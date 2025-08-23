Jobb, ha most odafigyelünk egy ideig, hol és mennyi ideig tartózkodunk a szabadban, különösen a kültéri sportok esetében.
Ez lenne a hosszú élet titka? Ezt a három szokást betartva 10 évet is lehet fiatalodni
Dr. Kurt Hong, az 52 éves orvos és professzor saját számításai szerint biológiai életkora 11 évvel kevesebb a valódinál. Három szokást követ naponta az egészséges és hosszú élet érdekében - írja a Business Insider. A cikkben azt is elárulták, mi ez a három szokás és mi a hosszú élet titka a professzor szerint.
Dr. Kurt Hong, elhízással foglalkozó orvos, táplálkozáskutató és orvostudományi professzor komolyan veszi az egészséges életmódot. Az 52 éves, háromgyermekes apa teljes életet él és nincsenek krónikus egészségügyi problémái. A legutóbbi, körülbelül másfél éve elvégzett "biológiai életkor" tesztje szerint 41 éves, vagyis 11 évvel fiatalabb a tényleges koránál.
"Az életkorral összefüggő krónikus betegségek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, amit eszel és a testsúlyodhoz" - nyilatkozta Hong, aki mediterrán étrendet követ, és aktív életmódot folytat az egészséges testsúly fenntartása érdekében.
Az első szokás, amit a professzo követ, a rendszeres testmozgás. Hong hetente aerob edzést és erőnléti tréninget is végez. "Az aerob edzés kétségtelenül hozzájárul a kardiovaszkuláris fittséghez és egészséghez" - magyarázta. Az erőnléti edzés pedig segít az izomzat és a csontsűrűség fenntartásában. Kardió edzésként futni, túrázni és nyáron úszni szokott, lehetőleg a szabadban. Emellett hetente párszor 45 percet tölt el edzőtermi súlyzós gyakorlatokkal.
A második szokása egy D-vitamin étrend-kiegészítő napi szedése. Hong nem hisz a divatos étrend-kiegészítők halmozásában, de a D-vitamint a csontegészség érdekében szedi, mivel a tesztek alacsony szintet mutattak nála. A D-vitamin segíti a kalcium felszívódását, ami kulcsfontosságú a csontsűrűség szempontjából, amely természetes módon csökkenni kezd 35 éves kor körül.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A harmadik szokása a napi agytorna. Hong naponta egy-két órát olyan tevékenységekkel tölt, amelyek kihívást jelentenek az agya számára. "Az agyad olyan, mint egy izom - ha nem használod, elveszíted" - mondta. Gyakran a munka elegendő stimulációt jelent számára, de hétvégén például sakkozik vagy dámázik a gyerekeivel, vagy olvas. A képernyő előtt töltött idő nem számít agytornának.
"A legfontosabb, amit minden páciensemnek elmondok, hogy az életkor valójában csak egy szám" - hangsúlyozta Hong. "A tested azt mondhatja, hogy 52 éves vagy, de viselkedhetsz és érezheted magad úgy, mint egy 35 éves. És fordítva is igaz lehet."
A hűvösebb idő, a hosszabb utazás vagy a fokozott fizikai igénybevétel miatt könnyebben jelentkezhetnek kisebb betegségek vagy sérülések.
Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész beszámolt szívműtétje utáni állapotáról és felépüléséről.
Minden ötödik magyar felnőtt problémás ivó – súlyosabb a helyzet, mint gondolnánk. Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss videóját!
A COVID és az influenza felébresztheti a szunnyadó emlőrákos sejteket a tüdőben, ami metasztatikus betegséghez vezethet.
Ahogy szeptemberben becsöngetnek, az iskolapadok mellett az uzsonnásdobozok is megtelnek, azonban nem mindegy milyen tartalommal.
Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek terjeszthetik a halálos krími–kongói vérzéses láz vírusát.
Újabb székesfehérvári intézményben mutatták ki a Pseudomonas aeruginosa baktériumot, amely korábban a helyi kórház szülészeti osztályán is problémát okozott.
A Magyar Kórházszövetség nemrég megválasztott elnöke, Tóth Gábor szerint a fenntartható egészségügyi finanszírozási rendszernek motiválónak kell lennie.
A Dunán levonult árhullám nyomán jelentős szúnyogártalom alakult ki országszerte, különösen a folyó menti településeken.
Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon,
A magas hőmérséklet és páratartalom hatással van a szervezet hőháztartására, ami befolyásolja az erőkifejtést, az állóképességet és a koncentrációt is.
Vasárnap éjjel egy fiatal nő a Duna alsó rakpartján lévő kövekre zuhant Budapesten.
33% nem bízik az oltásokban Magyarországon – mi áll a bizalmatlanság mögött? Nézd meg a legfrissebb adatokat a CHART by Pénzcentrum friss videójában!
NKFH figyelmeztetést adott ki: veszélyes lehet egy Kínából származó, virágmintás üvegpohár, amelyből határértéket meghaladó mennyiségű ólom és kadmium oldódhat ki.
A prototípus szemüveg egy kamerával van felszerelve, amely rögzíti a beszélgetést és vizuális jelek alapján azonosítja a fő beszélőt.
Karikó Katalin értetlenül áll az előtt, hogy az Egyesült Államokban rövid idő alatt felerősödött a tudományellenesség.
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.
A szakértő figyelmeztet, hogy az alvás közbeni fülbevalóviselés komoly károkat okozhat a fülbe.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.