Jelentősen emelkedik ezen a helyen a parkolás díja Budapesten: már csak pár nap, aztán jóval többet kell fizetni

A KÖKI bevásárlóközpont 2026. január 1-től jelentősen emeli parkolási díjait, ami 16,6 százalékos növekedést jelent a jelenlegi árakhoz képest - szúrta ki a vezess.hu.

A budapesti KÖKI bevásárlóközpont a közösségi médiában tette közzé, hogy az új évtől áremelést vezet be parkolási szolgáltatásainál. A jelenleg érvényben lévő díjszabás szerint az első tíz perc ingyenes, az első két óra 300 forintba kerül, majd minden további megkezdett óra után szintén 300 forintot kell fizetni.

Az új tarifák szerint 2026. január 1-től az első két óra parkolási díja 350 forintra emelkedik, és a harmadik órától kezdve is óránként 350 forintot kell majd fizetni a látogatóknak. Ez 16,6 százalékos áremelkedést jelent a jelenlegi díjakhoz képest.

A bevásárlóközpont területén található háromszintes P+R parkoló továbbra is alternatív lehetőséget kínál a hosszabb ideig parkoló autósoknak.

Itt a díjszabás változatlan marad: reggel 6 órától este 10 óráig egységesen 500 forint a várakozási díj, míg az éjszakai időszakban (22:00-06:00 között) óránként 200 forintot kell fizetni. Ez kedvezőbb lehet azoknak, akik két óránál hosszabb időt töltenek a bevásárlóközpontban.