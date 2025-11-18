2025. november 18. kedd Jenő
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Inside of hospital with shallow focus corridor
Egészség

Katasztrófa szélén táncol a magyar egészségügy: rengeteg állami szolgáltatás szűnt meg, ezt már a betegek is érzik

Pénzcentrum
2025. november 18. 09:01

Az egészségügyi ellátórendszerben egyre súlyosabb problémákat okoz a szakemberhiány, ami miatt a betegek jelentős része nem jut időben orvosi ellátáshoz, miközben egyre több kórházi osztály kényszerül átmeneti vagy tartós leállásra.

A szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés egyre nehezebb Magyarországon - derül ki a Publicus Intézet reprezentatív kutatásából, amelyet a Népszava megbízásából készítettek. A felmérés szerint a magyarok 69 százaléka próbált az elmúlt egy évben egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, ám 43 százalékuk nem jutott megfelelő időn belül szakorvosi vizsgálathoz vagy diagnosztikai eljáráshoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A politikai preferenciák mentén jelentős különbségek mutatkoznak: míg a kormánypárti szavazók 27 százaléka, addig az ellenzéki szimpatizánsok 49 százaléka számolt be ilyen nehézségekről. A politikailag el nem kötelezettek 46 százaléka tapasztalt hasonló problémákat.

A várólisták növekedése mögött elsősorban a kapacitáshiány áll, ami miatt egyre több szakrendelés és kórházi osztály kényszerül működésének felfüggesztésére. A Direkt36 portál friss adatai szerint 2024-ben az összes kórházi ágy 8,4 százalékán nem tudtak beteget fogadni, Budapesten ez az arány már a 10 százalékot is meghaladta.

Kapcsolódó cikkeink:

A portálnak nyilatkozó, az egészségügyi irányítást ismerő forrás szerint az intézményekre nagy nyomás nehezedik, hogy elfedjék a szakemberhiányt, ezért osztályok és részlegek leállításával próbálják kezelni a kapacitáscsökkenést. A Publicus felmérés szerint a megkérdezettek 22 százaléka tapasztalta az elmúlt évben, hogy megszűnt olyan állami egészségügyi szolgáltatás, amelyre személyesen szüksége lett volna.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szolgáltatások felfüggesztése mögött nemcsak az orvosok, hanem egyre inkább az ápolók hiánya is áll. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint mintegy 14 ezer ápoló hiányzik a felnőttellátásból. A Magyar Kórházszövetség őszi konferenciáján elhangzott, hogy az ápolói kar elöregedése is fenyeget, hiszen a jelenleg átlagosan 47 éves szakdolgozói állományból több mint húszezren tartoznak az 50 év feletti korosztályba.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #orvos #egészségügy #felmérés #beteg #szakemberhiány #betegek #ápolás #betegellátás #egészségügyi dolgozók #kórházak #orvosok #egészségügyi ellátórendszer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:31
09:24
09:18
09:11
09:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
2025. november 17.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
4 hete
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
4 napja
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
4
6 napja
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
5
1 hónapja
Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlati ársáv
A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 07:32
Váratlan fordulat a CSOK Plusznál: sokkal többen lehetnek jogosultak, mint eddig
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 06:29
Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk
Agrárszektor  |  2025. november 18. 08:14
Megérkezett a hó Magyarországra: ebben a térségben minden kifehéredett