gyógyszerszegénység Magyarországon?

Nagy kérdés, hogy mindez hány magyarnak okoz mindennapi problémát, de csak találgatni tudunk, az Ökumenikus Segélyszervezetnek sincsenek országos statisztikai adatai arról, hogy mennyi ember érintett gyógyszerszegénységben.

Azt látjuk, hogy a szociális intézményeinkben, illetve a gyermekjóléti alapellátásainkban megjelenő, valamit a felzárkózó települések programban támogatottjainknál folyamatosan jelenlévő nehézség, hogy a családok, egyedül élők anyagi okok miatt nem tudják kiváltani a gyógyszereiket, vagy csak azok egyik részét váltják ki. Gyakran keresnek meg bennünket olyan kérésekkel, amikor valaki kórházból kikerülve, nem egy esetben súlyos műtétet követően, olyan mennyiségű gyógyszert kellene szednie, ami meghaladja az anyagi lehetőségeit, ráadásul a táppénz miatt a munkabérből származó jövedelme is csökkent. Sok olyan történetünk is van, akár a téli időszak megfázásos, vírusokkal teli időszakában, hogy a szülők törekszenek arra, hogy a gyerekek gyógyszereit kiváltsák, de a saját gyógyszereiket emiatt már nem tudják beszerezni. Gyakori dilemma a legszegényebb családokban, hogy gyógyszer kiváltása egy választható opcióvá válik az élelmiszer és a rezsi mellett.

- mondta el kérdésünkre Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója, hozzátéve, hogy érintettek az egyedül élő kisnyugdíjasok, illetve a szegregátumokban élő családok:

nagy számban találkozunk ezzel a problémával azoknál, akiknek kizárólag szociális juttatásaik vannak, segélyekből, illetve kizárólag a gyerekek után járó jutatásokból élnek.

Súlyos következményként Rácsok Balázs megemlítette az öngyógyszerezést, amikor az egyén dönti el, hogy mit vált ki, mit szed be, vagy milyen más alternatív gyógyszerekkel próbálja helyettesíteni a drága gyógyszert, így próbálva meg csökkenteni a költségeket. Ám a gyógyszerek nem megfelelő szedése nagyobb nyomás alá helyezi az egészségügyet, hiszen a kezeletlen betegségek súlyosbodása, szövődmények kialakulása következik be, melyek növelik az egészségügyi kiadásokat és túlterhelik az egészségügyi ellátórendszert.

Az Ökumenikus Segélyszervezet tapasztalatai szerint ezekben a helyzetekben mindig fontos megvizsgálni, hogy a segítségre szoruló megigényelt-e minden olyan támogatást, ami megilleti őt. A másik, hogy egy-egy ilyen helyzetre a szociális ellátórendszernek komplexen és együtt kell reagálnia és a segítséget nyújtania. A szociális étkeztetés, települési támogatás, egy-egy helyi projekt, például a Felzárkózó Települések Program összehangolt támogatása tud segítség lenni, még ha ezen támogatások egy része átmeneti megoldásokat is tud csak nyújtani. Nyilván fontos végig nézni azt is, hogy milyen egyéb nehézségek vannak a háttérben, amik miatt stagnálnak a körülmények, melyben a gyógyszerek kiváltása erősen korlátozott lehetőség. Vannak helyzetek, ahol segítség lehet egy átgondolt pénzügyi tervezés, amiben a család bevételeihez illesztjük hozzá a kiadásokat, illetve keressük azt, miként lehet bevételeket növeli a családnál.

Extra kockázatnak vannak kitéve a gyerekek?

Amennyiben nem megfelelő az adagolás ez nemcsak az egyénnek, hanem a közösségnek is káros. Az egyén gyógyulása késik vagy elmarad, az antimikrobiális resistencia pedig fokozódik. Az antibiotikumok alkalmazásának a szabályai: a megfelelő betegnek, a megfelelő típusú, helyesen megválasztott, a megfelelő dózisban, a megfelelő beadási móddal (vénás vagy szájon át), a megfelelő ideig adott antibiotikum az, ami az egyén és a közösség javulását is szolgálja. Amennyiben ezeket a szabályokat nem tartjuk be, a gyógyulás elmarad, és "sikerül" olyan baktériumokat kiszelektálnunk, amelyek egyre ellenállóbbak lesznek a gyógyszerekre – tudatta a Pénzcentrummal Dr. Kántor Irén, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Kifejtette,

amennyiben tüneti szereket alkalmaznak, a gyógyulás körülményeit javíthatják. Azonban, ha "igazi" gyógyszert nem megfelelő indikációval, nem megfelelő adagban vagy beadási móddal alkalmaznak, az a gyógyulás elmaradását, a gyógyszer alul- vagy túldozírozását is eredményezheti.

A szájon át adott gyógyszerek pontos utasítás mellett nehezen téveszthetőek. Az inhalációs készítmények eszközigényesek, ezért az eszköz méretét, milyenségét, használatát érdemes pontosan megkérdezni az orvostól, gyógyszerésztől, esetleg azt is, hogy gyakorlatban is mutassák meg a használatát.

Nálunk is van a rendelőben erre a célra eszköz, amit bemutatásra, gyakorlásra használunk, esteleg átmenetileg oda is tudjuk adni a betegség időtartamára a betegeknek. A helytelen alkalmazás a gyógyszertípusoknál inkább azon esetekben fordulhat elő, ahol több gyógyszer vagy tüneti szer van egy készítménybe összetéve. Mivel a fantázianév nem mindig utal a benne levő hatóanyagokra ezért érdemes ezt ellenőrizni, mert egy komplex készítmény tartalmazhat pl. lázcsillapítót vagy köhögéscsillapítót, ami mellé egy "igazi" lázcsillapítót vagy köhögéscsillapítót bevéve könnyen túladagolást eredményezhetünk.

- tette hozzá Dr. Kántor Irén.

Kitért arra is, hogy az adagolási útmutatók esetében a szülők néha nehezen igazodnak el, ha az egyik készítmény életkorhoz, a másik testsúlyhoz van szabva. Ilyenkor érdemes a háziorvossal egyeztetni a pontos adagolásról. A megfázásos betegségek a téli időszakban nagyon gyakoriak. Legtöbbször, ha a gyermeknek nincs semmilyen alapbetegsége különösebb kezelést nem igényelnek, főleg ápolási gond és teendő, valamint a közösségből való kiemelés a fertőzés terjedésének a megelőzésére. Antibiotikum a legtöbb esetben nem szükséges. A tüneti szerek közé pedig a mézet mindenképpen besorolhatjuk, mint köhögéscsillapító.

Nagyon fontos az orvos-beteg kommunikáció, az instrukciók pontos adása és visszakérdezése. Mivel téli időszakban vagyunk, az influenza szezon előtt, ne feledjük el, hogy a betegségeket megelőzni egyszerűbb, mint gyógyítani. A személyes és környezeti higiénia, a megfelelő táplálkozás, a friss levegőn való mozgás és természetesen a védőoltások, amik segíthetnek, hogy ne legyünk betegek

- tette hozzá a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

Az NNGYK szerint a social média is felelős

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint az alap az, hogy a vényköteles gyógyszereket minden esetben az orvos utasítása szerint kell alkalmazni, míg a vény nélkül kapható készítményeket a betegtájékoztató és a gyógyszerész javaslata alapján. Ha bizonytalanok vagyunk, mindig kérdezzük meg orvosunkat vagy gyógyszerészünket!

Ha valaki ettől eltérően szedi a gyógyszerét, például kihagy adagokat, csökkenti az adagot vagy idő előtt abbahagyja a kezelést, a betegség nem gyógyul meg teljesen, rosszabbodhat vagy visszatérhet, valamint a mellékhatások megjelenésének kockázata is nő. Ez hosszabb gyógyulási időt, újabb orvosi kezelést, vagy akár kórházi ellátást is eredményezhet.

Az antibiotikumok csak akkor pusztítják el teljesen a kórokozó baktériumokat, ha a beteg az előírt ideig és adagban szedi őket. Ha a kezelés idő előtt megszakad, a baktériumok egy része túlél és ellenállóvá válhat, ami antibiotikum-rezisztenciához vezet, ami azt jelenti, hogy a későbbi fertőzések egyre nehezebben gyógyíthatók, és a hatékony gyógyszerek száma csökken. Az antibiotikum-rezisztencia nemcsak az egyént, hanem az egész társadalmat veszélyezteti, mert egyre kevesebb hatékony gyógyszer marad.

A vényköteles gyógyszereket mindig orvosi diagnózis alapján írják fel, személyre szabott adagolással. Ami az egyik embernek megfelelő, a másiknak hatástalan vagy akár veszélyes is lehet. A vény nélkül kapható készítményeknél a gyógyszerész segít a megfelelő választásban, de ezeket sem szabad felelőtlenül továbbadni, mert más betegségek, életkor vagy egyéb gyógyszerek mellett kockázatosak lehetnek.

Minden gyógyszernél fontos, hogy az alkalmazási előírás és az orvos vagy gyógyszerész tanácsa szerint használjuk. A gyógyszerek csak akkor biztonságosak és hatásosak, ha megfelelően alkalmazzuk őket. A helytelen használat mellékhatásokhoz, hatástalansághoz vagy súlyos szövődményekhez vezethet. Krónikus betegségeknél, például magas vérnyomás, cukorbetegség vagy asztma, a gyógyszerek rendszeres szedése elengedhetetlen. Ha a beteg kihagyja az adagokat vagy abbahagyja a kezelést, a betegsége romlik, ami hosszú távon szervkárosodáshoz, szövődményekhez és életminőség-romláshoz vezethet.

Arra a kérdésre, hogy mennyire érti a lakosság a gyógyszerek helyes használatát, azt válaszolták lapunknak, hogy sajnos sok beteg nem kap elég információt a gyógyszereiről, ezért gyakoriak a félreértések.

Továbbá nagyon komoly problémát jelentenek a „social media - szakértők” akik gyakran szaktudás és megfelelő végzettség nélkül egészségügyi tanácsokat/gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos tanácsokat adnak. Ilyen például, hogy „ha jobban vagyok, abbahagyhatom” vagy „ugyanaz jó lesz a családtagomnak is”. Ezek a tévhitek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, ezért fontos a rendszeres tájékoztatás és a szakemberekkel való konzultáció. Az NNGYK a lakosság hiteles tájékoztatása érdekében hozta létre az Egészségvonal komplex szolgáltatását, amely 0-24-be telefonon és online is a lakosság rendelkezésre áll.

-tudtuk meg a Központtól.