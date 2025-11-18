Az Egyesült Államokban egy embernél is kimutatták a H5N5 madárinfluenza-vírust, az illetőt jelenleg kórházban kezelik.
Katasztrófa szélén táncol a magyar egészségügy: rengeteg állami szolgáltatás szűnt meg, ezt már a betegek is érzik
Az egészségügyi ellátórendszerben egyre súlyosabb problémákat okoz a szakemberhiány, ami miatt a betegek jelentős része nem jut időben orvosi ellátáshoz, miközben egyre több kórházi osztály kényszerül átmeneti vagy tartós leállásra.
A szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés egyre nehezebb Magyarországon - derül ki a Publicus Intézet reprezentatív kutatásából, amelyet a Népszava megbízásából készítettek. A felmérés szerint a magyarok 69 százaléka próbált az elmúlt egy évben egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, ám 43 százalékuk nem jutott megfelelő időn belül szakorvosi vizsgálathoz vagy diagnosztikai eljáráshoz.
A politikai preferenciák mentén jelentős különbségek mutatkoznak: míg a kormánypárti szavazók 27 százaléka, addig az ellenzéki szimpatizánsok 49 százaléka számolt be ilyen nehézségekről. A politikailag el nem kötelezettek 46 százaléka tapasztalt hasonló problémákat.
A várólisták növekedése mögött elsősorban a kapacitáshiány áll, ami miatt egyre több szakrendelés és kórházi osztály kényszerül működésének felfüggesztésére. A Direkt36 portál friss adatai szerint 2024-ben az összes kórházi ágy 8,4 százalékán nem tudtak beteget fogadni, Budapesten ez az arány már a 10 százalékot is meghaladta.
A portálnak nyilatkozó, az egészségügyi irányítást ismerő forrás szerint az intézményekre nagy nyomás nehezedik, hogy elfedjék a szakemberhiányt, ezért osztályok és részlegek leállításával próbálják kezelni a kapacitáscsökkenést. A Publicus felmérés szerint a megkérdezettek 22 százaléka tapasztalta az elmúlt évben, hogy megszűnt olyan állami egészségügyi szolgáltatás, amelyre személyesen szüksége lett volna.
A szolgáltatások felfüggesztése mögött nemcsak az orvosok, hanem egyre inkább az ápolók hiánya is áll. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint mintegy 14 ezer ápoló hiányzik a felnőttellátásból. A Magyar Kórházszövetség őszi konferenciáján elhangzott, hogy az ápolói kar elöregedése is fenyeget, hiszen a jelenleg átlagosan 47 éves szakdolgozói állományból több mint húszezren tartoznak az 50 év feletti korosztályba.
Óriási változás élesedett a magyar kórházakban: már most hatalmas a felháborodás - mi lesz ennek a vége?
Késik az egységes kórházi beléptetőrendszer bevezetése, amely a dolgozók kamerás azonosítását szolgálná.
A dolgozók szerint régóta ismert volt a probléma, mégsem történt érdemi beavatkozás a vízhálózatban.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
A támogatás összege legfeljebb 300 ezer forint, melyet 10 évenként lehet igényelni a lakókörnyezet akadálymentesítésére.
A magvak fogyasztása, tünetmentes időszakban, nem növeli az egyik gyakori vastagbélgyulladás, az ún. divertikulitisz kockázatát, sőt akár enyhén csökkentheti is.
Az emberiség 95%-a elkapja ezt a vírust: most súlyos, végzetes szövődményt fedeztek fel vele kapcsolatban
Az EBV-fertőzés rendkívül elterjedt, a felnőttek több mint 90 százaléka átesett rajta élete során.
Több száz gyerek betegedett meg egy budapesti ételmérgezés miatt, a vizsgálatok calicivírust és Staphylococcus aureust is kimutattak.
A koronavírus örökítőanyagának mennyisége csökkent a hazai szennyvízben.
A cél a 2050-re tervezett klímasemlegesség eléréséhez szükséges.
Egy friss kutatás szerint a rendszeres, napi három vagy több alkoholos ital fogyasztása súlyosabb agyvérzéshez és korábbi agykárosodáshoz vezethet.
Egy friss kutatás szerint a gyermekkori magas vérnyomás előfordulása közel kétszeresére nőtt az elmúlt 20 évben.
Több millióan választanak szépészeti beavatkozást világszerte – köztük egyre több magyar. Mi áll a plasztikai sebészet robbanásszerű növekedése mögött?
Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg.
Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel.
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
A havi bér 7,5-12,5 százalékkal kevesebb lehet, ha egy váratlan betegség miatt - mely év vége felé közeledve gyakrabban előfordul - egy heti munkabéréből levonnak...
Ehető sütőtök fajták képpel: japán sütőtök, hokkaido tök, sonkatök és muskotályos sütőtök. Mit kell tudni a sütőtök jótékony hatása és a sütőtök szénhidráttartalma kapcsán?
A közétkeztető cég hangsúlyozta, hogy a gödöllői intézményekben, valamint a többi ellátott településen nem jelentettek hasonló megbetegedéseket.
Az amerikai kontinensről származó amerikai májmétely (Fascioloides magna) egyre jelentősebb problémát jelent a magyar vadgazdálkodásban.
