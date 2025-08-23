Ez lenne a hosszú élet titka? Ezt a három szokást betartva 10 évet is lehet fiatalodni

Dr. Kurt Hong, az 52 éves orvos és professzor saját számításai szerint biológiai életkora 11 évvel kevesebb a valódinál. Három szokást követ naponta az egészséges és hosszú élet érdekében - írja a Business Insider. A cikkben azt is elárulták, mi ez a három szokás és mi a hosszú élet titka a professzor szerint.

Dr. Kurt Hong, elhízással foglalkozó orvos, táplálkozáskutató és orvostudományi professzor komolyan veszi az egészséges életmódot. Az 52 éves, háromgyermekes apa teljes életet él és nincsenek krónikus egészségügyi problémái. A legutóbbi, körülbelül másfél éve elvégzett "biológiai életkor" tesztje szerint 41 éves, vagyis 11 évvel fiatalabb a tényleges koránál.

"Az életkorral összefüggő krónikus betegségek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, amit eszel és a testsúlyodhoz" - nyilatkozta Hong, aki mediterrán étrendet követ, és aktív életmódot folytat az egészséges testsúly fenntartása érdekében.

Az első szokás, amit a professzo követ, a rendszeres testmozgás. Hong hetente aerob edzést és erőnléti tréninget is végez. "Az aerob edzés kétségtelenül hozzájárul a kardiovaszkuláris fittséghez és egészséghez" - magyarázta. Az erőnléti edzés pedig segít az izomzat és a csontsűrűség fenntartásában. Kardió edzésként futni, túrázni és nyáron úszni szokott, lehetőleg a szabadban. Emellett hetente párszor 45 percet tölt el edzőtermi súlyzós gyakorlatokkal.

A második szokása egy D-vitamin étrend-kiegészítő napi szedése. Hong nem hisz a divatos étrend-kiegészítők halmozásában, de a D-vitamint a csontegészség érdekében szedi, mivel a tesztek alacsony szintet mutattak nála. A D-vitamin segíti a kalcium felszívódását, ami kulcsfontosságú a csontsűrűség szempontjából, amely természetes módon csökkenni kezd 35 éves kor körül.

A harmadik szokása a napi agytorna. Hong naponta egy-két órát olyan tevékenységekkel tölt, amelyek kihívást jelentenek az agya számára. "Az agyad olyan, mint egy izom - ha nem használod, elveszíted" - mondta. Gyakran a munka elegendő stimulációt jelent számára, de hétvégén például sakkozik vagy dámázik a gyerekeivel, vagy olvas. A képernyő előtt töltött idő nem számít agytornának.

"A legfontosabb, amit minden páciensemnek elmondok, hogy az életkor valójában csak egy szám" - hangsúlyozta Hong. "A tested azt mondhatja, hogy 52 éves vagy, de viselkedhetsz és érezheted magad úgy, mint egy 35 éves. És fordítva is igaz lehet."