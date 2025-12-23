2025. december 23. kedd Viktória
Rengeteg új autó eladó egy parkolóban
Autó

Jelentősen emelkedik ezen a helyen a parkolás díja Budapesten: már csak pár nap, aztán jóval többet kell fizetni

Pénzcentrum
2025. december 23. 08:56

A KÖKI bevásárlóközpont 2026. január 1-től jelentősen emeli parkolási díjait, ami 16,6 százalékos növekedést jelent a jelenlegi árakhoz képest - szúrta ki a vezess.hu.

A budapesti KÖKI bevásárlóközpont a közösségi médiában tette közzé, hogy az új évtől áremelést vezet be parkolási szolgáltatásainál. A jelenleg érvényben lévő díjszabás szerint az első tíz perc ingyenes, az első két óra 300 forintba kerül, majd minden további megkezdett óra után szintén 300 forintot kell fizetni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új tarifák szerint 2026. január 1-től az első két óra parkolási díja 350 forintra emelkedik, és a harmadik órától kezdve is óránként 350 forintot kell majd fizetni a látogatóknak. Ez 16,6 százalékos áremelkedést jelent a jelenlegi díjakhoz képest.

Kapcsolódó cikkeink:

A bevásárlóközpont területén található háromszintes P+R parkoló továbbra is alternatív lehetőséget kínál a hosszabb ideig parkoló autósoknak.

Itt a díjszabás változatlan marad: reggel 6 órától este 10 óráig egységesen 500 forint a várakozási díj, míg az éjszakai időszakban (22:00-06:00 között) óránként 200 forintot kell fizetni. Ez kedvezőbb lehet azoknak, akik két óránál hosszabb időt töltenek a bevásárlóközpontban.
Címlapkép: Getty Images
