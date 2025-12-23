2025. december 23. kedd Viktória
6 °C Budapest
2020. 07. 01. Mumbai. India. Az indiai haditengerészet három hadihajója horgonyoz Mumbaiban.
Világ

Trump nagy dobásra készül: új korszak jöhet az amerikai haditengerészetnél

Pénzcentrum
2025. december 23. 09:44

Donald Trump új, soha nem látott méretű haditengerészeti fejlesztést jelentett be, amely már az első nap komoly mozgásokat indított el a védelmi ipari részvényeknél, írja a Portfolio.

Jelentősen erősödtek a dél-koreai Hanwha Ocean részvényei kedden, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette: a vállalat új fregattokat épít majd az Egyesült Államok haditengerészete számára. A papírok a hír hatására mintegy 10 százalékkal emelkedtek.

Trump sajtótájékoztatóján közölte, hogy az új hadihajók gyártása a philadelphiai Hanwha Philly Shipyardban zajlik majd. Az üzemet a dél-koreai cég 2024-ben vásárolta meg, és már korábban 5 milliárd dolláros beruházást ígért a fejlesztésére. A projekt a Dél-Korea által elindított, összesen 150 milliárd dolláros hajóépítési program része.

A beruházás egy szélesebb amerikai–dél-koreai kereskedelmi megállapodásba illeszkedik. Ennek értelmében a dél-koreai exporttermékeket sújtó vámokat 15 százalékra csökkentették, cserébe Szöul 350 milliárd dollár értékű befektetést vállalt az Egyesült Államokban.

A Hanwha Ocean Dél-Korea egyik legnagyobb hajógyártója, amely kereskedelmi és katonai célú hajók – köztük LNG-szállítók, tengeralattjárók és felszíni hadihajók – építésében is komoly tapasztalattal rendelkezik. A befektetők szemmel láthatóan bíznak a cégben: a részvény árfolyama idén már több mint 220 százalékkal emelkedett.

A védelmi ipari szektor egészében is erős ralit látni: a Hanwha Aerospace és a Hyundai Rotem papírjai az év eleje óta rendre 170, illetve 270 százalékos pluszban járnak.

Az amerikai haditengerészet nemrég mutatta be az új FF(X) osztályú fregattokat, amelyek a nagyobb hadihajók mellett kisebb, rugalmasabb harci egységként egészítik majd ki a flottát. John Phelan haditengerészeti miniszter szerint ezek az egységek Trump „Arany Flotta” koncepciójának fontos elemei lesznek.

Az elnök emellett azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok két új csatahajót épít, amelyekből később akár 25 is szolgálatba állhat. A 30–40 ezer tonnás hajókat Trump a világ „legpusztítóbb felszíni hadihajóinak” nevezte. A tervek szerint a járműveket hiperszonikus rakétákkal, nagy energiájú lézerrendszerekkel, fejlett védelmi megoldásokkal, valamint a fejlesztés alatt álló nukleáris töltet hordozására alkalmas fegyverekkel szerelnék fel.
Címlapkép: Getty Images
